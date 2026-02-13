Nouveautés + tendances 21 7

Playstation State of Play en février : les nouveaux jeux présentés par Sony

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 13/2/2026

Sony présente de nouveaux jeux pour la PS5 lors d'une présentation "State of Play". Outre la suite tant attendue de "Bridge of Spirits", il y aura aussi quelques surprises.

Sony a présenté un tas de nouveaux jeux pour la PS5 lors du «State of Play» jeudi soir dans un livestream d'environ une heure.

J'ai résumé ci-dessous tous les points forts et les jeux présentés.

«Kena : Scars of Kosmora» - Le conte de fées devient adulte

Kena n'est plus la débutante inexpérimentée de «Bridge of Spirits»: dans «Scars of Kosmora», elle apparaît comme une Spirit Guide mature - et le jeu grandit avec elle. Il a plus de personnages, des zones plus grandes et un monde qui semble plus vivant que jamais. Le twist : un puissant esprit détruit son bâton. Elle perd ainsi non seulement son arme la plus importante, mais aussi son moyen de subsistance.

A la place, elle apprend une forme oubliée de Spirit Guiding, basée sur l'alchimie et les pouvoirs élémentaires. Des esprits élémentaires l'accompagnent, un renard lui sert même de monture, un signe clair d'un level design plus ouvert. Et le système de combat devrait devenir plus stratégique, avec des infusions élémentaires et des combats de boss exigeants. Cela reste un conte de fées, mais avec un ton nettement plus sombre. Love it!

Date: 2026

Lancement sur : PS5 et PC

«God of War Trilogy Remake» - et un bonus inattendu!

Oui, ça arrive vraiment : la trilogie grecque originale «God of War» va être rééditée. Le projet en est encore au début de son développement, mais rien que la confirmation devrait rendre fous les fans de l'ancienne ère PS2. Le voyage sanglant de Kratos à travers la mythologie grecque aura ainsi droit à une réinterprétation moderne - probablement technique et ludique.

Pour l'instant, nous n'avons pas plus de détails. Mais le retour aux sources - y compris TC Carson, le doubleur original de Kratos - semble être une étape attendue depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout ...

Complètement sorti de nulle part, «Sons of Sparta» - un jeu de plateforme d'action en 2D sur la jeunesse de Kratos pendant sa formation à Sparte. On y retrouve Deimos, la mythologie grecque classique et, bien sûr, TC Carson, la voix de Kratos adulte.

Des graphismes en pixels dessinés à la main rencontrent des combats brutaux avec des lances, des boucliers et des artefacts divins. Et le meilleur : le jeu est disponible dès maintenant.

**Date:**Dès maintenant

Paraît sur: PS5

«Ghost of Yōtei Legends» - Samouraï, mais en équipe

Le voici enfin : la suite multijoueur de «Ghost of Yōtei» est dans les starting-blocks. Dans «Legends», vous combattez des ennemis surnaturels en coopération, soit dans douze missions scénarisées pour deux joueurs, soit en mode survie jusqu'à quatre samouraïs contre des vagues d'ennemis démoniaques. Plus tard, il y aura même un raid avec un boss dragon. Cerise sur le gâteau : le DLC est gratuit pour tous les possesseurs du jeu principal.

Date : 10 mars 2026

Paraît sur: PS5

«John Wick» - Le gun-fu à jouer soi-même

C'est génial ! Non, attendez. Je dois le dire autrement : GEIL !!!! John Wick a enfin droit à un grand jeu basé sur l'histoire, développé par Saber en collaboration avec Lionsgate, le réalisateur Chad Stahelski et Keanu Reeves lui-même. L'histoire, bien que nouvelle, se déroule directement dans le canon connu et élargit le lore avec des personnages familiers ainsi que de nouveaux personnages.

On nous promet un gameplay gun-fu, des mouvements de caméra stylés, des courses-poursuites intenses et des lieux emblématiques. L'objectif est clair : vous ne devez pas vous sentir comme quelqu'un qui joue John Wick, mais comme John Wick lui-même. Hr hr hr. Voilà, c'est bien

Date: En développement

Lancement sur : PS5

«Star Wars Galactic Racer» - A fond la caisse dans la Bordure Extérieure !

Plus de gameplay. Enfin un peu de gameplay. Et oui : cela ressemble à du vrai racing d'arcade sale et endiablé dans l'univers de «Star Wars». Les podracers foncent à nouveau à travers des canyons étroits, les réacteurs hurlent, le sable fouette le cockpit - de la pure nostalgie «Episode I», mais avec une mise en scène plus moderne.

C'est passionnant : vous ne contrôlez pas seulement des podracers classiques, mais aussi des speeder bikes et d'autres véhicules. Les circuits traversent une grande variété d'habitats, de la planète urbaine sale aux dunes de Tatooine, en passant par les flaques boueuses de Kessel et les éboulis glacés de Hoth. Si les sensations de conduite sont au rendez-vous, ce sera un véritable rêve!

Date: 2026

La sortie est prévue pour : PS5

«Project Windless» - quel banger

Sur la base de la série fantastique coréenne «The Bird That Drinks Tears», «Project Windless» vous envoie au combat dans la peau d'un gigantesque avorton lourdement armé. Sans blague. Vous vous frayez un chemin à travers des hordes d'ennemis, vous les écrasez avec des combos puissants et vous vous frayez un chemin à travers des champs de bataille épiques - cela rappelle fortement les premières parties de God of War» « , mais avec un bec.

Le tout semble étonnamment sérieux dans sa mise en scène, avec un score pathétique et une imagerie bombastique. Une prémisse absurde, mais fascinante pour cette raison. Pourquoi pas ? Ça a l'air plutôt génial.

