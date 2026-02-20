Nouveautés + tendances 5 0

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 21/2/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 14 février au 21 février).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Become», «Masters of Albion», «Crimson Desert».

Cette semaine encore, nous vous proposons un large assortiment de nouvelles bandes-annonces de jeux. Que vous aimiez les jeux de sperme bizarres, «Pokémon» ou les jeux de stratégie de développeurs de jeux légendaires, il y en a pour tous les goûts.

Vous trouverez ci-dessous les principales bandes-annonces et annonces de la semaine dernière. Amusez-vous bien à parcourir et à faire vos listes de souhaits.

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille» - Bon anniversaire

Cool : pour le 30e anniversaire de «Pokémon», deux classiques absolus sortent sur Switch. Pas si cool : le prix et la stratégie de sortie. Nintendo demande effectivement 20 francs ou euros pour ces jeux rétro. N'aurait-il pas été possible d'inclure ces jeux dans le catalogue rétro de l'abonnement Switch en ligne ? Ou au moins proposer les deux versions pour 20 ? Et pourquoi les différentes langues sont-elles listées comme des versions séparées dans l'eShop ?

«C'est de l'arnaque», marmonne-je dans ma barbe en cliquant sur «précommander maintenant» dans un élan de nostalgie.

Date : 27 février

Lancement sur: Switch

«Layers of Fear 3» - La Bloober Team est de retour

Les experts polonais de l'horreur de Bloober Team sont de retour avec un teaser pour «Layers of Fear 3». La courte vidéo ne révèle pas grand chose. Après l'excellent «Silent Hill 2./a>»-Remake et «Cronos : A New Dawn», j'ai bon espoir qu'un autre chef-d'œuvre de l'horreur nous attende.

Date: ? ??

Publication pour : ???

«Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition»

La réédition Switch de l'excellent RPG Wii U bénéficie d'une autre réédition pour la Switch 2, ce qui signifie 60 FPS et une résolution 4K. Si vous n'avez pas encore joué au jeu, il faut absolument le faire!

Date : 16 avril

Paraît sur: Switch 2

«Become» - Jeu avec du sperme

Que vit un spermatozoïde après avoir été catapulté à 50 km/h hors de son gland ? «Become» répond à cette question en détail. Il a l'air drôle et rien que pour le jeu de mots intelligent, il mérite une place dans ma wishlist.

Date: 2026

Paraît sur : PC

«Kettlebell : Inferno Hotel» - Hell yeah

Il ressemble à «Pizza Tower» et «AntonBlast». Vous atterrissez en enfer et devez utiliser une boule de poids pour vous sortir de cette situation délicate. J'aime ce style particulier.

Date: ? ??

Publication sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Totally Secure Airport» - Un pistolet dans le popotin

Vous travaillez comme agent de sécurité dans un aéroport. Ton quotidien consiste à vérifier des documents, à scanner des bagages et à fouiller des passagers. Il arrive parfois que quelqu'un se promène avec un pistolet dans les fesses. C'est vraiment stupide.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«ShipShaper» - Méditer avec des bateaux

Dans ce jeu, vous fabriquez des bateaux dans un éditeur détaillé. Rien d'autre. Pas d'exploration, pas de combat, pas d'objectif. Simplement fabriquer des bateaux et méditer.

Date: ? ??

Paraît sur : PC

«.hack//Z.E.R.O.» - un retour inattendu

Pour fêter ses 30 ans, le studio CyberConnect2 dévoile un nouveau jeu : «.hack//Z.E.R.O.». La série d'action-RPG fait ainsi son retour après plus d'une décennie. La particularité de ces jeux est qu'ils se déroulent dans un MMORPG fictif. Vous incarnez donc quelqu'un qui joue à un jeu. C'est fou ! Pour ce revival, le studio a récupéré les droits de l'éditeur Bandai Namco et veut tout mener de front.

Date: ? ??

Paraît pour : ???

«Pokémon Pinball» - une bonne affaire

Je sais. Ce n'est pas un jeu. Pourtant, je veux l'inclure dans la liste, tout simplement parce qu'il a l'air génial. Le Pikachu géant ! Le ballon de Miaouzi ! Les vidéos ! J'ai envie d'y jouer. La table de pinball est disponible en édition pro, premium et limitée pour 7000, 9700 ou 13000 dollars. Ah oui, je commence à économiser alors.

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Crimson Desert» - où est le piège ?

Je persiste et signe : plus je vois le jeu, plus je suis sceptique. Tout cela a l'air bien trop beau ? Où est le piège ?

Date : 19 mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Gothic 1 Remake» - c'est pour bientôt

Le remake du classique revient avec une nouvelle bande-annonce. Dans celle-ci, on découvre pour la première fois une date de sortie.

Date : 5 juin

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Masters of Albion» - Des nouvelles de Peter Molyneux

Le légendaire développeur de jeux Peter Molyneux nous donne un aperçu frais du gameplay de son nouveau jeu de stratégie. «Masters of Albion» combine des éléments de «God Games» (comme «Black & White») avec un gameplay d'action à la troisième personne. Il s'agit du tout dernier jeu de Molyneux. Le potentiel pour un adieu digne de ce nom est en tout cas là

Date : 22 avril

Lancement sur : PC

«Replaced» - Jouez maintenant

Un jeu que j'attends depuis longtemps. Regardez à quel point ça a l'air génial ! Dès maintenant, vous pouvez vous faire une idée de cette œuvre d'art en pixels grâce à une démo sur Steam. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant que le jeu entier ne soit disponible.

Date : 12 mars

Paraît sur : Xbox Series X/S, PC

«Planet of Lana 2» - idem

Le site «Planet of Lana 2» fait également son apparition avec une démo jouable sur PC et consoles. Elle est également magnifique. Sur le plan ludique, le titre ne m'avait pas encore totalement convaincu lors de la Gamescom de l'année dernière.

Date : 5 mars

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Kingdom Come Deliverance : mise à jour next-gen» - Le Moyen Âge avec plus de FPS

Le premier volet de la saga médiévale de Warhorse Studios bénéficie d'une mise à jour next-gen sur consoles. Cela signifie 60 FPS avec les paramètres «Ultra Quality». Les utilisateurs de Switch 2 n'auront malheureusement rien.

Date: dès maintenant

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S

«Avowed» - Happy Birthday

Le Fantasy RPG d'Obsidian fête son premier anniversaire. Pour célébrer cet anniversaire, nous vous proposons une mise à jour gratuite «Anniversary Update» avec de nouvelles races jouables, New Game Plus, un mode photo, de meilleures performances et bien plus encore. De plus, les possesseurs de PS5 pourront profiter pour la première fois de ce jeu de rôle et d'action.

Date: dès maintenant

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky : Remnant Update» - S'amuser avec le Gravity Gun

Le moteur de mise à jour «No Man's Sky» fournit à nouveau du nouveau contenu gratuit. Dans la mise à jour «Remnant», vous trouverez notamment un Gravity Gun et de nouveaux véhicules.

Date: dès maintenant

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







