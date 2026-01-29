Nouveautés + tendances 8 2

Voici les nouveaux jeux PS Plus de février 2026

29/1/2026

Avec "Undisputed", le Playstation Plus aura une vraie tête d'affiche en février 2026. L'ambitieuse simulation de boxe est en tête de liste, accompagnée d'un survival atmosphérique, d'un art indépendant et d'une action de combat aérien spectaculaire.

A partir du 3 février, les nouveaux jeux mensuels seront disponibles au téléchargement pour les abonnés Playstation Plus Essential. Vous avez jusqu'au 2 mars 2026 pour ajouter les titres à votre bibliothèque. Une fois sauvegardés, ils peuvent être utilisés de manière permanente pendant un abonnement actif.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus ? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

«Undisputed»

Quand: 3 février

Où: PS5

Millésime: 2024



«Undisputed» adopte résolument une approche réaliste et se démarque ainsi clairement des représentants classiques de l'arcade. Au lieu d'échanges de coups rapides, l'accent est mis sur une technique précise, un jeu de jambes contrôlé et des décisions tactiques.

Le système de combat récompense un timing propre et un jeu défensif. Chaque coup porté a un effet tangible, chaque inattention ouvre des brèches pour les contres. La gestion de l'endurance, en particulier, marque le rythme des combats et oblige à une approche réfléchie. Si vous attaquez de manière incontrôlée, vous ne perdez pas seulement votre condition physique, mais vous risquez aussi de perdre le contrôle du duel.

En ce qui concerne le contenu, «Undisputed» marque des points avec un vaste effectif de professionnels en activité et de légendes de la boxe, des arènes authentiques et une présentation proche de la télévision.

«Subnautica : Below Zero»

Quand: 3 février

Où: PS4, PS5

Année: 2021



Le site «Subnautica : Below Zero» est un dérivé indépendant de la célèbre franchise «Subnautica». Le titre vous emmène à nouveau sur la planète océan 4546B, mais cette fois dans une région polaire glacée. De nouveaux biomes, des conditions environnementales modifiées et des mécanismes supplémentaires élargissent sensiblement le principe de jeu bien connu.

L'exploration de l'étrange monde sous-marin reste au cœur du jeu. La collecte de ressources, la construction de bases, la construction de véhicules et l'évaluation des dangers déterminent le quotidien du jeu. Le froid, le manque d'oxygène et les créatures agressives imposent des limites claires que vous repoussez pas à pas grâce à des améliorations techniques. L'environnement sonore dense et le design lumineux réduit créent une tension permanente entre curiosité et prudence.

Par rapport à son prédécesseur, l'histoire prend une place plus importante. Les dialogues et les séquences mises en scène permettent une plus grande implication émotionnelle, sans pour autant limiter la structure ouverte.

«Ultros»

Quand: 3 février

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Ultros» est un jeu indépendant qui combine des structures classiques de metroidvania avec un style surréaliste et psychédélique, en misant systématiquement sur l'atmosphère, l'interprétation et la découverte ludique.

Vous explorez un monde extraterrestre étrange, dont les formes organiques et les couleurs vives ouvrent constamment de nouveaux chemins. De nouvelles compétences élargissent votre répertoire de mouvements et ouvrent des zones auparavant inaccessibles, tandis que le système de combat exige un timing précis et une approche tactique. La fluidité du jeu naît de l'interaction entre l'exploration, le combat et la progression constante.

Sur le plan narratif, «Ultros» reste volontairement vague. L'histoire se déroule de manière fragmentaire et invite à sa propre interprétation. C'est justement cette ouverture, combinée à la conception audiovisuelle marquante, qui confère au titre une identité particulière.

Dans sa critique, notre collègue Kevin loue surtout le design audiovisuel exceptionnel et l'atmosphère dense, mais remarque que le système de combat et la progression ne sont pas toujours à la hauteur de ce style fort sur le plan ludique.

Critique « Ultros », un jeu onirique aussi captivant qu’incohérent par Kevin Hofer

«Ace Combat 7 : Skies Unknown»

Quand: 3 février

Où: PS4

Année: 2019



«Ace Combat 7 : Skies Unknown» est une simulation de vol d'arcade orientée vers l'action, dans laquelle vous pilotez des avions de chasse modernes et menez des combats aériens spectaculaires. L'accent est mis sur un gameplay dynamique, des commandes accessibles et une mise en scène digne d'un film, plutôt que sur une physique de vol réaliste.

La campagne vous emmène sur des théâtres d'opérations variés, où vous interceptez des escadrons ennemis, attaquez des cibles au sol et gérez des situations de combat complexes. Des effets météorologiques dynamiques, des formations nuageuses denses et un environnement sonore puissant renforcent l'impression d'être au cœur de l'action et caractérisent la présentation visuelle.

D'un point de vue narratif, une histoire de conflit militaire encadre les missions, tout en restant délibérément en arrière-plan. Le solde est complété par un mode multijoueur qui permet des dogfights compétitifs. Le prochain volet de la série, «Ace Combat 8 : Wings of Theve», est déjà annoncé et devrait sortir avant la fin de l'année.

