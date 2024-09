Auto Twist AI PC : le concept d'ordinateur portable de Lenovo fait ce que vous lui dites de faire

Lors de l'IFA 2024, Lenovo a présenté un ordinateur portable qui exécute des actions sur votre commande vocale. De plus, il fait en sorte que vous ayez toujours un œil sur son écran.

"Hi Twist" est la phrase d'activation du dernier concept d'ordinateur portable de Lenovo. Vous pouvez ensuite commander une action parmi plusieurs. De plus, il vous garde à l'œil et vous permet de toujours voir l'écran.

Ouvrir et fermer et passer en mode tablette

Le concept d'ordinateur portable de Lenovo ouvre ou ferme son couvercle sur commande vocale. De plus, il passe lentement en mode tablette - l'écran se superpose au clavier - ou revient en mode ordinateur portable. En essayant, cela fonctionne déjà bien - même si je dois parfois répéter les commandes dans un environnement bruyant.

L'Auto Twist AI PC a également une autre fonction intéressante. Son écran n'est fixé qu'au centre. Cela lui permet non seulement de pivoter à 270 degrés, mais aussi de s'incliner à 180 degrés. Grâce à la webcam et à la reconnaissance faciale, l'ordinateur portable détecte une personne et tourne automatiquement l'écran de manière à ce qu'elle puisse toujours le regarder. Cela pourrait être utile pendant une conférence et devrait également contribuer à une utilisation ergonomique.

Lorsque plusieurs personnes se trouvent dans le champ de vision de la caméra, l'ordinateur portable a du mal à décider qui il doit suivre.

Source : Jan Johannsen

Lenovo veut avant tout montrer ce qu'il est possible de faire avec l'Auto Twist AI PC. On ne sait pas pour l'instant si les technologies de l'Auto Twist AI PC seront un jour intégrées dans un appareil de série, ni sous quelle forme. Mais pour les personnes qui ne disposent pas de deux mains pour ouvrir et fermer un ordinateur portable, cela pourrait être pratique. Lenovo continue également à acquérir de l'expérience et à recueillir des commentaires sur la commande vocale au-delà de Windows.

L'écran pivote également verticalement.

Source : Jan Johannsen

Lenovo équipe son concept d'ordinateur portable de 1,27 kilogramme d'un écran OLED de 13,3 pouces d'une résolution de 2880 × 1880 pixels. Le processeur Core Ultra-7 de la série H d'Intel est accompagné de 32 gigaoctets de mémoire vive. Le SSD intégré a une capacité de 512 gigaoctets, la batterie une capacité de 55 Wh et Windows 11 Pro est installé.