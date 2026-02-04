Nouveautés + tendances 9 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de février 2026

4/2/2026

Avec "High on Life 2", "Avowed" et "Like A Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii", le Xbox Game Pass mise sur de grands noms en février 2026 : du jeu de tir au jeu de rôle.

Le Xbox Game Pass a besoin de nouveaux jeux - même pendant le mois de l'amour. À l'approche de la Saint-Valentin, Microsoft élargit une nouvelle fois son abonnement et vous livre pas moins de onze titres tout frais pour diversifier votre mois de février 2026. Des jeux de course familiaux aux puissants jeux de rôle fantastiques en passant par des jeux de tir de science-fiction décalés, la sélection est aussi colorée qu'un bouquet de fleurs du 14 février.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, le PC Game Pass est disponible uniquement pour les PC. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Like A Dragon : Pirate Yakuza à Hawaii»

Quand: 03 février

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment : Ultimate, Premium, PC Game Pass



Dans «Like A Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii», les mécaniques de jeu bien connues des Yakuza se mêlent à un décor inhabituel : les îles tropicales d'Hawaï. Là-bas, le jeu combine l'action de rue classique et les aventures de pirates en mer, en misant sur un monde ouvert coloré, marqué par les villes hawaïennes, les plages et les influences locales.

Le titre propose des systèmes de combat combinant des compétences de mêlée et des éléments tactiques, ainsi que de nombreuses activités annexes allant des mini-jeux aux missions scénarisées. Les personnages au caractère bien trempé sont au centre de la narration et fournissent des moments à la fois humoristiques et dramatiques.

Notre collègue Domagoj a testé le jeu et en a été positivement séduit.

Critique Arrr ! Le jeu de pirates « Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii » est un vrai trésor par Domagoj Belancic

«Madden NFL 26»

Quand: 05 février

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Ultimate, PC Game Pass



A la veille du Super Bowl de cette année, «Madden NFL 26» vous plonge directement dans votre propre saison de football. Le jeu mise à nouveau sur un mélange de réalisme et de dynamisme. Les développeurs continuent de peaufiner les animations, la physique des collisions et les réactions de l'IA, de sorte que le jeu se rapproche davantage du fonctionnement réel de la ligue.

C'est dans le mode Franchise que le jeu prend toute sa dimension : Vous gérez les effectifs, négociez les contrats, développez les joueurs et réagissez aux blessures ou aux baisses de forme de votre équipe.

Point de vue Je ne veux pas jouer à Madden NFL, je préfère jouer au football universitaire. par Kim Muntinga

«Paw Patrol Rescue Wheels : Championship»

Quand: 05 février

Où : Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable

Comment: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass



Ce titre familial mise sur une accessibilité facile et un plaisir de conduite coloré avec les célèbres personnages de Paw Patrol. Dans «Rescue Wheels : Championship», les enfants - et les fans restés jeunes - participent à des courses et des mini-missions conçues dans le style de la série.

Chaque personnage canin possède ses propres capacités qui lui confèrent des avantages pendant les compétitions. Les parcours varient entre la plage, la ville et la forêt et contiennent des obstacles inoffensifs ainsi que des objets à collectionner qui motivent les plus jeunes joueurs.

«Relooted»

Quand: 10 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Avec «Relooted», vous obtenez un jeu de tir arcade délibérément conçu pour un gameplay rapide et simple. La présentation est d'inspiration rétro, mais s'appuie sur des effets modernes et un level design dynamique.

Vous vous battez dans des zones générées de manière procédurale au cours de tours courts et intenses, qui vous proposent sans cesse de nouveaux défis. Différentes armes, power-ups et capacités temporaires permettent des styles de jeu flexibles. La courte durée de chaque run, en particulier, vous invite à recommencer sans cesse pour obtenir un meilleur équipement ou un meilleur score.

«BlazBlue Entropy Effect X»

Quand: 12 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Dans «BlazBlue Entropy Effect X» vous attend un jeu de combat en 2D qui combine des éléments classiques du genre avec des structures modernes de roguelite. Au lieu de simples duels d'arène, vous vous déplacez dans des niveaux à défilement latéral dans lesquels vous affrontez des vagues d'ennemis, des passages sur des plateformes et des défis changeants.

Les combos rapides et bien connus de la série «BlazBlue»sont conservés, mais enrichis par des améliorations librement choisies, des ensembles de mouvements variables et des variantes de niveaux procédurales. Chaque partie est donc sensiblement différente : les nouvelles compétences renforcent vos attaques, modifient votre timing ou ouvrent la voie à des styles de jeu alternatifs.

