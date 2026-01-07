Nouveautés + tendances 4 3

Le LG 32GX870B est le moniteur que beaucoup attendaient

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Pas d'ultralargeur, pas de courbure, pas de disposition des sous-pixels RGB : le 32GX870B reste dans l'ombre des autres annonces de LG, à tort.

En plus des nouveaux modèles phares ultrawide, LG présente au CES un moniteur de format normal qui pourrait bien être le sweetspot de nombreuses personnes : Le 32GX870B dispose d'un écran de 32 pouces au format 16:9, d'une résolution 4K et d'une fréquence d'image de 240 Hertz (ou 480 Hertz en FullHD). Les moniteurs OLED avec ces caractéristiques existent déjà depuis deux ans - ils sont bons et très populaires.

Le 32GX870B se distingue des modèles précédents parce qu'il est équipé de la nouvelle dalle Tandem WOLED de LG. Il offre une luminosité maximale nettement plus élevée d'environ 380 Nits à 100 pour cent APL (c'est-à-dire plein écran). Les moniteurs équipés de la dalle précédente s'arrêtaient à 270 Nits. Cela correspond à une augmentation de 40 pour cent. La luminosité étant l'un des points faibles de l'OLED par rapport au LCD, cette évolution représente un progrès important.

Tandem WOLED et Tandem OLED LGs nouveau nom pour les rétro-éclairages OLED empilés est un peu déroutant : est utilisé pour les grands écrans comme les téléviseurs et les moniteurs. Ici, quatre niveaux de diodes électroluminescentes produisent ensemble une lumière blanche qui est ensuite colorée par des filtres. C'est pourquoi l'abréviation W pour «White» est toujours appropriée. Dans le cas des sans W, deux niveaux de diodes sont empilés l'un sur l'autre et émettent directement de la lumière rouge, verte et bleue. Un filtre de couleur supplémentaire n'est pas nécessaire. Ce principe est utilisé pour les petits écrans, comme les smartphones ou le iPad Pro

Selon LG, les niveaux de noir et la représentation des couleurs se sont également améliorés. Le fabricant annonce une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 99,5 pour cent. Cependant, l'écran ne pourra toujours pas afficher les couleurs claires de manière très riche. En effet, LG n'utilise pas la nouvelle disposition des sous-pixels RVB, mais une structure RGWB avec des pixels blancs. C'est la seule façon d'obtenir une luminosité de pointe élevée.

Cela signifie qu'il devrait encore y avoir de légères franges de couleur dans l'affichage du texte. Mais grâce à la densité de pixels relativement élevée de 140 pixels par pouce (ppi), le «Fringing» n'était déjà plus un gros problème sur le modèle précédent. Pour la plupart des applications, le panneau RGWB, avec sa luminosité plus élevée, est probablement le meilleur compromis.

WOLED vs. QD-OLED

Et comment se comporte la nouvelle dalle par rapport à son équivalent QD-OLED de Samsung ? Cela dépend de ce qui est le plus important pour vous. En fin de compte, WOLED a de légers avantages, surtout dans les pièces lumineuses.

Luminosité: Le 32GX870B (380 Nits) est plus lumineux que les QD-OLED de 4e et 5e génération (300 Nits).

Le 32GX870B (380 Nits) est plus lumineux que les QD-OLED de 4e et 5e génération (300 Nits). Couleur: Avec le QD-OLED, les couleurs vives s'estompent moins que sur le 32GX870B car la dalle de Samsung n'a pas de sous-pixel blanc.

Avec le QD-OLED, les couleurs vives s'estompent moins que sur le 32GX870B car la dalle de Samsung n'a pas de sous-pixel blanc. Noir: Samsung tente d'améliorer le niveau de noir du QD-OLED en cas de forte luminosité ambiante grâce à un nouveau revêtement. La dalle WOLED du 32GX870B garde cependant l'avantage grâce au filtre polarisant.

Samsung tente d'améliorer le niveau de noir du QD-OLED en cas de forte luminosité ambiante grâce à un nouveau revêtement. La dalle WOLED du 32GX870B garde cependant l'avantage grâce au filtre polarisant. Affichage du texte: Les précédents 32 pouces à résolution 4K et QD-OLED n'utilisent pas non plus la disposition des sous-pixels en V-stripe de Samsung. La netteté du texte devrait donc être équivalente.

Jusqu'à présent, le WOLED (à gauche) avait un net avantage sur le QD-OLED (à droite) en cas d'exposition directe à la lumière. Reste à voir ce que donnera la comparaison avec un écran QD-OLED doté du nouveau revêtement.

Source : Samuel Buchmann

Upscaling KI et DisplayPort 2.1

Le 32GX870B fait partie de la nouvelle ligne haut de gamme de LG «UltraGear evo». Elle comprend un «On-Device-AI-Upscaling» - le contenu peut donc être envoyé du PC vers le moniteur dans une résolution inférieure. L'écran redimensionne ensuite l'image à sa résolution native. Cela devrait réduire la faim de matériel, comme Nvidia DLSS ou AMD FSR. En revanche, le travail de calcul nécessaire est sous-traité au moniteur.

Côté connectique, deux ports HDMI 2.1, un port USB-C (alimentation 90 watts) et un DisplayPort 2.1 (UHBR20) sont disponibles. L'écran n'est pas incurvé et présente un design très discret pour un moniteur de jeu avec un pied plat. Aucune information sur le prix et la disponibilité n'est encore disponible.

Photo d’en-tête : LG

