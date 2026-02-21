Nouveautés + tendances 15 8

Phil Spencer se retire après 40 ans - La directrice de l'IA prend la tête de Xbox

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 21/2/2026

Après près de 40 ans passés chez Microsoft, Phil Spencer quitte son poste de directeur de la division Gaming. La directrice de Xbox, Sarah Bond, quitte également son poste. L'ancienne présidente en charge des produits d'intelligence artificielle prend le relais.

Xbox s'apprête à vivre peut-être le plus grand bouleversement de tous les temps. Après douze ans à la tête de la division jeux de Microsoft, Phil Spencer prend sa retraite. Il a commencé sa carrière en 1988 en tant que stagiaire chez Microsoft. Pendant des années, il a été la figure de proue de Xbox et jouissait d'un grand prestige au sein de l'industrie et de la communauté.

Sarah Bond, qui a pris la tête de Xbox en 2023, démissionne également. Matt Booty, responsable des studios de jeux Xbox, est promu au poste de directeur du contenu. Spencer est remplacée par Asha Sharma, qui était jusqu'à présent présidente et directrice du produit Core AI de Microsoft. Elle a rejoint l'entreprise il y a seulement deux ans.

Asha Sharma est la nouvelle patronne de la division Gaming et Matt Booty devient Xbox Chief Content Officer

Source : Microsoft

Ce changement de direction intervient dans une période de turbulences. Après la Xbox One, la Xbox Series reste la deuxième génération de consoles, loin derrière la concurrence en termes de ventes. Avec de nombreux achats de studios, Microsoft a alimenté pendant des années l'exclusivité classique des consoles. Après le rachat d'Activision Blizzard King pour presque 70 milliards de dollars US et le succès déclinant de la Xbox, un changement d'attitude a eu lieu. Sous le slogan : «Tout est une Xbox», Microsoft mise de plus en plus sur les sorties multiplateformes plutôt que sur les exclusivités.

Il sera intéressant de voir dans quelle direction Sharma s'engage. L'IA est un chiffon rouge pour de nombreux fans de jeux et studios. Ainsi, la première déclaration de Sharma semble apaisante : «Nous allons à nouveau nous consacrer à nos fans Xbox, qui nous sont fidèles depuis 25 ans, ainsi qu'aux développeurs qui créent les vastes univers et expériences appréciés par les joueurs du monde entier.»

Elle adopte également un ton conciliant sur le thème de l'IA. «Alors que la monétisation et l'IA continuent d'évoluer et d'influencer l'avenir, nous ne rechercherons pas l'efficacité à court terme ni n'inonderons notre écosystème d'IA de pacotille sans âme. Les jeux sont et seront toujours de l'art, créés par des humains et développés avec les technologies les plus innovantes que nous mettons à disposition», a déclaré Sharma dans son message aux membres du personnel.

Une ère s'achève

Avec la démission de Spencer, c'est l'une des personnalités les plus renommées de l'industrie du jeu vidéo qui se retire. Il était présent depuis la création de la première génération de Xbox. En 2014, Microsoft a nommé Spencer à la tête de la Xbox. L'une de ses premières grandes décisions a été de séparer le périphérique Kinect du bundle Xbox One. Microsoft a ainsi baissé le prix de 100 dollars US afin de pouvoir faire jeu égal avec la Playstation 4 lors du lancement. Sans cette réduction de prix, la Xbox One aurait sans doute été encore plus distancée.

Mais son plus grand héritage restera le rachat d'Activision Blizzard King. Il est possible que cela lui ait également coûté la tête. Même si Spencer et le PDG de Microsoft Stya Nadella sont conciliants, les investissements massifs ont augmenté la pression sur la division Xbox. Spencer n'a pas réussi à redresser la barre de manière décisive.

