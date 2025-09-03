Nouveautés + tendances 5 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de septembre 2025

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 3/9/2025

Avec "Hollow Knight : Silksong", l'un des titres les plus attendus sortira directement dans le Xbox Game Pass en septembre. En plus du hit Metroidvania, d'autres jeux comme "Nine Sols" et "RoadCraft" seront ajoutés.

L'automne n'apporte pas seulement des jours plus courts, mais aussi un nouveau souffle dans le Xbox Game Pass. Microsoft ajoute à sa bibliothèque une série de titres couvrant des genres très différents, du highlight indépendant très attendu à l'aventure familiale

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Core, Standard et Ultimate. En outre, le PC Game Pass est disponible uniquement pour PC. Le niveau Core donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 40 jeux et à des réductions pour les membres. Standard étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Hollow Knight : Silksong»

Quand: 4 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La suite tant attendue du hit indépendant Hollow Knight est enfin là, jouable dès le premier jour dans le Game Pass. Vous contrôlez Hornet, la princesse et protectrice d'Hallownest, dans un nouveau monde vaste et plein de secrets.

Les développeurs promettent un gameplay de metroidvania précis, des combats exigeants et un système de déplacement avancé basé sur l'agilité du personnage principal. Le jeu sera complété par un système de missions et de quêtes qui structureront votre progression. Le titre était déjà considéré comme l'une des sorties les plus attendues du Game Pass et devrait donc attirer beaucoup d'attention.

«I Am Your Beast»

Quand: 2 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Le jeu de tir à la première personne «I Am Your Beast» s'appuie sur des missions courtes et un scénario qui vous met dans la peau d'un ancien agent. Dans un environnement nord-américain fictif, une opération dérape et vous devez faire face à des poursuivants et des agresseurs. Le jeu met l'accent sur la vitesse et les combats directs, qui nécessitent des réflexes et une visée précise.

«Nine Sols»

Quand: 3 septembre

Où: Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard



«Nine Sols» vous plonge dans un jeu d'action-aventure en 2D dessiné à la main, avec des emprunts évidents à «Sekiro». Vous contrôlez un guerrier qui doit rendre des comptes aux neuf créateurs d'un ancien royaume.

Les combats sont basés sur un timing précis et des mécanismes de défense, ce qui donne du poids à chaque coup. Le style marquant combine les mythes orientaux avec des éléments futuristes et donne à l'aventure sa propre signature.

«Cataclismo»

Quand: 4 septembre

Où: PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Avec «Cataclismo», un mélange de genres stimulant vous attend, mêlant stratégie en temps réel, construction de bases et survie. Vous construisez des forteresses pierre par pierre et affrontez des vagues d'ennemis grotesques. Vous devez gérer vos ressources avec soin et anticiper vos défenses. Chaque erreur peut signifier la fin, chaque défense réussie est ressentie comme un triomphe.

«PAW Patrol World»

Quand: 10 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Pour les jeunes joueurs ou les familles, «PAW Patrol World» propose une aventure adaptée aux enfants avec les célèbres personnages de la série télévisée. Vous contrôlez Chase, Skye et compagnie dans un monde de jeu ouvert, résolvez des énigmes simples et aidez les habitants d'Adventure Bay. Le jeu mise sur des commandes simples, des tâches claires et un message positif.

«RoadCraft»

Quand: 16 septembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



«RoadCraft» introduit une approche de construction dans le Game Pass. Vous concevez des véhicules ou des circuits entiers en utilisant une variété d'outils et de composants. Le jeu combine une conception créative avec des défis basés sur la physique : Ce que vous construisez ne doit pas seulement être beau, mais aussi fonctionner. Vous pouvez ainsi tester et ajuster directement vos constructions. En plus de vos propres projets, le jeu propose des scénarios préparés dans lesquels vous pouvez mettre vos idées à l'épreuve.

Notre collègue Simon a déjà testé le jeu :

vidéo Critique « Roadcraft » : construire des routes dans un monde désert par Simon Balissat

Ces jeux quitteront le Game Pass en septembre

Les nouveaux titres ne sont pas les seuls à rejoindre le service - comme d'habitude, certains jeux le quittent également. Le 15 septembre 2025, trois jeux disparaîtront de la bibliothèque :

«All You Need is Help»

«Wargroove 2»

«We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie»

Si vous voulez les découvrir, vous devriez vous dépêcher. Les abonnés peuvent acheter les jeux avant leur départ avec une réduction allant jusqu'à 20 pour cent. Ainsi, ils resteront jouables dans votre collection même après l'expiration de votre accès au Game Pass.

Photo d’en-tête : Équipe Cherry

