Les bandes-annonces de la Gamescom Opening Night Live 2025

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 20/8/2025

Bande-annonce, bande-annonce, bande-annonce. L'hôte d'Opening Night Live, Geoff Keighley, a eu le plaisir d'annoncer un véritable feu d'artifice de nouvelles images de divers jeux. Vous trouverez ici la liste de tout ce qui a été présenté.

L'Opening Night Live (ONL) est depuis longtemps l'occasion de voir autre chose que des bandes-annonces de jeux. Ainsi, le show n'a pas débuté par une bande-annonce épique, mais par une annonce un peu molle de l'hôte Geoff Keighley selon laquelle «Hollow Knight : Silksong» sortira cette année. Un fait qui était déjà clair avant le spectacle.

Après ce début décevant, les choses ont vraiment commencé à bouger. Mes points forts sont les images animées de l'anime «Sekiro : No Defeat», «Onimusha : Way of the Sword» et «Resident Evil Requiem». Voici la plupart des bandes-annonces dans l'ordre chronologique.

«Call of Duty Black Ops 7»

La nouvelle bande-annonce de «Call of Duty Black Ops 7» se déroule en 2035. Le terrorisme règne sur la vie quotidienne. Les forces d'intervention se lancent dans la bataille dans le monde réel ou dans un monde simulé. Les lieux incluent Los Angeles, l'Angola, Tokyo, l'Alaska et Avalon.

Vous pouvez jouer au mode Histoire seul ou avec jusqu'à trois autres personnes. «Le dernier opus de Call of Duty» met l'accent sur la liberté dans la narration, le gameplay ou les actions. Il y a aussi un mode appelé «Arcade Zombies», dans lequel vous tirez dans le tas en perspective isométrique. Plus d'informations devraient être données lors d'un showcase le 30 septembre prochain.

Quand: 14 novembre 2025

Où: PS5, Xbox Series X/S et PC



«Lords of the Fallen 2»

« Lords of the Fallen», le jeu de Hexworks et CI Games sorti en 2023, aura une suite. La bande-annonce dégouline d'esthétique dark-fantasy. Le monde médiéval du jeu a l'air assez déglingué. Le deuxième volet se déroule 100 ans après le premier. La barrière entre les vivants et les morts commence à s'effriter. Sans surprise, les développeurs promettent un gameplay plus sanglant, plus rapide et plus brutal.

Quand: quelque part en 2026

Où: PS5, Xbox Series X/S et PC



«Sekiro : No Defeat»

Avec «Sekiro : No Defeat», l'univers de «Sekiro : Shadows Die Twice» aura droit à un dérivé en anime. Celui-ci sera diffusé en exclusivité sur Crunchyroll. Il sera réalisé par Kenichi Kutsuna, qui a travaillé sur «Naruto» ou «Fullmetal Alchemist». Takahiro Kishida est responsable du design des personnages. L'anime devrait s'adresser aussi bien aux fans du jeu qu'aux néophytes

Quand: quelque part en 2026

Où: Crunychroll



«Lego Batman : Legacy of the Dark Knight»

L'homme chauve-souris est de retour dans la peau d'un Lego. La bande-annonce montre, avec l'humour typique de la franchise, divers adversaires de Batman : le Pingouin, le Joker, Catwoman ou Bane. Le jeu devrait retracer la carrière de l'antihéros, de ses origines à son statut de légende. Particulièrement cool : Vous devriez pouvoir choisir l'une des nombreuses Batmobile et la conduire dans un Gotham en monde ouvert.

Quand: quelque part en 2026

Où : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC



«Warhammer 40K : Dawn of War 4»

Huit ans après le troisième volet, les fans de la série ont enfin de quoi s'occuper. Le développement de «Dawn of War 4» est assuré par KING Art Games. Ce dernier promet un retour aux sources de la série. Ainsi, la construction de base est un élément central du titre STR. La campagne est divisée en quatre parties, une pour chaque faction

Quand: quelque part en 2026

Où: PC



« Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV»

Les montures Seikret de «Monster Hunter Wilds» ressemblent aux Chocobos de la franchise «Final Fantasy». Ce qui ressemble à un vol intellectuel est désormais légitimé par «Final Fantasy»-développeur Square Enix. En effet, celui-ci s'associe à l'éditeur Capcom «Monster Hunter» pour un crossover des deux séries de jeux. Ainsi, vous pourrez échanger les Seikrets contre des Chocobos. Mais il y a aussi de nouveaux monstres. L'inverse est également vrai : vous pourrez chevaucher des Seikrets au lieu de Chocobos dans «FF 14» et combattre des monstres de «Monster Hunter Wilds».

