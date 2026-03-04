Nouveautés + tendances 11 5

Revirement stratégique de Sony : plus de jeux Playstation pour PC

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 4/3/2026

A l'avenir, il n'y aura plus de grands jeux Playstation pour le PC. Sony revient à un modèle commercial éprouvé avec des jeux exclusifs.

La semaine dernière, plusieurs initiés du secteur ont rapporté que Sony allait se retirer du marché du PC avec ses jeux Playstation. Aujourd'hui, le célèbre journaliste Jason Schreier confirme la véracité de ces rumeurs dans un article publié sur Bloomberg. Sony lui-même n'a pas encore réagi officiellement à ces fuites.

«Ghost of Yōtei» reste sur la Playstation 5.

Qu'est-ce qui change?

Au cours des sept dernières années, Sony a publié de plus en plus de titres initialement exclusifs pour consoles sur PC, y compris des titres de qualité comme «The Last of Us Part 2» et «Horizon Forbidden West». Cette situation est désormais révolue. Sony revient au modèle économique éprouvé des consoles avec des jeux exclusifs et fait ses adieux au marché du PC.

Les prochaines exclusivités comme «Saros» (avril) et probablement «The Wolverine» (septembre) resteront exclusivement sur la plate-forme Playstation. De même, les jeux PS5 déjà sortis, comme «Ghost of Yōtei», ne devraient plus sortir sur PC. Les jeux développés avec des studios externes, comme «Kena : Scars of Kosmora» ou «Death Stranding 2». sont exclus de ce changement de stratégie.

Les titres en service direct des studios Playstation devraient également continuer à sortir sur PC, comme «Marathon», «Horizon : Hunter's Gathering» ou le beat'em'up «Marvel Tokon». Il n'est pas surprenant que les titres multijoueurs continuent de sortir sur plusieurs plates-formes. Les jeux en ligne reposent sur une large base de joueurs. Celle-ci peut être construite plus rapidement sur plusieurs plates-formes que sur un seul système fermé.

«The Wolverine»: à jamais exclusif à la Playstation?

La nouvelle stratégie n'est pas gravée dans le marbre, le marché des jeux vidéo est trop imprévisible pour cela, soulignent les sources de Schreier. Mais les utilisateurs de PC ne devraient plus s'attendre à des portages Playstation dans un avenir proche.

Pourquoi ce changement de stratégie ?

L'entrée de Sony sur le marché du jeu PC a fait sensation. Les premiers portages PC («Horizon : Zero Dawn», «Days Gone», «God of War») ont fait l'effet d'une bombe et se sont très bien vendus sur Steam et l'Epic Games Store.

Après l'engouement initial, les ventes de nouvelles sorties ont ralenti. «Horizon Forbidden West», «Ratchet & Clank» et «God of War : Ragnarök» n'ont pas répondu aux attentes. On estime que les portages PC réalisés jusqu'à présent ne représentent qu'une petite partie (environ 2 pour cent) du chiffre d'affaires total de la division Playstation.

La raison de cette chute brutale des ventes est probablement due à plusieurs facteurs. La fascination de voir des jeux Playstation sur PC a diminué avec le temps. Ce qui semblait surréaliste au début est devenu la norme. De plus, Sony n'a pas été très glorieux avec certains ports PC de qualité douteuse. A cela s'ajoutent un rythme de sortie irrégulier, des retards de sortie et des problèmes de gras, comme le compte-playstation obligatoire. Cela a valu à l'entreprise une shitstorm en ligne, notamment sur «Helldivers 2».

«The Last of Us» a démarré avec de gros problèmes sur PC.

Selon Schreier, des voix critiques au sein de l'entreprise craignaient en outre que les ports PC ne nuisent à long terme à la marque Playstation. C'est ce qui s'est passé avec la stratégie multiplateforme encore plus agressive de Xbox. Les revenus supplémentaires relativement faibles générés par les jeux Playstation sur PC ne valent pas l'érosion à long terme de l'identité de la marque.

Les projets d'avenir de Microsoft pourraient également avoir joué un rôle important dans ce revirement radical. Selon des rapports d'initiés, la firme de Redmond prévoit une Xbox ouverte sur laquelle les utilisateurs pourraient installer d'autres fronts de magasin comme Steam. Cela signifierait que la prochaine Xbox pourrait également faire tourner des jeux Playstation - une idée absurde qui a probablement suscité de nombreuses discussions au sein de Sony.

Evaluation : Quel est l'impact de ce revirement sur l'activité console de Sony ?

L'une des raisons des expériences multiplateformes de Sony était l'augmentation des coûts de développement des jeux AAA. Des projets comme «Spider-Man 2» coûtent aujourd'hui plus de 300 millions de dollars. Ce sont des coûts de développement incroyables qu'il est difficile de récupérer avec une sortie sur une seule plate-forme. De tels blockbusters doivent battre des records de vente pour ne pas être considérés comme des échecs. Avec le retour à l'exclusivité console, la pression du succès pour certains studios va encore augmenter - et avec elle le risque de fermeture de studios.

Il semble toutefois peu probable que Sony se détourne de productions de blockbusters aussi coûteuses. Après tout, les jeux solo prestigieux et polis sont le fer de lance de la marque Playstation. Au lieu de cela, deux options semblent probables.

Option A : Sony continue d'investir de plus en plus dans les jeux en direct, en plus des jeux en solo, afin de stimuler les ventes. Des erreurs comme «Concord» sont acceptées tant que des jeux en or comme «Helldivers 2» parviennent à s'imposer sur le marché. Comparés aux titres solo, ces jeux en ligne font rentrer de l'argent dans les caisses à long terme, même sur PC.

Option B : Sony comble les lacunes entre les sorties AAA avec des titres moins coûteux. Un peu comme Nintendo le fait avec sa stratégie d'exclusivité. Entre les grandes sorties de blockbusters, l'entreprise publie des titres plus petits ou plus expérimentaux. Cette diversification permet non seulement de varier les plaisirs, mais aussi de réduire le risque de flops potentiels.

Sony a déjà pris un bon départ avec la sortie surprise de «God of War : Sons of Sparta»:

Point de vue PlayStation a besoin de plus de jeux comme « God of War : Sons of Sparta » par Domagoj Belancic

Un avenir potentiellement difficile attend le studio néerlandais Nixxes, qui fait partie des Playstation Studios depuis 2021. L'équipe s'est spécialisée dans les portages PC de jeux Playstation en solo. Jusqu'à présent, Nixxes a réalisé les portages des deux jeux «Spider-Man», «Ratchet & Clank : Rift Apart», «Horizon : Forbidden West» et «Ghost of Tsushima».

Il reste à voir si Sony aura encore une utilité pour le studio à l'avenir, par exemple pour des portages de jeux en direct. Dans le contexte de la fermeture récente du studio de remake Bluepoint, tout semble possible.

Point de vue Bluepoint Games n’est plus : Sony a appuyé sur la gâchette par Rainer Etzweiler

