Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de février et mars 2026

"College Football 26" : Un touchdown, mais le point supplémentaire n'est pas marqué
par Kim Muntinga
Microsoft a annoncé le 17 février 2026 la deuxième vague de nouveaux titres Game Pass pour le mois en cours. Au total, neuf jeux supplémentaires rejoindront le service d'abonnement d'ici fin février et début mars.
Quand: 17 février
Où : Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable
Comment: Ultimate, PC Game Pass
«Aerial_Knight's DropShot» combine un gameplay de shoot rapide avec une action de course stylisée, en misant fortement sur la vitesse et le dynamisme visuel. Vous incarnez Smoke Wallace, qui a reçu des pouvoirs surnaturels suite à la morsure d'un dragon radioactif, dont la possibilité de tirer des projectiles directement du bout de ses doigts.
A la différence des jeux de tir en arène classiques, le jeu vous oblige à rester en mouvement en permanence. Les sauts, les glissades et les acrobaties s'enchaînent sans interruption et créent une sensation de jeu plus proche de l'action rythmée que des jeux de tir traditionnels. Visuellement, le titre mise sur un look stylisé avec des contrastes clairs et une esthétique urbaine qui permet de garder une vue d'ensemble même à grande vitesse. La bande-son propulse en outre le jeu et souligne le caractère de flow.
Quand: 19 février
Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable
Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass
«Death Howl» combine l'exploration Soulslike avec des mécanismes de deckbuilding, créant ainsi une expérience de jeu inhabituelle et à l'atmosphère dense. Au cours de votre voyage dans un monde spirituel, vous construisez un deck de cartes, collectez des totems et affrontez des adversaires qui, visuellement et narrativement, sont issus d'un folklore sombre.
Le jeu se concentre sur l'histoire d'une mère qui tente de ramener son fils du royaume des morts. Cette base émotionnelle donne plus de poids au gameplay alors que vous devez vous battre dans des combats stimulants.
Quand: 19 février
Où: Xbox Series X|S, Cloud
Comment: Ultimate
«EA Sports College Football 26» poursuit la série après son redémarrage réussi et s'appuie sur les points forts de son prédécesseur. Le jeu propose des représentations réalistes de 136 collèges, plus de 300 entraîneurs et des milliers d'athlètes authentiques.
Ce faisant, il se concentre sur une expérience de jeu dynamique qui vise à capturer l'intensité du sport universitaire américain. De nouveaux mouvements, des animations optimisées et une présentation moderne contribuent à ce que chaque match soit convaincant, tant sur le plan tactique qu'audiovisuel.
Les fans de gestion d'équipe y trouveront leur compte, car le recrutement de nouveaux talents et la planification à long terme de votre équipe restent des éléments centraux.
Quand: 19 février
Où: Xbox Series X|S, Cloud
Comment: Premium, Ultimate
«The Witcher 3» en édition complète revient dans le Game Pass comme l'un des jeux de rôle les plus importants de la dernière décennie. Cette version comprend le jeu principal ainsi que toutes les extensions, ce qui permet d'accéder au voyage de Geralt dans toute son ampleur.
Le jeu offre un vaste monde ouvert rempli d'innombrables quêtes, de personnages et de choix moralement complexes. Grâce à des améliorations graphiques et à l'optimisation des détails, l'aventure donne une impression de modernité, même des années après sa sortie.
Le système de combat combine la magie, le combat à l'épée et l'alchimie, tandis que les innombrables histoires dans les différentes régions - de la sombre Velen aux terres pittoresques de Toussaint - révèlent une densité narrative exceptionnelle.
Quand: 24 février
Où: Xbox Series X|S, PC, console portable
Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass
Dans «TCG Card Shop Simulator», vous gérez votre propre magasin de cartes à collectionner et vous vous occupez de l'achat, de la vente et de la présentation de vos marchandises. Le jeu combine une simulation économique classique avec des éléments de jeux de gestion. Au fur et à mesure de votre succès, vous pourrez développer votre activité, proposer de nouvelles séries de cartes et réagir aux tendances du marché. L'intérêt réside moins dans les moments forts que dans l'optimisation constante de vos opérations. Le rythme de jeu est délibérément plus lent et convient bien aux sessions de détente.
Quand: 25 février
Où: PC
Comment: Ultimate, PC Game Pass
«Dice A Million» combine des mécaniques de dé avec des décisions stratégiques, créant ainsi un jeu qui combine chance et planification. Vous ne vous contentez pas de lancer des dés, mais vous influencez leurs résultats en utilisant des compétences, des améliorations et des décisions tactiques. Chaque tour vous invite à évaluer les risques et à utiliser vos ressources de manière intelligente. Le jeu repose sur la tension entre hasard et contrôle : une bonne planification peut atténuer la malchance, mais ne garantit pas le succès.
Quand: 26 février
Où : Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable
Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass
«Towerborne» se présente comme un action-RPG coopératif avec un fort accent sur le jeu en équipe. Vous explorez le monde autour du bastion qui donne son nom au jeu, combattez des hordes de monstres et faites évoluer votre Arc-Bearer caractéristique.
Le mélange d'action hack-and-slash, de mécaniques de jeu de rôle et de coopération en ligne crée une expérience dynamique qui prend tout son sens lorsque vous jouez avec des amis. Le monde semble vivant, chaque région apportant de nouveaux types d'ennemis, de défis et d'options d'équipement.
Quand: 03 mars
Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud
Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass
«Final Fantasy III» est un JRPG classique qui arrive dans le Game Pass sous une forme modernisée et qui montre à quel point les éléments de base du genre peuvent être intemporels. Avec son système de jobs éprouvé qui vous permet de changer les rôles de vos personnages de manière flexible, il offre une diversité tactique et une progression motivante.
La narration suit des motifs classiques comme le destin, l'amitié et la lutte contre une obscurité menaçante, tout en restant agréablement accessible. Techniquement, le titre se présente modernisé sans renier ses origines.
Quand: 03 mars
Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud
Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass
«Kingdom Come : Deliverance II» poursuit la série de jeux de rôle médiévaux réalistes et reste fidèle à sa volonté de placer l'authenticité historique au centre de ses préoccupations. Vous évoluez dans un monde simulé de manière crédible, sans éléments fantastiques, dans lequel les règles sociales, l'équipement et les compétences ont un impact réaliste.
Les combats exigent du timing, du positionnement et de la pratique, car le système repose davantage sur la technique que sur de simples valeurs numériques. En plus de l'histoire principale, de nombreuses quêtes secondaires offrent un aperçu de la vie quotidienne au Moyen Âge et créent une atmosphère dense.
Parallèlement à ces nouveaux arrivants, Microsoft annonce également les titres qui quittent le catalogue de l'abonnement. Ceux-ci ne seront disponibles que jusqu'au 28 février avant d'être retirés du service.
«Expeditions : A MudRunner Game»
«Injustice 2»
«Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre»
«Monster Train»
Mes intérêts sont variés, j'aime simplement profiter de la vie. Toujours à l'affût de l'actualité dans le domaine des fléchettes, des jeux, des films et des séries.