Quand: Fin septembre 2025

Où : PS5, Xbox Series X/S et PC



«Onimusha : Way of the Sword»

Dans la nouvelle bande-annonce de «Onimusha : Way of the Sword», on peut voir les meilleurs combats à l'épée et à l'arc contre des ennemis et des boss standard. Le jeu semble mettre l'accent sur la parade, contrairement au hack'n'slay des jeux précédents. Néanmoins, «Way of the Sword» s'imprègne parfaitement de l'atmosphère des anciens jeux dans la bande-annonce.

Quand: quelque part en 2026

Où: PS5, Xbox Series X/S et PC



Première bande-annonce Rush

Le site gratuit «Arknights : Endfield» est prévu pour le 30 août. Une nouvelle courte bande-annonce est également disponible pour «Europa Universalis V».

«Daemon x Machina : Titanic Scion»

J'adore le trash. Et «Daemon x Machina : Titanic Scion» a l'air vraiment trash pour une fois. La dernière bande-annonce tease la démo, qui est disponible en téléchargement dès maintenant. Vous pourrez y jouer aux neuf premiers chapitres du jeu et explorer le monde ouvert - ce qui est plutôt vaste pour une démo.

Quand: 5 septembre 2025

Où: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC



«Void Breaker»

Une bande-annonce de lancement est disponible pour «Void Breaker». Le nouveau jeu FPS en roguelite de Stubby Games et Playback est désormais en accès anticipé.

Quand: dès maintenant en Early Access

Où : PC



«Fallout Saison 2»

Dans la saison 2, Lucy et la goule se rendront à New Vegas. L'enjeu principal sera de savoir si Lucy parviendra à rallier la goule à sa cause ou inversement. L'intrigue autour de Maximus portera sur la façon dont il s'adapte à son rôle de membre de la Brotherhood of Steel.

Quand: 17 décembre 2025

Où: Amazon Prime Video



«Indiana Jones et le Grand Cercle»

L'indie arrive sur la Switch 2. De plus, il y a une mise à jour du DLC «The Order of Giants», qui sera disponible en septembre.

Quand : 4 septembre 2025 (DLC «The Order of Giants»), quelque part en 2026 pour Switch 2

Où : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC



Mid-Show Rush

D'autres bandes-annonces ont été présentées lors d'un mid-show rush. Parmi elles, «Deadpool VR», qui sortira en décembre pour Meta Quest 3. La bande-annonce de la version mise à jour 2.0 de «World of Tanks», qui sera lancée le 3 septembre, a également été présentée. Le jeu de tir «John Carpenter's Toxic Commando» complète la triplicité des bandes-annonces.

«Death by Scrolling»

La légende du jeu vidéo Ron Gilbert - créateur de «Monkey Island» et «Manic Mansion» - a présenté sa dernière œuvre. «Death by Scrolling» est un RPG roguelike à défilement vertical dans lequel vous devez échapper à la mort en personne. Il y a cinq personnages jouables avec des caractéristiques différentes. Le gameplay lui-même ressemble à un mélange entre «Vampire Survivors», «Enter the Gungeon» et «The Legend of Zelda».

Quand: inconnu

Où: PC



«Zero Parades»

ZA/UM, les créateurs du hit «Disco Elysium, sortent un nouveau jeu. La bande-annonce de «Zero Parades» montre des illustrations conceptuelles et un peu de gameplay. Le jeu est décrit comme un RPG d'espionnage. Vous incarnez Hershel Wilk, qui est envoyé en mission mystérieuse. Vous y rencontrerez divers personnages qui ont tous leurs propres objectifs.

Quand: inconnu

Où: PC



Plus de bande-annonce Rush

«Unbeatable» est un jeu de rythme inspiré de l'anime. Il sera disponible en novembre sur PC et consoles. Toujours dans le style de l'anime, le jeu Gacha «Neverness to Everness». La nouvelle bande-annonce de l'arène de combat en ligne multijoueur «Honor of Kings : World» offre un premier aperçu du jeu, qui sortira sur PC. Enfin, une nouvelle bande-annonce est disponible pour «Delta Force», disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series X/S.

«Ninja Gaiden 4»

La nouvelle bande-annonce du jeu Ninja Gaiden 4 de Platinum Games «» montre un gameplay intense et sanglant, mais s'attarde également sur le lore et l'histoire du jeu. La plupart des ninjas et des ennemis semblent disposer de compétences cybernétiques améliorées.

