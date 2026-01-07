Nouveautés + tendances 13 2

Dell présente un écran de bureau géant avec une résolution de 6K

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 7/1/2026

"Beaucoup aide beaucoup", a visiblement pensé Dell, en lançant un écran de 52 pouces avec une dalle IPS. Un deuxième écran avec QD-OLED s'adresse aux graphistes.

Les moniteurs de jeu ne sont pas les seuls à être exposés au salon de l'électronique CES de Las Vegas, il y en a aussi pour le bureau. Dell présente deux nouvelles approches : un gigantesque 52 pouces au format 21:9 et un 32 pouces avec une dalle QD-OLED.

UltraSharp U5226KW : 52 pouces, 6K, 120 Hz

Vous voulez une configuration multi-écrans sur un seul moniteur ? Dell vous propose désormais l'UltraSharp U5226KW. Il a une diagonale de 52 pouces, une courbure douce de 4200R et un rapport d'aspect de 21:9, ce qui signifie une hauteur de 52 centimètres et une largeur de 121 centimètres. La résolution ultralarge 6K (6144 × 2560 pixels) assure néanmoins une bonne netteté d'image, la densité de pixels étant de 129 pixels par pouce (ppi).

Pour la dalle, Dell utilise sa technologie «IPS Black». Elle offre un contraste relativement bon de 2000:1 et une luminosité maximale de 400 nits. L'écran couvre l'espace colorimétrique sRGB à 100 pour cent et DCI-P3 à 99 pour cent. La fréquence d'image est de 120 Hertz. Le U5226KW n'est pas vraiment adapté aux jeux rapides en raison de la lenteur du temps de réponse des pixels (5 millisecondes)

Dell pense surtout au secteur financier et scientifique avec le U5226KW.

Source : Dell Technologies

Vous pouvez connecter jusqu'à quatre appareils simultanément à l'écran. Un mode Picture-in-Picture divise la surface de l'image en quatre zones au maximum, chacune d'entre elles fonctionnant comme son propre écran. Pour le transfert du signal d'image, vous avez le choix entre un port USB-C (alimentation de 140 watts), deux ports HDMI 2.1 et deux ports DisplayPort 1.4.

Grâce à plusieurs flux descendants USB pour les périphériques et un port LAN (2,5 Gbit), le U5226KW fait également office de station d'accueil. Les deux haut-parleurs de 9 watts ne devraient toutefois servir qu'en cas d'urgence. Le moniteur est disponible dès maintenant dans la boutique de Dell et coûte 2899 dollars US. On ne sait pas encore quand vous pourrez l'acheter chez nous.

UltraSharp U3226Q : 32 pouces, 4K, 120 Hz

Le deuxième nouveau moniteur de bureau de Dell utilise un QD-OLED de quatrième génération de Samsung - le même que celui du Samsung G80SH et dans le Asus PG32UCDM3. Il est environ 20 pour cent plus lumineux que ses prédécesseurs avec 300 nits. Dans la version de Dell, la fréquence d'image n'est que de 120 Hertz au lieu des 240 Hertz des modèles de jeu.

Le reste des spécifications est le même : diagonale de 32 pouces, résolution 4K, couverture de 99 pour cent de DCI-P3. Dell ajoute son propre revêtement antireflet. Les spécifications ne précisent pas si celui-ci s'ajoute ou remplace le nouveau revêtement de Samsung au niveau de la dalle. Pour la connectique, vous avez le choix entre USB-C (alimentation 140 watts), HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4.

Avec un colorimètre intégré, le U3226Q est adapté aux travaux graphiques.

Source : Dell Technologies

Le plus grand atout du U3226Q est un colorimètre intégré. Il vous permet de calibrer le moniteur au niveau du matériel sans appareil supplémentaire. L'écart de couleur est censé être inférieur à un DeltaE de 1 dès la sortie d'usine. L'écran convient donc également aux photographes et aux graphistes. Toutefois, son prix de 2599 dollars US est nettement plus élevé que celui des moniteurs de jeu dotés de la même dalle. Selon Dell, le U3226Q sera disponible à partir de fin février 2026.

Photo d’en-tête : Dell Technologies

