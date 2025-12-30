Nouveautés + tendances 71 21

LG présente ses moniteurs de jeu pour 2026

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 30/12/2025

Un produit phare de LG de 39 pouces combine le Tandem WOLED avec une résolution 5K2K. En outre, il existe également une nouvelle génération de mini-LED.

A l'occasion du CES , LG présente trois nouveaux moniteurs de jeu. Le 39GX950B est doté d'une dalle Tandem WOLED avec une résolution 5K2K (5120 × 2160 pixels). Le 52G930B offre la même résolution, sur une surface plus grande, mais avec une dalle IPS uniquement. Le troisième modèle, le 27GM950B, utilise des mini-LED avec des zones de gradation très étroites qui devraient réduire drastiquement le blooming.

Les trois modèles font partie de la nouvelle ligne haut de gamme de LG «UltraGear evo». Elle comprend un «On-Device-AI-Upscaling» - le contenu peut donc être envoyé du PC à l'écran dans une résolution plus basse. L'écran redimensionne ensuite l'image à sa résolution native. Cela devrait réduire la faim de matériel, comme Nvidia DLSS ou AMD FSR. En revanche, le travail de calcul nécessaire est sous-traité au moniteur.

39GX950B : 39 pouces, 5K2K, Tandem WOLED

La star du line-up est sans aucun doute le 39GX950B. Il est équipé d'une dalle OLED de 39 pouces au format 21:9 de dernière génération : «Primary RGB Tandem OLED» - ou tout simplement «Tandem WOLED», comme l'indique désormais officiellement son nom abrégé. Cette technologie permet une luminosité plus élevée et des températures plus basses, ce qui réduit le risque de burn-in. Tandem OLED (sans W) désigne d'ailleurs une structure de dalle légèrement différente, utilisée pour les écrans plus petits des smartphones ou des tablettes.

Tandem WOLED, 39 pouces au format 21:9, résolution 5K2K, courbe 1500R : sur le papier, le 39GX950B (ici tout en haut de son propre podium LG) ressemble au moniteur de jeu parfait.

Source : LG

Des moniteurs de 27 pouces avec Tandem WOLED sont déjà sur le marché, comme le Asus PG27AQWP-W. Il atteint dans les premiers essais une luminosité plein écran de 380 Nits, soit bien plus que les dalles OLED traditionnelles. Le 39GX950B devrait être aussi lumineux, mais offre une plus grande surface d'affichage et une résolution 5K2K. La densité de pixels est de 142 pixels par pouce (ppi), à peu près la même que celle des populaires OLED 32 pouces à résolution 4K.

Le nouveau produit phare de LG est donc une version légèrement plus petite, mais plus lumineuse et plus nette du 45GX950A que j'ai récemment testé. Celui-ci était déjà très convaincant, à l'exception de la forte courbure 800R que j'ai trouvée trop agressive. Heureusement, le fabricant sud-coréen m'a entendu : le 39GX950B n'a plus que 1500R. La fréquence d'image est de 165 hertz en pleine résolution, ou 330 hertz en 1080p.

Test de produit LG UltraGear GX9 à l’essai : un écran large de gaming tout ce qui a de plus parfait par Samuel Buchmann

Côté connectique, LG intègre sur tous ses nouveaux moniteurs le DisplayPort 2.1 avec la bande passante la plus élevée (UHBR20). En outre, le 39GX950B dispose de deux ports HDMI 2.1 et d'un port USB-C avec une alimentation de 90 W.

52G930B : 52 pouces, 5K2K, IPS

Si les 39 ou 45 pouces ne vous suffisent pas, LG vous vendra bientôt un 52 pouces au format 21:9. Le 52G930B a la même résolution 5K2K que les modèles plus petits, la densité de pixels est donc inférieure à 106 ppi. En outre, il s'agit d'une dalle IPS. Vous renoncez donc aux noirs parfaits et au faible flou de mouvement de l'OLED.

52 pouces en 21:9, c'est à peu près la hauteur d'un téléviseur 42 pouces, mais plus large.

Source : LG

La fréquence d'image est de 240 hertz et le temps de réponse de 1 milliseconde. En raison de l'immensité de la surface, LG courbe l'écran à 1000R, la distance d'assise optimale est donc d'un mètre. Pour la transmission du signal d'image, deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 (UHBR20) et un USB-C (avec alimentation de 90 watts) sont disponibles. L'écran couvre 95 pour cent de l'espace colorimétrique DCI-P3, aucune information sur la luminosité n'est encore disponible.

Est-ce que DisplayPort 2.1 est nécessaire Les débits nécessaires d'un signal de 10 bits avec différents algorithmes de compression.

Source : Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 supporte des débits de données plus élevés que la version 1.4 - combien exactement dépend de la norme : UHBR10 atteint 40 Gbps, UHBR13.5 54 Gbps et UHBR20 80 Gbps. Ces débits élevés ne sont nécessaires que pour des résolutions et des fréquences d'images élevées. De plus, le signal d'image peut être réduit par la compression du flux d'affichage (DSC) - sans perte de qualité visible.

27GM950B : 27 pouces, 5K, mini-LED

Après des années d'immobilisme, le CES 2026 voit enfin des avancées dans le domaine des mini-écrans LED. Le 27GM950B utilise, selon LG, 2304 zones de gradation sur 27 pouces et «Zero Optical Distance» entre le rétro-éclairage LED et la dalle. Cette nouvelle structure devrait réduire drastiquement le blooming «» et ainsi quasiment éliminer l'un des grands inconvénients par rapport à l'OLED.

L'avantage des écrans LED est leur luminosité. Le 27GM950B devrait atteindre 1250 nits. Son deuxième atout est une résolution 5K (5120 × 2880 pixels), qui donne une densité de pixels extrêmement élevée de 218 ppi. C'est la même que celle utilisée par Apple dans son Studio Display, dont un successeur est attendu prochainement. Il est fort possible que nous y retrouvions la dalle du 27GM950B.

Mini-LED. 218 ppi, 165 Hertz, une luminosité élevée mais des noirs profonds : le 27GM950B pourrait être un très bon écran hybride pour le jeu et la bureautique si vous n'aimez pas les écrans géants.

Source : LG

En pleine résolution, le 27 pouces a une fréquence d'image de 165 Hertz, en 1440p, elle est de 330 Hertz. La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 est de 99 pour cent. Le menu de connexion du est le même que celui des modèles plus grands : deux HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 (UHBR20) et un USB-C (avec alimentation de 90 watts).

Aucune information sur les prix et la disponibilité des nouveaux moniteurs n'a été communiquée pour l'instant.

Photo d’en-tête : LG

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 71 personne(s)







