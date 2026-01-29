"Dispatch" sur Switch : la censure forcée plutôt que la liberté de choix

Critique
"Dispatch" : un jeu d'aventure de super-héros silencieux mais efficace
par Kim Muntinga
Aujourd'hui, à l'occasion du lancement des versions Switch de "Dispatch", la frustration est de mise. Nintendo recouvre systématiquement les scènes explicites de barres noires et ne laisse pas aux joueurs le choix de désactiver la censure.
Ceux qui attendaient avec impatience le jeu d'aventure de super-héros primé «Dispatch» pour la Nintendo Switch ou son nouveau successeur ont eu une mauvaise surprise lors de son lancement aujourd'hui. Alors que les joueurs et joueuses sur PC et Playstation 5 pourront profiter pleinement de la comédie sans concession sur le lieu de travail, Nintendo muselle numériquement les versions destinées à ses consoles.
L'œuvre d'AdHoc Studio a pour thème la vie chaotique de super-vilains réhabilités. Dans la version originale, les répliques grossières et la peau nue font partie du répertoire permanent. Sur les plates-formes Nintendo, des interventions massives viennent désormais ternir le tableau. Les détails anatomiques comme les pénis et les seins, qui font partie de la mise en scène sur d'autres consoles, sont systématiquement recouverts de bandes noires. Même des gestes anodins comme un majeur tendu ont été victimes de ces ciseaux.
Surtout absurde : certaines scènes dans lesquelles le plaisir sexuel est suggéré de manière sonore restent complètement muettes sur la Switch.
Sur Playstation 5, PC et autres plateformes, les joueurs ont la possibilité de censurer ou d'afficher ce contenu sans censure via un paramètre. Sur la Switch et la Switch 2, cette option n'existe plus. La censure des contenus explicites est implémentée par défaut, l'option correspondante a été supprimée du jeu.
AdHoc Studio explique cette restriction par des politiques de plateforme différentes. Le studio a travaillé avec Nintendo pour s'assurer que le contenu répondait aux critères de publication sur leurs plateformes.
L'expérience de jeu centrale et la narration ne sont pas affectées, selon le développeur. Néanmoins, on peut se demander pourquoi une telle tutelle sur un jeu qui porte de toute façon une interdiction aux moins de 18 ans?
La censure ne concerne pas seulement le jeu lui-même. En décembre 2025, on avait déjà remarqué que l'artbook numérique de «Dispatch» était présenté différemment sur le Nintendo eShop. Sur le site nord-américain, les personnages portent des tenues nettement plus conservatrices.
En revanche, en Europe et en Australie, le graphique est resté inchangé. Cela indique que Nintendo of America est particulièrement restrictif, peut-être pour préserver une image de marque favorable aux familles.
Cette pratique n'est pas un cas isolé. En novembre, l'éditeur de «Brave x Junction» a annoncé que la sortie en Amérique du Nord et en Europe avait été reportée. Ceci après que Nintendo ait mis en cause le jeu de rôle fantastique pour des représentations sexuellement explicites de mineurs. L'éditeur a dû adapter certains costumes révélateurs avant d'autoriser la sortie du jeu.
A la différence de «Dispatch», «Cyberpunk 2077» a connu un lancement presque sans restriction sur la Switch 2. Le jeu de rôle dystopique de CD Projekt Red est sorti en juin 2025 sur la nouvelle console de Nintendo et a su convaincre malgré des compromis techniques. L'Ultimate Edition inclut l'extension «Phantom Liberty» et présente des contenus explicites comme la nudité et la violence. Sans censure forcée.
La différence réside peut-être dans l'approche : alors que «Cyberpunk 2077» présente son contenu adulte comme faisant partie intégrante du monde dystopique, «Dispatch» mise sur une représentation plus humoristique des super-héros. Cette approche comique pourrait être jugée de manière plus critique par Nintendo. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux poids deux mesures lorsqu'un jeu comme «Cyberpunk» peut sortir sans censure alors que «Dispatch» est coupé.
Malgré le débat, «Dispatch» reste un jeu d'aventure remarquable sur le plan ludique. Le récit se concentre sur la vie quotidienne d'un héros déchu au bureau et crée une expérience émotionnellement saisissante grâce à un storytelling fort et des personnages remarquablement écrits. Les performances vocales d'Aaron Paul et de Laura Bailey, le design sonore atmosphérique et la structure épisodique intelligente font de ce jeu un achat obligatoire.
Pour savoir si l'ensemble fonctionne bien d'un point de vue ludique, je vous invite à lire ma critique du jeu.
Mais la censure sur les plateformes Nintendo laisse un goût amer. Si vous souhaitez découvrir «Dispatch» sous sa forme originale et artistique, vous ne pouvez pas passer à côté des versions PC ou Playstation 5.
Mes intérêts sont variés, j'aime simplement profiter de la vie. Toujours à l'affût de l'actualité dans le domaine des fléchettes, des jeux, des films et des séries.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Domagoj Belancic
Nouveautés + tendances
par Kim Muntinga
Nouveautés + tendances
par Debora Pape