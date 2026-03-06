Nouveautés + tendances 17 13

"Project Helix" : La nouvelle Xbox arrive - et supporte les jeux PC

Domagoj Belancic 6/3/2026

Microsoft sort le grand jeu et annonce la prochaine génération de Xbox. A cette occasion, l'entreprise confirme une rumeur explosive.

La nouvelle directrice de Xbox, Asha Sharma, a pris la direction de la division jeux de Microsoft il y a deux semaines, succédant à son prédécesseur Phil Spencer . Elle fait maintenant sensation avecune annonce sur X. Dans ce post, Sharma annonce la nouvelle génération de Xbox.

En interne, la nouvelle Xbox est présentée comme «Project Helix». Il est cependant peu probable que ce soit le nom final - des noms de projets antérieurs comme «Project Scorpio» (Xbox One X) ou «Project Scarlett» (Xbox Series X/S) ont également été abandonnés par la suite.

Les initiés de l'industrie rapportent depuis des mois que Microsoft prévoit une Xbox ouverte, capable de faire tourner des jeux Steam. Sharma confirme ces rumeurs, même si elle ne mentionne pas explicitement Steam. Elle écrit : «Project Helix devrait établir de nouvelles normes en matière de performances et prendre en charge à la fois les jeux Xbox et PC.»

Le passage d'un système de console fermé à un hybride PC ouvert et puissant devrait surtout signifier une chose : La nouvelle Xbox sera chère. Pour pouvoir rivaliser avec les PC haut de gamme actuels, Microsoft doit intégrer un matériel adéquat. La situation actuelle, avec des prix exorbitants pour la mémoire et la RAM, dresse également un tableau sombre. Il est bien possible que l'entreprise de Redmond s'éloigne délibérément du marché de masse des consoles avec la nouvelle génération et qu'elle se dirige vers un segment premium plus petit.

Du point de vue de Microsoft, on peut également se demander comment cette nouvelle stratégie permettra à l'entreprise de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la Xbox. Le modèle économique traditionnel des consoles repose sur un écosystème fermé. L'opérateur de la plateforme gagne de l'argent sur chaque transaction effectuée dans son magasin. Mais avec une Xbox ouverte, l'argent va aussi dans des magasins étrangers dont Microsoft ne profite pas.

Le PC entre dans le salon

Avec l'annonce de «Project Helix», Microsoft confirme une tendance qui se dessine depuis un certain temps déjà. Le jeu sur PC ne se pratique plus exclusivement au bureau, mais aussi dans le salon.

L'année dernière, Valve a annoncé la Steam Machine, un mini-PC semblable à une console qui s'intègre parfaitement dans le salon. Ainsi, les frontières entre les deux secteurs d'activité auparavant clairement séparés - le jeu sur console et le jeu sur PC - deviennent de plus en plus floues.

Dans ce contexte, le retrait de Sony du marché des PC prend tout son sens. Le groupe ne veut plus publier des jeux solo comme «Ghost of Yotei» ou «Saros» sur Steam et l'Epic Games Store.

Le fait que des jeux Playstation aussi prestigieux puissent à l'avenir tourner sur des machines Xbox ou Steam dans le salon était sans doute trop pour Sony.

Qu'en est-il de la suite des événements ?

Sharma annonce dans son post qu'elle sera présente à la Game Developers Conference de San Francisco la semaine prochaine. Elle a déclaré vouloir y discuter avec de nombreux partenaires et studios de la vision de Microsoft pour le matériel next-gen. Cependant, vous ne devriez pas vous attendre à des nouvelles officielles de «Project Helix» pour le moment.

En outre, Sharma confirme qu'elle croit toujours au retour de la Xbox» sur «. Elle n'a toutefois pas précisé ce mantra qu'elle avait déjà prononcé lors de son investiture. Les jeux exclusifs sont-ils de retour ? Microsoft veut-il enfin faire bouger les choses avec sa nouvelle Xbox et attaquer la Playstation ?

Phil revient dans un article sur le passé de Microsoft avec la Xbox et vous dévoile la direction que pourrait prendre le géant du jeu vidéo en difficulté :

