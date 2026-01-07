Nouveautés + tendances 14 2

Cet ordinateur portable de jeu fait passer son écran de 16 à 24 pouces

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Lenovo pourrait avoir résolu le dilemme des ordinateurs portables de jeu. Les ordinateurs portables doivent être portables, mais jouer est plus amusant sur des écrans plus grands. La solution : un écran qui s'agrandit.

Au CES 2026, Lenovo présentera une nouvelle IA, mettra à jour ses ordinateurs portables avec de nouveaux processeurs et dévoilera des concepts passionnants. Lors des salons, le constructeur aime donner un aperçu du travail en cours de son département de développement. Cette fois-ci, celui-ci expose le Legion Pro Rollable Concept, un ordinateur portable de jeu dont l'écran s'agrandit.

Un ordinateur portable de jeu existant comme base pour un nouvel écran

La base du concept est le Legion Pro 7i avec une carte graphique Nvidia Geforce RTX 5090 et un chipset Intel Core Ultra récent. Le développement de produits de Lenovo change cependant l'écran. Au lieu d'un écran traditionnel de 16 pouces, c'est un écran OLED déroulant qui est utilisé. Grâce à lui, la diagonale de l'ordinateur portable de jeu passe de 16 à 21,5 ou même 24 pouces.

Le concept d'ordinateur portable propose trois tailles d'écran et devient très fin à 24 pouces.

L'écran s'étire uniformément à gauche et à droite. Avec 24 pouces, il présente un rapport hauteur/largeur très plat. Lenovo ne précise pas la résolution exacte des différentes tailles d'écran.

Comme pour tous les concepts, il n'est pas certain que le Legion Pro Rollable soit commercialisé un jour. C'est possible, car les écrans enroulables ne sont pas une nouveauté pour Lenovo. Mais jusqu'à présent, le fabricant les a utilisés pour allonger les écrans d'ordinateurs portables vers le haut. Le Thinkbook Plus Gen 6 Rollable est déjà disponible, mais à un prix exorbitant.

Auto Twist : du concept à la commercialisation

Lenovo a présenté au CES son prochain ordinateur portable, le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, qui est passé du stade de concept à celui de produit commercialisable. L'ordinateur portable écoute les commandes vocales. Il ferme et ouvre son couvercle automatiquement ou suit une personne grâce à son écran qui pivote à 360 degrés. Le contenu de l'écran reste ainsi lisible ou l'on reste soi-même visible lors d'un appel vidéo.

Le Thinkbook déplace son écran en réponse à des commandes vocales et peut suivre une personne avec lui.

L'ordinateur portable équipé de processeurs Intel de la nouvelle série Core Ultra 300 devrait être disponible à partir de juin 2026 à partir de 1400 euros.

