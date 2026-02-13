Nouveautés + tendances 5 2

Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en février 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 13/2/2026

Sony a présenté les jeux Playstation Plus Extra et Premium pour février. Parmi les titres disponibles à partir du 17 février figure "Marvel's Spider-Man 2".

Après les jeux Essential de février, Sony a annoncé l'extension de son catalogue de jeux. A partir du 17 février, les membres Extra et Premium auront accès à dix jeux supplémentaires. Le point fort est sans aucun doute «Marvel's Spider-Man 2», qui se retrouve dans l'abonnement sans frais supplémentaires près d'un an et demi après sa sortie. Mais il y a aussi des titres intéressants à découvrir en dehors du blockbuster de super-héros.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Disney Pixar Wall-E»

Quand: 17 février

Où: PS4, PS5

Année: 2008



«Disney Pixar Wall-E» transpose le film d'animation du même nom en un jeu de plateforme d'action classique. Vous contrôlez le petit robot de nettoyage à travers la Terre abandonnée et encombrée, puis à travers la station spatiale Axiom. Le jeu combine des passages de sauts simples, des énigmes faciles et de courtes séquences d'habileté qui suivent clairement l'histoire du film.

En termes de jeu, le titre reste volontairement simple. Les niveaux sont clairement conçus, les tâches clairement structurées et le niveau de difficulté modéré. Sur le plan technique, «Wall-E» reflète l'état de la fin des années 2000, mais fonctionne de manière stable et sans restriction sur les consoles actuelles. Le contenu est moins axé sur la profondeur du jeu que sur l'atmosphère du film.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Marvel's Spider-Man 2»

Quand: 17 février

Où: PS5

Millésime: 2023



Dans «Marvel's Spider-Man 2», vous contrôlez Peter Parker et Miles Morales dans un New York Marvel étendu. Vous passez rapidement d'un personnage à l'autre, utilisez leurs différentes capacités et utilisez de nouvelles options de mouvement comme les ailes de toile pour traverser la ville.

Au cœur du jeu, il reste un jeu d'action-aventure au flux puissant : vous combinez des combos aériens et terrestres, paradez, esquivez et utilisez des gadgets, tandis que des missions vous guident à travers des séquences d'histoire, des quêtes secondaires et de grands décors. D'un point de vue narratif, le jeu condense les conflits personnels avec l'apparition de Venom et d'autres menaces qui touchent directement le quotidien des héros.

«Test Drive Unlimited Solar Crown»

Quand: 17 février

Où: PS5

Année: 2024



«Test Drive Unlimited Solar Crown» mise sur la course en monde ouvert comme jeu de style de vie. Vous vous déplacez librement dans un vaste monde de jeu, découvrez des routes, collectionnez des voitures et participez à des courses et des événements souvent intégrés en ligne. Plus de 120 véhicules sous licence vous attendent, dont des marques comme Ferrari, Lamborghini, Porsche ou Bugatti.

Au lieu d'une carrière classique et rigoureuse, c'est la compétition sociale qui est mise en avant : vous rencontrez d'autres pilotes dans le monde ouvert, vous vous mesurez dans des défis et vous construisez votre statut grâce à des victoires, de nouveaux véhicules et des réglages. L'expérience de conduite s'oriente vers une simulation accessible, avec suffisamment de profondeur pour que le choix du véhicule et les réglages fassent la différence.

«Neva»

Quand: 17 février

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Neva» raconte une aventure émotionnelle que vous vivez principalement à travers le mouvement, l'atmosphère et une relation étroite avec le compagnon. Vous voyagez en tant que jeune femme dans un monde qui se dégrade visiblement, et vous êtes lié à un louveteau qui devient plus fort et montre de nouveaux comportements au fur et à mesure que vous progressez.

En termes de jeu, vous combinez exploration, énigmes légères et passages d'action, sans que le jeu ne devienne jamais un simple terrain de combat. Il s'appuie sur des séquences claires et précises qui vous guident à travers des paysages changeants et jouent délibérément sur les ambiances.

