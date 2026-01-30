Nouveautés + tendances 3 1

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 31/1/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 23/01 au 30/01).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Way of the Hunter 2», «Dragon Ball Age 1000», «High on Life 2»

Cette semaine, c'est surtout Bandai Namco qui a fait parler de lui avec plusieurs annonces concernant l'univers de jeu «Dragon Ball». Mais Nintendo n'a pas chômé non plus et a donné des informations plus détaillées sur deux sorties à venir.

Les nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«Dragon Ball Age 1000»

Dès 2027, un nouveau jeu «Dragon Ball» devrait voir le jour. Le titre du projet, «Age 1000», indique que le jeu se déroulera dans une chronologie bien postérieure à celle de Son Goku et de ses amis. De nombreux dessins seraient même signés Akira Toriyama, décédé en 2024

Date : quelque part en 2027

Lancement sur : PC, Playstation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2

«Reigns : The Witcher»

Geralt est de retour, mais pas comme vous l'auriez peut-être imaginé. « Reigns : The Witcher» est un «Swipe 'em up». Le jeu se joue en balayant simplement vers la gauche ou vers la droite, avec des résultats différents en fonction de la progression du jeu. L'histoire progresse grâce à la narration du barde Rittersporn.

Date : 25 février 2026

Lancement pour : PC, iOS, Android

«Inky Blinky Bob»

Dans «Inky Blinky Bob», vous dirigez une montgolfière armée à travers un monde absurde et sombre. Dans ce jeu d'action-survie, vous luttez contre une entreprise de biotechnologie occulte. Le jeu combine des éléments d'horreur surréaliste avec de l'humour noir. Il a l'air bizarre.

Date : 20 mars 2026

Paraît sur : PC

«Way of the Hunter 2»

La chasse continue, cette fois avec un chien. Dans «Way of the Hunter 2», vous explorez la nature sauvage canadienne avec votre ami à fourrure. Vous y chasserez des élans, des wapitis, des ours et des bisons, ainsi que des animaux plus petits comme des lapins, des dindes et une multitude d'autres espèces d'oiseaux.

Date: inconnue

Paraît sur: PC

«Darkhaven»

Avec «Darkhaven», les développeurs de l'ex-«Diablo», Philip Shenk, Peter Hu et Erich Schaefer, font leur retour. Le jeu promet un retour aux racines sombres du genre. Dans ce jeu de rôle et d'action, vous dirigez vos héros dans un monde qui a été envahi par des forces surnaturelles après l'effondrement de la civilisation.

Date: inconnue

Paraît sur: PC

«Genigods : Nezha»

Dans cet Action-RPG, vous incarnez le Spirit Pearl - la première vie créée par Nüwa, la déesse de la vie, à partir de la terre, de l'eau et du feu. Cette Spirit Pearl se réincarne en Nezha. Dans le jeu, vous plongerez dans des histoires célèbres des mythes chinois de la création, combattrez des dieux géants et apprendrez de puissantes techniques de combat inspirées des batailles célestes de style chinois.

Date: inconnue

Lancement sur : PS5, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Crimson Desert»

Le prochain jeu en monde ouvert de Pearl Abyss a l'air fantastique. La nouvelle bande-annonce offre un aperçu complet de l'histoire, du monde du jeu et du gameplay. Jusqu'à présent, seul Kliff était connu comme protagoniste jouable. Les développeurs présentent maintenant deux nouveaux personnages jouables.

Date : 19 mars 2026

Paraît sur : macOS, PS 5, PC Xbox Series

«Tomodachi Life : La vie rêve»

Avec «Tomodachi Life : La Vie Rêve», la célèbre série 3DS arrive sur Switch 2. Le concept est basé sur le quotidien de personnages Mii que vous créez et faites interagir entre eux dans un monde clos. Le gameplay se concentre sur des activités simples, des mini-jeux et des événements sociaux décontractés, sans scénario complexe.

Date : 16 avril 2026

Paraît sur: Switch 2

«Battlestar Galactica : Scattered Hopes»

«Battlestar Galactica : Scattered Hopes» devrait sortir avant la fin du premier trimestre 2026. La nouvelle bande-annonce aborde les bases de la gestion de la flotte et du combat.

Date : T1 2026

Lancement sur : PC

Virtual Boy

Si vous avez un compte Nintendo Switch Online, vous pourrez bientôt profiter de «» de jeux Virtual Boy. «Plaisir», car le casque de réalité virtuelle était difficilement jouable sur une longue durée. Le Virtual Boy a été l'un des plus gros flops de Nintendo dans les années 90.

Date : 17 février 2026

Paraît sur : Switch 1 et 2

«Bubsy 4D»

Les jeux «Bubsy» sont considérés comme légendairement mauvais. Comme si cela ne suffisait pas, le personnage de Bubsy est considéré comme l'un des plus agaçants de l'histoire du jeu. C'est sur cette réputation que veut s'appuyer «Bubsy 4D». Le jeu a maintenant une date de sortie.

Date : 22 mai 2026

Publication sur : PS 4 et 5, Switch 1 et 2, Xbox One, Xbox Series, PC

«Screamer»

La série de jeux de course classique «Screamer» fera son retour plus tard cette année. Pour se démarquer des autres jeux de course d'arcade, le développeur Milestone SRL souhaite raconter une histoire sombre qui pourrait directement sortir d'un anime old school. Avant sa sortie, le studio a mis en ligne une bande-annonce présentant de nouveaux personnages et plusieurs modes de jeu

Date : 26 mars 2026

Publication sur : PS 5, Xbox Series, PC

«High on Life 2»

Les développeurs du jeu proposent une plongée en profondeur dans le jeu. On y découvre notamment un aperçu de l'histoire, des visages connus et bien plus encore. La suite du jeu de tir à la première personne, sorti en 2022, sera disponible dans deux semaines déjà.

Date : 13 février 2026

Paraît sur : PS 5, Xbox Series, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Dragon Ball : Sparking ! Zero»

Le jeu recevra un nouveau DLC cette année. Celui-ci est accompagné de nouveaux personnages, dont Super 17, Bardock (Super Saiyan) et le Diable Suprême Piccolo, ainsi que d'autres qui seront dévoilés ultérieurement. De nouveaux costumes, arènes et modes devraient également être de la partie.

«Ball x Pit»

Nouveaux personnages, nouvelles balles, nouvelles capacités passives et un nouveau mode infini : le roguelite de Breakout va être considérablement enrichi avec la mise à jour Regal.

«ARC Raiders»

La mise à jour «Headwinds» apporte plusieurs changements. Par exemple, une nouvelle option de matchmaking. Elle vous permet d'affronter seul des équipes complètes à partir du niveau 40, ce qui est récompensé par des points d'expérience bonus. Mais la mise à jour devrait également apporter de nouveaux kits cosmétiques et plus de confort.

