"Dune : Awakening" apporte de nombreux nouveaux contenus gratuits

Debora Pape Traduction : traduction automatique 3/2/2026

Funcom lance une contre-attaque contre la fatigue du désert. Le Chapitre 3 facilite la vie des joueurs qui reviennent et apporte beaucoup de nouveau contenu, dont la plupart sont gratuits. Pour savoir ce qui vous attend, cliquez ici.

Six mois après la sortie de «Dune : Awakening», le jeu de survie dans l'univers de la planète désertique de Frank Herbert est resté silencieux. Maintenant, le chapitre 3 est la plus grande mise à jour de contenu à ce jour. Cela vous donnera peut-être envie de dépoussiérer votre combinaison d'allaitement et de remonter dans l'ornithoptère.

La mise à jour apporte de nouveaux contenus de gameplay avancés gratuits, des améliorations de la qualité de vie ainsi que le DLC payant «Pilleurs des Sols», qui contient principalement de nouveaux modules de construction pour votre base.

Aide à la reprise

«Mais ma base a disparu et je n'ai pas envie de tout recommencer», penseras-tu peut-être. Vous faites donc partie des milliers de joueurs qui ne se sont pas connectés assez souvent pour alimenter leur base sur le serveur live et payer des taxes à l'Empereur. Cela rend la reprise difficile.

Funcom remédie enfin à cette situation. Ceux qui ont tout perdu et qui se reconnectent maintenant se verront offrir un pack de ressources. Le contenu dépendra de votre progression dans le jeu. Après m'être renseigné, j'ai appris que le matériel est suffisant pour construire une petite base et quelques machines. Vous n'avez donc pas besoin de partir à pied à la recherche de ressources pour un abri bancal.

Si vous construisez une nouvelle base maintenant, vous ne la perdrez pas nécessairement à nouveau. Depuis décembre, il existe un outil de reconstruction de base qui vous permet de sauvegarder jusqu'à trois bases et tous les coffres de stockage et de les faire réapparaître plus tard sans effort.

En outre, avec la nouvelle mise à jour, l'Empereur annule toutes les taxes. Jusqu'à présent, tous ceux qui possédaient une base sur Arrakis devaient payer une taxe foncière pour assurer la pérennité de la base. Payer des impôts n'est pas amusant, même dans les jeux, c'est pourquoi ils n'existent plus. La banque de la capitale vous offre également plus d'espace pour vos biens. Il est également possible de changer de serveur. Vous pouvez déménager votre base vers un autre serveur

Nouveaux contenus de jeu gratuits

D'autres modifications mineures, mais souvent demandées, ont également été intégrées à la mise à jour. Les fans de construction de bases peuvent également se réjouir de l'arrivée de nouveaux modules. Les éléments de construction du kit Observer, qui n'étaient jusqu'à présent disponibles que temporairement via des drops Twitch, sont désormais disponibles en jeu. J'en suis très heureux, car j'ai raté les drops et j'aime l'apparence de ce set. Tous les autres sets auront de nouvelles portes, suffisamment grandes pour les buggys.

En outre, vous pouvez désormais donner de nouvelles couleurs à vos installations. La mise à jour apporte deux nouveaux types d'armes : les doubles lames et le missile pyrora.

Le chapitre 3 se concentre sur de nouvelles opportunités d'emploi en dehors du Désert profond. Cela inclut cinq nouvelles stations de test impériales, cinq nouveaux lieux de quêtes et le système Landsraad entièrement révisé.

Les doubles lames sont l'un des deux nouveaux types d'armes.

Source : Funcom

Vous pouvez accéder aux nouvelles zones en utilisant la carte interurbaine. Lorsque vous volez sur la carte, vous n'avez plus besoin de faire attention à l'eau et au carburant - Funcom a supprimé cette fonctionnalité inutile.

Cinq stations de test avec une difficulté personnalisable

Les nouvelles stations de test proposent chacune leurs propres paramètres, comme la radioactivité ou le courant électrique. Ces thèmes permettent non seulement de personnaliser le design de l'environnement, mais offrent également des mécaniques adaptées, notamment lors des combats contre les boss.

Le niveau de difficulté des stations de test peut être ajusté avant d'y entrer. Le butin que vous recevrez en cas de réussite dépendra également de ce niveau. Les stations de test sont conçues pour les groupes, mais les développeurs affirment qu'elles peuvent également être jouées en solo. Comme les stations sont instanciées, vous ne rencontrerez pas de joueurs qui ne sont pas dans votre groupe.

Cette nouvelle station de test a l'air plutôt malsaine.

Source : Funcom

Le nouveau système Landsraad

Funcom a complètement revu son système de Landsraad. Jusqu'à présent, il consistait en des quêtes répétables pour différentes maisons nobles. Cela vous permettait d'accéder à des marchands de faction spéciaux et, en tant que guilde, de définir des buffs à l'échelle du serveur. Avec le chapitre 3, vous débloquez un nouvel arbre de spécialisation avec cinq voies et un total de 500 perks. Vous pouvez y affiner vos compétences, comme le combat, l'exploration ou la cueillette

Pour obtenir les points nécessaires, vous devez accomplir des quêtes du Landsraad. Elles vous mèneront, entre autres, dans les nouvelles zones de la carte interurbaine.

La nouvelle arborescence de spécialisation vous donne beaucoup d'espace pour améliorer vos compétences en fin de partie.

Source : Funcom

Nouveauté : les augmentations, des modifications fabricables pour votre équipement de niveau 6. Ils ont également leur propre branche de spécialisation : pour ajouter des augmentations à votre équipement, vous devez accomplir des quêtes de Landsraad et investir des points de compétence.

L'histoire continue

Le chapitre 2 a introduit plusieurs nouvelles intrigues : Une enquête sur une série de meurtres en Arrakeen, un complot impérial et des tensions entre les Maisons Atréides et Harkonnen. Funcom a gardé sous silence les détails de l'histoire du chapitre 3. Mais l'histoire devrait se dérouler dans la continuité des événements précédents.

Vous rencontrez un «Face Dancer», un métamorphe. Ce sont des personnes créées artificiellement qui peuvent changer complètement d'apparence. Au cours de l'histoire, vous entrerez dans une arène de duel et livrerez des combats de gladiateurs. Vous devrez également faire face à la faction des contrebandiers.

DLC : «Pilleurs des Terres désolées»

Alors que les modifications décrites jusqu'à présent sont gratuites, vous devrez payer pour le DLC «Pilleurs des terres». Il est cependant déjà inclus dans le Season Pass. Il s'agit d'un ensemble de 74 modules de base au design «Contrebandiers», 17 pièces de décoration, trois ensembles d'armure, deux variantes d'armes et une peau de buggy.

Voici à quoi ressemble l'intérieur du set de contrebande.

Source : Funcom

C'est le pack le plus complet à ce jour pour les fans de base building. Les éléments de construction au look industriel rappellent «Star Wars». Ils offrent davantage de variations, comme des toits en toile et des lamelles métalliques, ainsi que différents éléments de fenêtres.

Photo d’en-tête : Funcom/nouvelle station de test

