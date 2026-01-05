Nouveautés + tendances 12 0

Asus et MSI présentent les premiers moniteurs avec OLED RGB

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 5/1/2026

La nouvelle dalle de 27 pouces de LG et la nouvelle dalle de 34 pouces de Samsung devraient permettre d'améliorer la netteté des textes. Les premiers modèles seront commercialisés dès le printemps.

La semaine dernière, Samsung et LG ont présenté «V-Stripe QD-OLED» et «RGB stripe WOLED», deux nouvelles technologies OLED basées sur le même concept : une disposition des sous-pixels identique à celle des écrans LCD classiques - rouge, vert et bleu en bandes côte à côte. Les fabricants d'écrans éliminent ainsi les franges de couleur du texte qui affligeaient jusqu'à présent les écrans OLED. Vous trouverez plus de détails dans cet article :

A présent, MSI et Asus présentent les premiers produits concrets équipés de ces nouvelles dalles. Ils seront présentés pour la première fois au salon de l'électronique CES. Asus lance à la fois un moniteur équipé de la dalle WOLED de LG (27 pouces, 16:9, 4K) et un moniteur équipé de la dalle QD-OLED de Samsung (34 pouces, 21:9, 1440p). Ce dernier est également présent dans le modèle de MSI.

Asus PG27UCWM : 27 pouces, 4K, 240 Hz

L'Asus ROG Swift PG27UCWM combine deux avancées récentes de la technologie OLED. Premièrement, Asus met en œuvre le nouveau panneau avec une structure RGB. Deuxièmement, il cache un éclairage WOLED en tandem. Celui-ci atteint une plus grande luminance grâce à une construction empilée.

Tandem WOLED et Tandem OLED LGs nouveau nom pour les rétro-éclairages OLED empilés est un peu déroutant : est utilisé pour les grands écrans comme les téléviseurs et les moniteurs. Ici, trois niveaux de diodes électroluminescentes produisent ensemble une lumière blanche qui est ensuite colorée par des filtres. C'est pourquoi l'abréviation W pour «White» est toujours appropriée. Dans le cas des sans W, deux niveaux de diodes sont empilés l'un sur l'autre et émettent directement de la lumière rouge, verte et bleue. Un filtre de couleur supplémentaire n'est pas nécessaire. Ce principe est utilisé pour les petits écrans, comme les smartphones ou le iPad Pro

Comme la structure RVB sans sous-pixels blancs consomme plus de lumière, la luminosité reste en fin de compte à peu près la même que sur les écrans WOLED précédents. Elle est de 250 nits en plein écran, 500 nits pour 10 pour cent APL et 1000 nits pour 1,5 pour cent APL. La densité de pixels de 166 pixels par pouce (ppi), résultant de la résolution 4K sur 26,5 pouces, est également une nouveauté pour WOLED.

APL et différents pics de luminosité Les écrans OLED ne peuvent atteindre leur pic de luminosité promis que dans une certaine plage - par exemple une fenêtre de deux pour cent. Ce pourcentage désigne précisément le «Average Picture Level» (APL). Cependant, dans la pratique, l'APL est généralement supérieur à quelques pour cent. Pour une image entièrement blanche, il est de 100 pour cent. Plus la luminosité de pointe d'un écran diminue lentement lorsque l'APL augmente, mieux c'est.

La moitié du dos de l'Asus ROG Swift PG27UCWM est transparent.

Source : Asus

Les avantages sont un texte plus net et un meilleur affichage des couleurs vives avec une saturation élevée - pensez par exemple aux explosions ou aux incendies. C'est notamment un avantage pour les contenus HDR avec un large espace colorimétrique. Asus parle d'un «27 pour cent plus grand volume de couleurs». La fréquence d'image est de 240 Hertz.

Le PG27UCWM a un boîtier semi-transparent similaire à celui du PG27AQWP-W lancé par Asus cet été, mais ici tout en noir au lieu de l'argent. Les connecteurs sont les mêmes : un USB-C (alimentation 90 watts), deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.1 (UHBR20). Aucune information sur le prix et la disponibilité n'est encore disponible.

Asus PG34WCDN : 34 pouces, 1440p, 360 Hz

Le deuxième nouveau moniteur d'Asus intègre la dalle QD OLED de cinquième génération. Le ROG Swift PG34WCDN a une diagonale de 34 pouces, une courbure de 1800R, une résolution de 3440 × 1440 pixels et une fréquence d'image de 360 Hertz. Un nouveau revêtement appelé «BlackShield Film» devrait améliorer le niveau de noir en cas de forte luminosité ambiante, le WOLED conservant son avantage grâce à un filtre polarisant.

Selon Samsung, la nouvelle génération QD-OLED devrait non seulement être plus lumineuse, mais aussi plus durable.

Source : Asus

Les nouveaux OLED QD avec une disposition en sous-pixels RVB pourraient être une bonne option si vous utilisez également votre moniteur pour des applications de bureau et que vous ne possédez pas un PC haut de gamme. La résolution 1440p nécessite beaucoup moins de puissance de calcul dans les jeux que les modèles 4K ou même 5K2K. En même temps, le texte devrait être beaucoup plus net que sur les OLED QD précédents dans ce format avec une disposition triangulaire de sous-pixels.

Les motifs de sous-pixels des différentes générations de QD-OLED en bref

Source : Screenshot YouTube / TFTCentral

Selon les premiers essais, le PG34WCDN atteint également une luminosité relativement élevée : 300 nits en plein écran, 500 nits à 10 pour cent APL et 1300 nits à 1,5 pour cent APL. Pour la transmission du signal, deux ports HDMI 2.1, un port USB-C (alimentation 90 watts) et un port DisplayPort 2.1 (UHBR20) sont disponibles.

Une seconde version de l'écran sera également disponible avec une fréquence d'image légèrement réduite : Asus ROG Strix XG34WCDMSD. Il n'a que 280 Hertz, DisplayPort 1.4, USB-C avec une alimentation de 15 watts et un design de pied légèrement différent. Le reste des spécifications est identique. Les deux moniteurs devraient être commercialisés au premier trimestre 2026, les prix ne sont pas encore connus

MSI 341CQR X36 : 34 pouces, 1440p, 360 Hz

MSI utilise également la dalle Ultrawide de Samsung avec QD-OLED de dernière génération. Les caractéristiques principales du 341CQR X36 sont donc exactement les mêmes que celles du modèle d'Asus. Le nouveau revêtement pour de meilleures valeurs de noir dans les pièces lumineuses s'appelle ici «DarkArmor Film» - c'est le même que celui d'Asus «BlackShield Film». Apparemment, Samsung l'implémente au niveau de la dalle.

Le MSI 341CQR X36 sera commercialisé au prix de 1099 dollars US

Source : MSI

MSI fournit des informations supplémentaires sur la couverture de l'espace colorimétrique : 139,1 pour cent sRGB, 99,3 pour cent DCI-P3 et 97,8 pour cent AdobeRGB. Ce dernier point est particulièrement impressionnant pour un moniteur qui n'est pas spécialisé dans les applications graphiques. L'écart de couleur en sortie d'usine devrait être inférieur à un DeltaE de 2.

Mas MSI est un peu plus avare qu'Asus en matière de connectique. Outre deux prises pour HDMI 2.1 et une pour USB-C (alimentation 98 watts), le 341CQR X36 n'a que DisplayPort 2.1 avec UHBR13.5. Le moniteur devrait être disponible au premier trimestre 2026. Son prix de lancement aux États-Unis est de 1099 dollars.

Photo d’en-tête : Asus

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 12 personne(s)