«Roadside Research» (Game Preview)

Quand: 12 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Roadside Research» est un titre en avant-première (en d'autres termes, en accès anticipé) qui combine exploration, mystère et expérimentation narrative. Vous voyagez à travers de vastes environnements dans lesquels vous observez des phénomènes inhabituels, collectez des données et découvrez des indices sur une histoire plus large. L'accent est moins mis sur l'action que sur la découverte progressive d'un monde qui oscille entre science-fiction et atmosphère surréaliste.

«Starsand Island»

Quand: 12 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Starsand Island» vous invite dans un monde insulaire détendu et adopte une approche calme et décélérée. Dans cette simulation de vie, vous construisez votre propre vie sur l'île, découvrez des secrets, collectez des ressources, entretenez des relations avec des personnages et faites évoluer votre environnement petit à petit. Le jeu met l'accent sur une atmosphère cohérente, des représentations colorées et un accompagnement musical doux. De nombreux systèmes - du crafting au déroulement des journées - sont volontairement simples

«High on Life 2»

Quand: 13 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Ce jeu de tir déjanté s'inscrit dans la lignée du style abstrait et humoristique de son prédécesseur. Vous incarnez à nouveau un chasseur de primes dans un monde de science-fiction chaotique, accompagné d'armes parlantes qui font des commentaires en continu.

Nouveauté : un système de skateboard travelling qui vous permet de foncer à grande vitesse dans des environnements futuristes. Les niveaux sont plus grands, plus verticaux et encore plus axés sur l'humour absurde. Chaque arme possède non seulement des particularités mécaniques, mais aussi des personnalités propres qui influencent l'action. Le titre reste un mélange sauvage d'action de tir, de comédie et d'idées expérimentales.

«Kingdom Come Deliverance»

Quand: 13 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass



Ce jeu de rôle médiéval réaliste vous plonge dans la Bohême du 15ème siècle. Au lieu de créatures fantastiques ou de pouvoirs surnaturels, le jeu se concentre sur l'exactitude historique. Vous incarnez Henri, le fils d'un forgeron, et vous naviguez à travers des conflits politiques, des défis quotidiens et une vie difficile, décrite de manière crédible.

Le système de combat met l'accent sur des duels à l'épée physiquement précis, la gestion de l'endurance et les décisions tactiques. Parallèlement, vous développez votre personnage grâce à des compétences, des systèmes de réputation et un artisanat réaliste. Le monde ouvert se nourrit de villages, de forêts et de châteaux qui se distinguent par leur niveau de détail.

Test de produit «Kingdom Come: Deliverance», si réaliste qu’on sent presque l’odeur du crottin de cheval par Philipp Rüegg

«Avatar : Frontiers of Pandora»

Quand: 17 février

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portable

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Dans «Avatar : Frontiers of Pandora», vous pénétrez dans les vastes écosystèmes de l'univers de Pandora - un monde ouvert rempli de flore et de faune exotiques et de conflits entre les intérêts humains et les Na'vi. Vous contrôlez votre propre personnage à travers des forêts tropicales, des montagnes escarpées et des profondeurs mystérieuses, tout en combattant aux côtés des Na'vi contre des corporations et des factions militaires.

L'exploration est au cœur du jeu : en plus des combats bourrés d'action, vous utiliserez des appareils volants, des véhicules et des reconnaissances tactiques pour atteindre vos objectifs. Des cycles dynamiques de jour et de météo, un environnement détaillé et des embranchements narratifs renforcent l'expérience immersive. Les décisions affectent non seulement votre environnement immédiat, mais aussi le cours de l'histoire

«Avowed»

Quand: 17 février

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Game Pass Premium



«Avowed» est un jeu de rôle et d'action d'Obsidian Entertainment qui se déroule dans l'univers fantastique complexe de «Pillars of Eternity». Vous incarnez un Envoyé - un émissaire de l'Empire Aedyr - et vous vous rendez dans les mystérieuses Terres Vivantes, une région pleine de tensions politiques, de magie archaïque et de dangereux secrets.

La tâche principale vous mènera sur la piste d'une épidémie appelée le Fléau des Rêves, qui menace les âmes des habitants et fait vaciller le fragile équilibre entre les différentes factions. Vos décisions influencent non seulement le déroulement de l'histoire, mais aussi les relations avec vos compagnons et le rôle que vous jouez au sein des constellations de pouvoir.

Le système de combat est particulièrement marquant : il combine le combat au corps à corps, la magie et les armes à distance et permet de passer rapidement d'un ensemble d'équipement à un autre et d'une compétence à une autre.

Critique Essai d'"Avowed" : enfin un Action-RPG oldschool vraiment sympa par Domagoj Belancic

Ces jeux quittent le Game Pass

Le prédécesseur du dernier épisode de «Madden»disparaîtra du Game Pass à la mi-février. Si vous souhaitez terminer votre carrière en cours, faites-le rapidement avant que le titre ne disparaisse complètement du catalogue.

«Madden NFL 24»

