Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mars 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 4/3/2026

De l'expérience indépendante bizarre "to a T" à la simulation de course "EA Sports F1 25" en passant par le très attendu Metroidvania "Hollow Knight : Silksong" : Ces sept jeux viendront enrichir votre bibliothèque Game Pass en mars.

Ponctuellement, comme les maçons, Microsoft a annoncé le premier mardi du mois la prochaine vague de nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass pour mars 2026. Je vous avais déjà présenté deux titres dans le dernier article : «Kingdom Come : Deliverance 2» et «Final Fantasy III» sont désormais au catalogue. Suivent maintenant sept autres titres, répartis sur toute la première moitié du mois.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«to a T»

Quand: 4 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass



«to a T» est une aventure inhabituelle qui mise fortement sur l'humour, les personnages et une idée de base originale. Créé par le créateur de Katamari Damacy, le jeu raconte l'histoire d'un adolescent dont le corps est durablement bloqué dans une pose en T. Malgré ce point de départ absurde, le personnage tente de mener une vie aussi normale que possible dans une petite ville.

La vie quotidienne du protagoniste devient alors une série de petits défis. Les activités quotidiennes - comme les conversations, l'exploration ou les tâches simples - deviennent des énigmes ludiques grâce à sa posture inhabituelle. L'adolescent est assisté par son fidèle chien, qui l'aide dans de nombreuses situations et lui ouvre de nouvelles possibilités.

Sur le plan stylistique, «to a T» mise sur une présentation colorée et cartoonesque et sur un ton très décontracté. L'univers du jeu est délibérément bizarre et exagéré, tandis que l'intrigue raconte en même temps de petites histoires sur l'amitié, l'acceptation et le passage à l'âge adulte.

«EA Sports F1 25»

Quand: 4 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment : Ultimate, PC Game Pass



«EA Sports F1 25» est la dernière simulation de Formule 1 de Codemasters et reproduit la saison officielle avec toutes les équipes, les pilotes et les circuits. Vous prenez place dans le cockpit d'un bolide de Formule 1 et participez à des courses sur des circuits connus comme Monaco, Silverstone ou Monza.

Le mode Carrière est au cœur du jeu. C'est là que vous choisissez de devenir pilote d'une équipe existante ou de construire votre propre équipe de course. Au cours de la saison, vous vous battez pour marquer des points, faire évoluer votre véhicule et tenter de vous imposer face à la concurrence. Les décisions prises en dehors de la piste, comme le développement de nouvelles pièces de voiture, peuvent être aussi importantes que votre style de conduite en course.

Sur la piste, le jeu vous demande un contrôle précis de votre voiture. Vous devez évaluer correctement les points de freinage et d'accélération, surveiller l'usure des pneus et adapter votre stratégie aux conditions météorologiques ou aux phases de safety car. Parallèlement, vous pouvez activer ou désactiver de nombreux systèmes d'assistance afin d'adapter la simulation à votre niveau d'expérience.

«Planet of Lana II : Children of the Leaf»

Quand: 5 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Ultimate, PC Game Pass



«Planet of Lana II : Children of the Leaf» poursuit l'aventure de puzzle atmosphérique autour de la jeune héroïne Lana. Avec son compagnon animal Mui, elle se lance à nouveau dans un voyage à travers un mystérieux monde de science-fiction.

L'intrigue vous emmène à travers différents paysages, des ruines et des environnements étranges. En explorant le monde du jeu, vous résoudrez des puzzles environnementaux, surmonterez des obstacles et découvrirez peu à peu l'histoire de la planète. Le gameplay combine des passages de plateforme avec des énigmes qui ne peuvent souvent être résolues que par une coopération entre Lana et son compagnon.

Optiquement, le jeu reste fidèle à son style caractéristique. Des arrière-plans dessinés à la main, des angles de caméra cinématographiques et une bande-son atmosphérique créent une ambiance très dense. En même temps, la suite élargit l'univers du jeu et introduit de nouvelles mécaniques d'énigmes.

«Construction Simulator»

Quand: 10 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass

«Construction Simulator» est entièrement axé sur la création et la gestion de votre propre entreprise de construction. Au départ, vous commencez avec quelques machines et des petits contrats, mais votre entreprise se développe au fur et à mesure des projets.

Le jeu combine la simulation économique et le contrôle pratique d'engins de construction lourds. Vous prenez en charge différentes missions de construction, transportez des matériaux et utilisez des équipements tels que des excavatrices, des grues ou des bétonnières. De nombreux véhicules du jeu sont basés sur des machines réelles de fabricants connus.

«Cyberpunk 2077»

Quand: 10 mars

Où: Xbox Series X|S, Cloud

Comment: Premium, Ultimate



Le jeu de rôle en monde ouvert «Cyberpunk 2077» se déroule dans la métropole futuriste de Night City. Cette ville immense est dominée par des corporations, des organisations criminelles et des expériences technologiques.

Vous incarnez le mercenaire V, qui cherche à se faire un nom dans les bas-fonds de la ville. Cependant, un contrat raté introduit une biopuce expérimentale dans son corps et, avec elle, la personnalité numérique d'une icône légendaire du rock.

À partir de ce moment, l'histoire se transforme en une course contre la montre. Alors que vous tentez de retirer la puce, vous vous enfoncez de plus en plus dans les luttes de pouvoir entre les entreprises, les gangs et les acteurs politiques.

«Hollow Knight : Silksong»

Quand: 12 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Hollow Knight : Silksong» est la suite du jeu Metroidvania à succès «Hollow Knight». Il se concentre cette fois sur la guerrière Hornet, qui est emmenée dans un royaume étranger et doit se frayer un chemin à travers un monde dangereux.

Le monde du jeu est constitué d'un vaste réseau de zones interconnectées. Au fur et à mesure que vous explorez de nouvelles régions, vous débloquez des compétences qui vous permettent d'accéder à d'autres zones.

L'accent est mis sur le système de combat rapide et précis. Les ennemis et les boss exigent un bon timing et une compréhension précise de leurs schémas d'attaque. Dans le même temps, le jeu étend les mécanismes de son prédécesseur avec de nouveaux mouvements, outils et compétences.

«DreamWorks Gabby's Dollhouse : Ready to Party»

Quand: 17 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«DreamWorks Gabby's Dollhouse : Ready to Party» est un jeu familial basé sur la série animée du même nom. Vous explorez les différentes pièces de la maison de poupée colorée en compagnie de Gabby et de ses amis chats.

Chaque étage propose ses propres activités et petites aventures. Vous résoudrez des énigmes simples, jouerez à des mini-jeux et collecterez divers objets. L'accent est clairement mis sur des mécaniques de jeu faciles d'accès, qui conviennent également aux jeunes joueurs.

Ces jeux quittent le Game Pass

Parallèlement aux nouveaux arrivants, Microsoft retire également plusieurs titres du catalogue Game Pass à la mi-mars. Voici les jeux qui quitteront le service le 15 mars:

«Bratz Rhythm & Style»

«Enter the Gungeon»

«F1 23»

«He Is Coming»

«Lightyear Frontier»

«Mythwrecked : Ambrosia Island»

Photo d’en-tête : Équipe Cherry

