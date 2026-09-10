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Une nouvelle mise à jour pour « No Man’s Sky » transforme l'espace en terrain de jeu

Debora Pape Traduction : traduction automatique 10/9/2026

La mise à jour gratuite « Cosmos » transforme l'espace de « No Man's Sky » en un univers vivant rempli de ses propres stations spatiales, alliances et nouvelles explorations.

Comme chaque année : Hello Games sort une mise à jour majeure et gratuite pour «No Man’s Sky». Baptisée «Cosmos», elle vous permet, entre autres, de construire vos propres bases orbitales dans l'espace et même de prendre la direction d'une station spatiale. L'équipe poursuit ainsi le travail entamé avec des mises à jour précédentes, comme «Orbital» ou «Voyager», qui permettaient déjà aux architectes de vaisseaux de concevoir leurs propres engins. Avec le nouveau système d'alliances, cette mise à jour améliore tout particulièrement l'aspect multijoueur du jeu.

Pour «Cosmos», Hello Games s'attaque pour la première fois spécifiquement à l'espace. Depuis la sortie de «No Man’s Sky», rien n'avait vraiment changé dans le vide intersidéral entre les corps célestes, et ce, bien que le jeu soit constamment qualifié de «jeu spatial».

Avec cette mise à jour, l'équipe dirigée par Sean Murray souhaite rendre l'espace plus vivant : vous pouvez désormais y construire, forger des alliances et découvrir de nouvelles activités. Dans la bande-annonce, Hello Games laisse également entrevoir d'autres découvertes dans l'espace, comme une créature gigantesque volant librement à travers le cosmos.

Dix ans après un lancement difficile, le studio de développement continue donc de travailler sur son jeu et propose du nouveau contenu sans passer par des DLC payants. Avec cette mise à jour, «No Man’s Sky» atteint désormais la version 7.0. Elle est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes. «No Man’s Sky» est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 et 2, Mac, PSVR 1 et 2, PC VR et via le Game Pass.

À l'occasion de cet anniversaire, une nouvelle expédition communautaire intitulée «Our Journey Continues» est lancée. Elle retrace les étapes clés de l'histoire de No Man's Sky et vous récompense, entre autres, avec des objets de décoration exclusifs.

Stations spatiales et alliances

La construction de bases sur les planètes est un élément central du jeu depuis le début. Désormais, vous pouvez également bâtir le palais de vos rêves de toutes pièces au milieu de l'espace ou sur de gros astéroïdes. Si le système de construction modulaire ne vous attire pas, vous pouvez, avec une réputation suffisamment élevée, vous faire nommer directeur d'une station spatiale existante. Vous pourrez alors en disposer à votre guise : décorations, transformations et extensions sont possibles.

Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais ériger des stations flottantes ou construites sur des astéroïdes.

Source : Hello Games

En tant que directeur ou directrice d'une station spatiale, vous pouvez en outre fonder une alliance et faire de la station votre base principale. Les alliances sont un nouveau moyen de rassembler les joueuses et les joueurs au sein d'une communauté. Elles fonctionnent un peu comme un système de guilde que vous connaissez peut-être dans d'autres MMO. Les alliances peuvent se limiter à votre cercle d'amis ou, selon Murray, compter des dizaines de milliers de membres. Outre des missions d'exploration communes, les alliances peuvent s'affronter dans des compétitions territoriales et se disputer les meilleures places dans de nouveaux classements.

Nouvelles activités dans l'espace

La mise à jour introduit également des cartes des systèmes stellaires. Lorsque vous scannez un système, une carte vous indique, en plus des planètes et des stations spatiales, d'autres points d'intérêt comme des anomalies et des signaux inconnus. Cela améliore considérablement la vue d'ensemble et la navigation.

Les cartes tridimensionnelles des systèmes stellaires vous indiquent les points d'intérêt.

Source : Hello Games

Vous pourrez par exemple trouver de grandes épaves de vaisseaux abandonnées. Vous pouvez les explorer et, avec un peu de chance, récupérer des ressources et des technologies précieuses. Grâce à de nouveaux outils de récupération, il est même possible de démonter et d'emporter directement certaines parties des épaves. Attention toutefois : ces dernières peuvent être instables et exploser.

De nombreux nouveaux objets dans l'espace fournissent des matières premières exclusives qui peuvent être transformées et vendues dans de nouveaux avant-postes. Ces derniers vous proposent également des contrats et des missions. Certains postes doivent d'abord être débarrassés de menaces biologiques avant que vous puissiez les reconquérir.

De plus, de nouvelles zones font leur apparition dans l'espace, notamment des ceintures d'astéroïdes de glace et de roche, des champs de débris et des plateformes d'astéroïdes. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais voler dangereusement près des étoiles.

Dans l'ensemble, «Cosmos» transforme l'espace, jusqu'ici souvent perçu comme une simple zone de transit, en un espace de jeu beaucoup plus vivant, avec ses propres activités, projets de construction et objectifs à long terme.

Photo d’en-tête : Jeux Hello

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