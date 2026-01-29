News & Trends 8 2

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Februar 2026

Mit «Undisputed» bekommt Playstation Plus im Februar 2026 einen echten Headliner. Die ambitionierte Boxsimulation führt das Line-up an, flankiert von atmosphärischem Survival, künstlerischer Indie-Kost und spektakulärer Luftkampf-Action.

Ab dem 3. Februar stehen die neuen Monatsspiele für Abonnentinnen und Abonnenten von Playstation Plus Essential zum Download bereit. Zeit bleibt bis einschließlich 2. März 2026, um die Titel zur eigenen Bibliothek hinzuzufügen. Einmal gesichert, lassen sie sich während eines aktiven Abonnements dauerhaft nutzen.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

«Undisputed»

Wann: 3. Februar

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



«Undisputed» verfolgt konsequent einen realistischen Ansatz und grenzt sich damit deutlich von klassischen Arcade-Vertretern ab. Statt schneller Schlagabtausche stehen präzise Technik, kontrollierte Beinarbeit und taktische Entscheidungen im Vordergrund.

Das Kampfsystem belohnt sauberes Timing und defensives Spiel. Jeder Treffer wirkt spürbar, jede Unachtsamkeit öffnet Lücken für Konter. Besonders das Ausdauer-Management prägt den Rhythmus der Kämpfe und zwingt zu überlegtem Vorgehen. Wer unkontrolliert angreift, verliert nicht nur Kondition, sondern riskiert auch die Kontrolle über das Duell.

Inhaltlich punktet «Undisputed» mit einem umfangreichen Kader aus aktiven Profis und Boxlegenden, authentischen Arenen sowie einer TV-nahen Präsentation.

«Subnautica: Below Zero»

Wann: 3. Februar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2021



Bei «Subnautica: Below Zero» handelt es sich um einen eigenständigen Ableger des bekannten «Subnautica»-Franchise. Der Titel führt erneut auf den Ozeanplaneten 4546B, dieses Mal jedoch in eine eisige Polarregion. Neue Biome, veränderte Umweltbedingungen und zusätzliche Mechaniken erweitern das bekannte Spielprinzip spürbar.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Erkundung der fremdartigen Unterwasserwelt. Ressourcen sammeln, Basen errichten, Fahrzeuge bauen und Gefahren einschätzen bestimmen den Spielalltag. Kälte, Sauerstoffmangel und aggressive Kreaturen setzen dabei klare Grenzen, die du durch technische Upgrades Schritt für Schritt verschiebst. Besonders die dichte Soundkulisse und das reduzierte Lichtdesign erzeugen eine permanente Spannung zwischen Neugier und Vorsicht.

Im Vergleich zum Vorgänger rückt die Geschichte stärker in den Fokus. Dialoge und inszenierte Sequenzen sorgen für mehr emotionale Einbindung, ohne die offene Struktur einzuschränken.

«Ultros»

Wann: 3. Februar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



«Ultros» verbindet als Indie-Game klassische Metroidvania-Strukturen mit einem surrealen, psychedelischen Stil und setzt dabei konsequent auf Atmosphäre, Interpretation und spielerische Entdeckung.

Du erkundest eine fremdartige Alienwelt, deren organische Formen und farbintensive Gestaltung ständig neue Pfade eröffnen. Neue Fähigkeiten erweitern dein Bewegungsrepertoire und öffnen zuvor unzugängliche Areale, während das Kampfsystem präzises Timing und taktisches Vorgehen verlangt. Der Spielfluss entsteht aus dem Zusammenspiel von Erkundung, Kampf und stetigem Fortschritt.

Narrativ bleibt «Ultros» bewusst vage. Die Geschichte entfaltet sich fragmentarisch und lädt zur eigenen Deutung ein. Gerade diese Offenheit, kombiniert mit der markanten audiovisuellen Gestaltung, verleiht dem Titel eine besondere Identität.

In seiner Kritik lobt Kollege Kevin vor allem die außergewöhnliche audiovisuelle Gestaltung und die dichte Atmosphäre, merkt aber an, dass Kampfsystem und Progression spielerisch nicht immer mit dem starken Stil mithalten können.

Kritik «Ultros» ist wie ein Fiebertraum: Spannend, aber nicht ganz stimmig von Kevin Hofer

«Ace Combat 7: Skies Unknown»

Wann: 3. Februar

Wo: PS4

Jahrgang: 2019



«Ace Combat 7: Skies Unknown» ist eine actionorientierte Arcade-Flugsimulation, in der du moderne Kampfjets steuerst und spektakuläre Luftgefechte austrägst. Der Fokus liegt auf dynamischem Gameplay, zugänglicher Steuerung und filmreifer Inszenierung, nicht auf realistischer Flugphysik.

Die Kampagne führt durch abwechslungsreiche Einsatzgebiete, in denen du feindliche Staffeln abfängst, Bodenziele angreifst und komplexe Gefechtssituationen bewältigst. Dynamische Wettereffekte, dichte Wolkenformationen und eine kraftvolle Soundkulisse verstärken das Mittendrin-Gefühl und prägen die visuelle Präsentation.

Erzählerisch rahmt eine militärische Konfliktgeschichte die Einsätze, bleibt jedoch bewusst im Hintergrund. Ergänzt wird das Angebot durch einen Mehrspielermodus, der kompetitive Dogfights ermöglicht. Mit «Ace Combat 8: Wings of Theve» ist der nächste Serienteil bereits angekündigt und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

