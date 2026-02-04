Nouveautés + tendances 9 9

La nouvelle Xbox pourrait sortir en 2027, selon AMD

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 4/2/2026

Il semblerait que Microsoft n'ait pas encore abandonné le marché des consoles. Selon AMD, la nouvelle Xbox pourrait voir le jour dès 2027.

La Xbox Series X/S est un échec. Du moins, si l'on compare la console à ses concurrentes. Depuis son lancement en 2020, on estime que les deux modèles ont été vendus à 34 millions d'exemplaires. Dans le même temps, la Playstation 5 s'est écoulée à 86 millions d'unités. C'est pourquoi Microsoft se concentre de plus en plus sur son rôle d'éditeur et publie désormais la plupart de ses titres simultanément sur PS5.

Malgré cela, Microsoft a confirmé l'automne dernier qu'il travaillait sur une nouvelle Xbox. AMD sera à nouveau le partenaire matériel. La CEO Lisa Su a révélé lors d'un Earnings Call à l'occasion des résultats trimestriels que le lancement pourrait avoir lieu dès 2027. «Le développement de la prochaine génération de Xbox de Microsoft avec un SoC semi-spécifique d'AMD progresse bien, ce qui devrait permettre un lancement en 2027», a déclaré mardi la directrice d'AMD.

Contre la PS5, la Xbox Series n'a pas réussi à s'imposer.

Dans les négociations judiciaires avec la Commission fédérale du commerce (FTC) lors du rachat d'Activision Blizzard, des documents indiquaient une sortie en 2028. Cependant, avec l'explosion actuelle des prix RAM et SSD, on peut de toute façon se demander quel est l'intérêt d'une mise à jour de la console à l'heure actuelle. Microsoft a déjà augmenté le prix de la Xbox Series X/S pour la deuxième fois en octobre .

Sarah Bond, présidente de la division Xbox, a déclaré à l'automne que la prochaine console «serait une expérience très haut de gamme, très exclusive, soigneusement assemblée». Traduction : ça va coûter cher. Si l'on ajoute à cela la hausse des prix du matériel due au boom de l'IA, un lancement prochain de la Xbox devient de plus en plus irréaliste.

Dans une interview accordée à Mashable, la directrice de Xbox, Sarah Bond, parle de la prochaine génération de consoles.

La PS6 devrait également être retardée

Dans un Q&A avec les médias en novembre dernier, le directeur financier de Sony, Lin Tao, a déclaré que la PS5 était au milieu de son cycle de vie. Cela signifierait que la PS6 ne sortirait pas avant 2030 au plus tôt. À titre de comparaison, la PS4 a été remplacée par la PS5 au bout de sept ans. L'analyste renommé David Gibson suspecte également que les fans devront patienter plus longtemps qu'auparavant pour la prochaine génération.

Sony, comme Microsoft, travaillera à nouveau avec AMD. Le responsable du développement de la Playstation, Mark Cerny, a déjà révélé les premiers détails techniques de la nouvelle console.

Pour l'instant, les propriétaires de Switch 2 ne devraient pas avoir à se soucier d'un successeur. La console s'apprête à fêter son premier anniversaire. La console hybride de Nintendo est également en bonne voie en termes de ventes. Avec plus de 17 millions d'unités vendues depuis son lancement en juin, elle reste la console Nintendo qui se vend le plus rapidement de tous les temps. La première Switch ne s'est vendue qu'à 10 millions d'exemplaires sur la même période «» . En revanche, elle a détrôné la Nintendo DS en tant que console Nintendo la plus vendue, avec plus de 155 millions d'unités. La remplaçante de la Gameboy a occupé la première place pendant des années sans être inquiétée, avec 154 millions d'unités.