Quand: 21 octobre 2025

Où : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC



«Silent Hill f»

On sait depuis longtemps que «Silent Hill f» ne se déroule plus dans la ville qui donne son titre au jeu. Mais la ville fictive d'Ebisugaoka au Japon n'est pas en reste. Dans la bande-annonce, on peut voir la protagoniste Shimizu Hinako se défendre contre la horde de morts-vivants à l'aide d'une naginata.

Quand: 25 septembre 2025

Où: PS5, Xbox Series X/S et PC



«La Divina Commedia»

«La Divina Commedia» s'inspire du classique de dDante, mais le réinterprète sous une forme jouable. Vous explorez des zones générées de manière procédurale qui promettent une expérience unique à chaque fois que vous vous aventurez plus profondément dans cet environnement infernal.

Quand: à un moment donné

Où: PC



«Cronos : The New Dawn»

Le prochain jeu de survival-horror «Cronos : The New Dawn» de Bloober Team a de nouvelles images. Il a l'air terrifiant.

Quand: 5 septembre 2025

Où : PS5, Xbox Series X/S et PC



«The Outer Worlds 2»

La bande-annonce de «Outer Worlds 2» présente les personnages compagnons qui pourront vous tenir compagnie au cours de vos aventures. Parmi eux, Valérie, la dame robot qui peut guérir.

Quand: 29 octobre 2025

Où: Xbox Series X/S, PS5 et PC



«Moonlighter 2»

La suite de «Moonlighter» entrera en accès anticipé le 23 octobre via Steam. Vous y trouverez trois biomes à explorer, tous devraient proposer des ennemis spécifiques. Il y a plus de 100 reliques que vous pouvez vendre dans la boutique.

Quand: 23 octobre 2025 (Early Access)

Où : PC



D'autres courtes bandes-annonces

Le DLC «Legacy of the Forge» de «Kingdom Come : Deliverance 2» arrive le 9 septembre. « Cult of the Lamb» recevra également un DLC avec «Woolhaven» 2026.

«Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2»

La suite du RPG de Troika Games donne enfin signe de vie. Le jeu a été repoussé à plusieurs reprises et a changé de studio aussi souvent que certains changent de slip. Mais maintenant, les choses semblent aller vite et le jeu a une date de sortie.

Quand: 21 octobre 2025

Où : Xbox Series X/S, PS5 et PC



«World of Warcraft : Midnight»

La bande-annonce cinématographique montre les premières impressions de l'expansion de «World of Warcraft : Midnight» qui sortira en 2026. Il y a fort à parier que certains sortiront le jeu de la naphtaline et se lanceront à nouveau dans des raids.

Quand: quelque part en 2026

Où : PC



«Project Spectrum»

L'équipe de développement Team Jade présente un nouveau titre avec «Project Spectrum». Il s'agit d'un jeu FPS basé sur des escouades.

Quand: à un moment donné

Où : PS5, Xbox Series X/S et PC



«Ghost of Yōtei : Legends»

«Le développeur de Ghost of Yōtei», Sucker Punch, a confirmé que le prochain jeu 2026 recevra un DLC gratuit. Celui-ci devrait proposer une histoire fantastique et surnaturelle ainsi que des missions de survie.

Quand: quelque part en 2026

Où: PS5



«Resident Evil Requiem»

Le protagoniste du dernier jeu d'horreur de Capcom prend un peu plus de caractère dans la bande-annonce. Après avoir reçu un mystérieux appel d'un inconnu, Grace Ashcroft et sa mère, prises de panique, s'enfuient d'un immeuble pour être témoins d'un meurtre brutal.

Quand: 27 février 2026

Où : PS5, Xbox Series X/S et PC



«Black Myth : Zhong Kui»

Avec «Black Myth : Zhong Kui» vient la suite de «Black Myth : Wu Kong». L'histoire se concentre sur le dieu attrapeur de fantômes qui donne son titre au jeu et qui erre entre l'enfer et la terre. Les développeurs restent fidèles à leur formule avec un autre RPG d'action solo enraciné dans le folklore chinois.

Quand: à un moment donné

Où : PS5, Xbox Series X/S et PC



Quel est le trailer ou l'annonce que vous avez le plus apprécié ? Écrivez-le dans la section des commentaires. Vous pouvez voir le spectacle complet ici.

