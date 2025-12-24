Nouveautés + tendances 59 12

Samsung présente ses moniteurs de jeu pour 2026

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 24/12/2025

La gamme du Sud-Coréen comprend des fonctions 3D, des résolutions élevées et jusqu'à 1040 Hertz. En outre, le QD-OLED sera légèrement plus lumineux.

Samsung présente cinq nouveaux moniteurs de jeu en amont du salon de l'électronique CES : un Odyssey 3D de 32 pouces (G90XH), un Odyssey G6 de 27 pouces (G60H) avec un taux de rafraîchissement élevé, deux Odyssey G8 haute résolution (G80HS et G80HF) et un Odyssey OLED G8 tout frais (G80SH).

G90XH : 3D sans lunettes avec 6K

Le G90XH est conçu pour porter le jeu en 3D à un niveau supérieur. Il a une diagonale d'écran de 32 pouces et une résolution de 6K (6,144 × 3,456 pixels). La dalle IPS a une fréquence d'image de 165 Hertz. Au choix, vous pouvez passer à 3K à 330 Hertz.

L'Odyssey 3D suit la position des yeux et calcule en temps réel deux images différentes pour le gauche et le droit. Cela donne l'illusion d'une représentation spatiale.

Les nombreux pixels sont particulièrement utiles pour l'affichage de contenus 3D, car la résolution horizontale est alors divisée par deux. En effet, l'Odyssey 3D fonctionne avec des lentilles lenticulaires qui peuvent afficher simultanément des images différentes pour l'œil gauche et l'œil droit, sans avoir besoin de lunettes 3D. J'ai déjà testé le concept sur le G90XF, son prédécesseur de 27 pouces. Il fonctionne, mais ne m'a pas encore convaincu.

G60HS : 1040 Hertz à 1080p

Vous pensez que vos yeux sont particulièrement performants et que vous pouvez percevoir 1000 images par seconde ? Samsung pense à vous : Le G60HS a une fréquence d'image de 1040 Hertz - mais seulement en 1080p. Dans la résolution native de 1440p, le moniteur de jeu de 27 pouces atteint tout de même 600 hertz très rapidement.

Le G6 est principalement intéressant pour l'e-sport.

Comme il s'agit encore d'une dalle IPS, l'image ne devrait pas être plus claire que celle du Odyssey OLED G6 (G60SF), du moins en 1440p. En effet, les dalles OLED ont des temps de réponse de pixel plus courts. Le G60HS supporte AMD FreeSync Premium et est compatible avec Nvidia G-Sync. Samsung n'a pas encore communiqué d'autres spécifications.

G80HS et G80HF : IPS avec 6K et 5K

Si vous pouvez vous passer de la 3D, la même dalle IPS sans lentilles lenticulaires est disponible sur l'Odyssey G8 G80HS. Il offre également une résolution de 6K et une fréquence d'image de 165 Hertz (ou 330 Hz en 3K). L'écran pourrait être une bonne option pour les fans de haute densité de pixels. Il atteint 220 pixels par pouce (ppi) - à peu près autant que Apples Pro Display XDR (218 ppi).

Densité de pixels élevée et taux de rafraîchissement relativement important : les nouveaux Odyssey G8 auront besoin de beaucoup de puissance graphique en résolution native.

Le petit frère G80HF offre lui aussi une densité de pixels de 217 ppi. Il a une diagonale de 27 pouces et une résolution de 5K. La fréquence d'image est de 180 Hertz, ou 360 Hertz en 1440p. Les deux moniteurs sont équipés de HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, mais ce dernier ne devrait être qu'un UHBR10 ou UHBR13.5.

Est-ce que DisplayPort 2.1 est nécessaire Les débits nécessaires d'un signal de 10 bits avec différents algorithmes de compression.

Source : Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 supporte des débits de données plus élevés que la version 1.4 - la quantité exacte dépend de la norme : UHBR10 atteint 40 Gbps, UHBR13.5 54 Gbps et UHBR20 80 Gbps. Ces débits élevés ne sont nécessaires que pour des résolutions et des fréquences d'images élevées. De plus, le signal d'image peut être réduit par la compression du flux d'affichage (DSC) - sans perte de qualité visible.

G80SH : QD-OLED avec 300 Nits

Les OLED 4K de 32 pouces ne sont pas une nouveauté. Cependant, cette année, Samsung atteint une luminosité plus élevée avec ses dalles QD OLED. Le G80SH atteint 300 nits (présumé plein écran) selon les données du fabricant. Comme sur les modèles précédents, la fréquence d'image est de 240 Hertz. Les nouveautés sont en revanche un DisplayPort 2.1 complet avec UHBR20 et USB-C avec une alimentation de 98 watts.

Avec le G80SH, Samsung remédie à certaines faiblesses des modèles QD-OLED précédents.