Au lieu de nombreux dialogues, l'imagerie, la musique et le timing transportent l'histoire. Cela donne à Neva l'apparence d'une aventure dense, axée sur l'émotion et le rythme, plutôt que celle d'un sandbox ouvert.

«Season : A Letter to the Future»

Quand: 17 février

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Season : A Letter to the Future» porte son regard sur la beauté des moments éphémères. Vous voyagez dans un monde qui est sur le point de subir une mystérieuse transformation et vous documentez des impressions, des conversations et des souvenirs avec des outils analogiques.

Le jeu adopte un rythme d'exploration calme et vous invite à être attentif à votre environnement. Chaque rencontre livre des fragments d'une culture sur le point de disparaître. Il s'agit moins de risque ou d'action que d'atmosphère, de curiosité et de réflexion. L'ambiance mélancolique est renforcée par un score discret qui accompagne vos observations.

«Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin»

Quand: 17 février

Où: PS4

Année: 2021



«Monster Hunter Stories 2» traduit l'univers connu en un jeu de rôle au tour par tour. Vous n'êtes pas un chasseur, mais un rider, et vous collectez des œufs de monstres, élevez «Monsties» et combattez avec eux en équipe. Pendant le combat, vous lisez les modèles, choisissez les types d'attaque appropriés et construisez un groupe tactique grâce aux compétences, à l'équipement et aux synergies.

L'accent est mis sur la progression et l'engagement : Votre succès dépend de la façon dont vous développez les Monsties, combinez les gènes et préparez vos troupes à de nouveaux types d'ennemis. Ajoutez à cela de l'exploration, des quêtes et une structure basée sur l'histoire qui vous fait traverser différentes régions.

«Monster Hunter Stories»

Quand: 17 février

Où: PS4

Année: 2017



«Monster Hunter Stories» propose le même mélange de jeu de rôle, d'élevage de monstres et de combats stratégiques, mais sous une forme plus classique. Le nouveau mode Musée vous donne un aperçu supplémentaire de la création du monde, des personnages et des créatures.

Le jeu met l'accent sur les liens entre Rider et les monstres et raconte une histoire plus accessible que le deuxième volet. Graphiquement, il semble plus sobre, mais charmant.

«Venba»

Quand: 17 février

Où: PS5

Millésime: 2023



«Venba» est un jeu de cuisine narratif qui raconte l'histoire d'une famille d'immigrants. Vous préparez des plats traditionnels tamouls et apprenez comment la nourriture façonne l'identité, la mémoire et la communauté. Chaque séquence de cuisine est conçue de manière interactive et est complétée par des dialogues qui approfondissent les relations entre les membres de la famille.

Le jeu reste volontairement compact et structure ses chapitres de manière à ce que vous passiez rapidement d'une situation quotidienne à une autre. Visuellement, il mise sur un look épuré et stylisé qui transmet les émotions par les expressions faciales, les couleurs et une mise en scène calme.

«Echoes of the End : Enhanced Edition»

Quand: 17 février

Où: PS5

Millésime: 2022



Dans «Echoes of the End», vous contrôlez le puissant mage Ryn dans un monde qui rappelle les paysages d'Islande. Ce jeu d'action-aventure associe des pouvoirs magiques à une structure narrative qui vous plonge au cœur d'intrigues politiques et de conflits personnels. Ryn peut manipuler la matière, ce qui joue un rôle important à la fois dans les combats et les énigmes.

«Rugby 25»

Quand: 17 février

Où: PS5

Millésime: 2024



«Rugby 25» reproduit le rugby international avec des licences étendues et une physique de jeu proche de la réalité. Le jeu propose plus de 140 équipes nationales et plus de 150 équipes de club, ainsi que des compétitions telles que l'URC, le Premiership Rugby, le Top 14, le MLR et le Super Rugby. La réalisation s'appuie sur des animations détaillées et une représentation des collisions et des mouvements basée sur la physique, qui reproduit de manière authentique les duels, les passes et les processus tactiques.

En outre, «Rugby 25» comprend un mode carrière dans lequel les équipes sont entraînées, les effectifs planifiés et les tournois gérés. L'Academy intégrée permet également de créer ses propres joueurs, équipes et stades.

Photo d’en-tête : Insomniac Games