Date: En cours de développement

Lancement sur: PS5

«Rayman : 30th Anniversary Edition» - Le héros sans membres a 30 ans

Trois décennies de Rayman - et Ubisoft célèbre cela avec une Definitive Edition du jeu de plateforme classique. Au programme, cinq versions issues d'époques emblématiques de la console et plus de 120 niveaux supplémentaires. De la nostalgie à l'état pur, mais bien améliorée. En bonus, vous trouverez un documentaire exclusif sur la création du héros sans membres, avec un aperçu des coulisses. Pour les fans, un beau morceau d'histoire du jeu vidéo à rattraper ou à redécouvrir.

Date : Disponible dès maintenant

Paraît sur: PS5

«4:LOOP» - faile pour sauver le monde

Un jeu de tir multijoueur avec un concept de science-fiction haut de gamme : dans «4:LOOP», après votre mort, vous êtes simplement réimprimé «» et renvoyé directement au combat. Cela crée un mélange légèrement dérangeant «Mickey 17»-Vibes de questionnement sur l'identité et de tirs continus. Mourir n'est pas un échec ici, mais fait partie du design.

Critique "Mickey 17" : Robert Pattinson maintient un chaos de science-fiction par Luca Fontana

Le tout est développé par Bad Robot, le studio de J.J. Abrams. Oui, je ne le connaissais jusqu'à présent que comme studio de cinéma. Des essais avec une phase de feedback sont prévus - ce qui n'est sans doute pas une mauvaise idée pour un studio de cinéma qui développe des jeux.

Date : 2026

Lancement sur : PS5 et PC

«Control Resonant» - Remedy tourne à nouveau le curseur de la réalité

Enfin un premier gameplay - et oui, ça a l'air sacrément bien. Avec «Control : Resonant», Remedy, le studio «Alan Wake», revient au Federal Bureau of Control et pousse l'action surréaliste encore plus loin, y compris les corps flottants, l'architecture déformée et la violence télékinétique. Si le jeu final maintient le rythme et la force visuelle de la bande-annonce, il pourrait s'agir d'une véritable pépite de la PS5.

Date: 2026

Lancement sur : PS5

«Crimson Moon» - du péché et de la rédemption

Plein de rouge. Beaucoup de folie. Et une esthétique quelque part entre le cauchemar et la pochette de heavy metal. «Crimson Moon» balance des créatures bizarres, des effets exagérés et un monde qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le genre ? Difficile à dire. Mais c'est justement ce qui rend la chose excitante : elle a l'air complètement dépassée - et c'est précisément pour cela que je veux en voir plus.

Date: 2026

Lancement sur: PS5

«Beast of Reincarnation» - Les créateurs de Pokémon deviennent fous

Fantasy sombre, score pathétique, monstres épiques - «Beast of Reincarnation» se sent comme la réponse japonaise à «Clair Obscur : Expedition 33». Lourd, stylisé, avec une mise en scène presque opératique. Exactement mon truc. Mais ensuite, le Mindblow : Le jeu est développé par Game Freak. Oui, les créateurs de Pokémon ! Cela veut dire qu'ils auraient pu faire quelque chose d'aussi génial depuis le début!

Date : 4 août 2026

Lancement sur : PS5

«Yakoh Shinobi Ops» - Japon, donc génial

Shinobi Stealth Game. Peut être fait.

Date : 2027

La sortie est prévue pour : PS5

«Silent Hill : Townfall» - Bon retour dans le brouillard

Il était annoncé depuis un certain temps déjà, mais le grand reveal n'est arrivé que maintenant - avec une première bande-annonce plutôt chic. «Silent Hill : Townfall» présente le personnage principal, Simon Ordell, et laisse entrevoir une histoire d'horreur plus personnelle et psychologiquement plus chargée. Ça a l'air rafraîchissant et différent. J'aime ça.

Date : 2026

Lancement sur : PS5

«Rev.Noir» - Le style l'emporte sur le contexte

«Rev.Noir» est un nouveau JRPG dont nous ne savons encore presque rien sur le contenu - mais le style est là. Si l'histoire et le système de combat sont à la hauteur de la puissance visuelle, il pourrait s'agir d'un véritable coup de cœur.

Date: En développement

Lancement sur: PS5

«Saros» - Housemarque décolle à nouveau

Après «Returnal», Housemarque reste en mode science-fiction. «SAROS» est un jeu d'action solo se déroulant sur la planète Carcosa, menacée par une funeste éclipse. Vous incarnez Arjun Devraj, un Soltari Enforcer à la recherche de réponses dans une colonie perdue. Ça a l'air mystérieux - et ça a l'air intense en conséquence.

Des biomes changeants, des améliorations, des ennemis qui évoluent et un système d'escalade à travers l'Eclipse indiquent une fois de plus des combats dynamiques et exigeants. Le World Dial Teleportation permet de voyager rapidement, tandis que les Carcosan Modifiers permettent de peaufiner le style de jeu. Tout cela semble convenir

Date : 30 avril 2026

Lancement sur : PS5

«Castlevania : Belmont's Curse» - FUCK ME, un nouveau Castlevania en 2D !

Pour fêter ses 40 ans, «Castlevania» revient avec un nouvel épisode en 2D, stylisé, sombre et avec un Belmont en première ligne. Le tout est développé par Evil Empire et Motion Twin, les mêmes personnes qui sont derrière «Dead Cells» et son DLC Castlevania. Cela promet des combats intenses, un timing précis et un level design exigeant.

Date : 30 avril 2026

Lancement sur : PS5

Ces jeux ont également été présentés

En plus des gros titres phares, des trailers de jeux déjà présentés, des titres plus petits, des ports ou des remakes de titres sortis précédemment ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux ici:

