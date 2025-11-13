Nouveautés + tendances 148 131

Valve présente Steam Machine, Steam Controller et Steam Frame

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 13/11/2025

Les Steam Machines sont des mini-PC semblables à des consoles. Elles sont accompagnées d'un nouveau contrôleur innovant et d'un nouveau casque VR.

Valve lance sa deuxième tentative de conquête du salon. Il y a plus de dix ans, la société derrière la plateforme de jeu Steam présentait les Steam Machines du même nom. Des PC compacts qui devaient fonctionner comme des consoles, mais avec la flexibilité et le choix de jeux des PC. Les Steam Machines ont fait un flop malgré des partenaires connus comme Alienware.

Un PC pour le salon

Cela n'a visiblement pas découragé Valve. Mercredi soir, l'entreprise a dévoilé trois nouveaux produits. En premier lieu, la Steam Machine. Il s'agit d'une petite boîte qui ressemble à une Xbox Series X, mais qui est deux fois plus petite. Comme la Steam Deck, elle fonctionne avec SteamOS sous Linux. Le système d'exploitation de Valve est parfaitement adapté à l'utilisation d'une manette, mais aussi d'un téléviseur.

La Steam Machine devrait pouvoir afficher des jeux en 4K avec raytracing et FSR activé à 60 images par seconde. Les experts de Digital Foundry estiment que les performances se situent entre celles d'une Xbox Series S et d'une PS5 ou, selon les termes de Valve, six fois plus rapides que celles d'un Steam Deck. Cela serait rendu possible par une combinaison de CPU et de GPU développée avec AMD. La RAM peut être mise à niveau, tout comme la mémoire. Une fonctionnalité intéressante est que vous pouvez insérer la carte microSD de la Steam Deck dans la Steam Machine et ainsi avoir directement accès aux jeux qui y sont installés.

Voici les principales caractéristiques:

CPU : AMD Zen 4 6C/12T, jusqu'à 4.8GHz, 30W TDP

GPU : AMD RDNA 3 28CUs, 2.45GHz, 110W TDP, 8GB GDDR6

Mémoire : 512 Go ou 2 To, SSD NVMe 2230/2280, slot pour carte microSD

RAM : 16 Go DDR5 SODIMM

Les caches avant interchangeables apportent un peu de personnalisation. En outre, l'appareil dispose d'une barre de LED qui informe sur l'état du système et la progression des téléchargements, mais qui peut également être dotée d'animations personnalisées.

Le capot peut être remplacé.

Source : Valve

Par rapport à un PC sous Windows, la Steam Machine présente plusieurs avantages. Comme la Steam Deck, il suffit d'appuyer sur un bouton pour sortir de la veille et être immédiatement opérationnel. Les téléchargements de jeux et les mises à jour sont effectués en arrière-plan afin d'éviter les temps d'attente.

Comme la Steam Machine est toujours un PC malgré son design de console, vous pouvez y installer n'importe quel programme de bureau Linux ou y connecter une souris et un clavier. Vous pouvez également utiliser le dual boot pour y installer Windows.

La Steam Machine est disponible seule ou en bundle avec le nouveau Steam Controller. Le prix n'a pas été communiqué. Elle devrait être disponible début 2026 dans tous les pays où le Steam Deck est disponible. L'Allemagne en fait partie, mais pas la Suisse.

Une manette comme un Steam Deck compressé

Le contrôleur de Valve aura lui aussi un successeur. La première version n'avait pas de sticks analogiques, mais deux trackpads qui ressemblaient à des yeux de hibou. Ils sont toujours là, mais maintenant sous forme carrée. Et ils se déplacent vers le bas de la manette pour laisser la place à deux sticks analogiques. Cela devrait permettre de jouer à tous les jeux Steam. Même ceux qui nécessitent un contrôle à la souris.

Le Steam Controller s'appuie sur deux grands trackpads.

Source : Valve

Les sticks sont des sticks analogiques magnétiques dotés de la technologie TMR. Cela promet une plus grande sensibilité et une durée de vie plus longue. La vibration et le contrôle gyroscopique sont également de la partie.

Le Steam Controller Puck est également très pratique. Il permet de connecter le contrôleur directement à la Steam Machine via une connexion Wifi 6 dédiée. Il sert également de station de chargement. Vous pouvez également connecter le contrôleur via Bluetooth ou USB-C

Un casque VR pour tous les jeux Steam

Le troisième nouveau produit de la gamme est le Steam Frame. Il s'agit d'une paire de lunettes VR autonomes, comparables à Meta Quest 3, dont le modèle précédent, Valve Index, doit encore être connecté à un PC par un câble. Visuellement, le Steam Frame rappelle le design des lunettes de ski de l'Apple Vision Pro.

Le casque est alimenté par un Snapdragon 8 Gen 3 ARM64 et 16 Go de RAM. Comme la Steam Machine, le casque fait tourner SteamOS, qui, pour la première fois, ne se présente pas dans une version x86. Néanmoins, tous les jeux de la bibliothèque Steam devraient être jouables - VR et non VR. Pour ces derniers, il suffit de jouer à plat, comme sur un téléviseur géant. Si vous ne souhaitez pas télécharger les jeux manuellement, vous pouvez utiliser la carte microSD d'un autre appareil Steam, comme pour la Steam Machine. Vous avez alors immédiatement accès à tous les jeux qui y sont installés. Sinon, vous disposez de 256 Go ou de 1 TB de mémoire interne.

Le Steam Frame est autonome, mais joue tout de même à tous les jeux Steam.

Source : Valve

Pour que le Steam Frame puisse gérer les titres les plus exigeants malgré la présence d'une puce ARM, le casque «Foveated Streaming». Grâce à cette technique, seule la zone d'un jeu qui se trouve dans le champ de vision est calculée avec tous les détails. Cela permet d'économiser de la bande passante lorsque les jeux sont diffusés en streaming depuis un PC. «Foveated Streaming» fonctionne pour l'ensemble de la bibliothèque Steam.

Le casque peut en effet également être connecté au PC via l'adaptateur sans fil 6 GHz fourni (le casque gère également le Wifi 7). Le contenu est alors diffusé de manière conventionnelle, directement depuis le PC, sans passer par le réseau Wifi. Vous bénéficiez alors de meilleurs graphismes, car le PC se charge du travail de calcul.

Le Steam Frame contient des lentilles LCD pancake avec une résolution de 2160 × 2160 pixels par œil. Le taux de rafraîchissement peut atteindre 144 Hz. Le champ de vision peut atteindre 110 degrés.

Les contrôleurs inclus sont des contrôleurs VR typiques, tels que ceux établis par Meta Quest. Elles possèdent cependant plus de boutons pour permettre de jouer à tous les jeux Steam. Des sticks analogiques magnétiques sont également utilisés.

Un prix n'a pas non plus été annoncé pour le Steam Frame. Il sera également livré début 2026. Nous ne savons pas non plus quand et si nous aurons ces appareils dans notre assortiment.

Une nouvelle Steam Deck se fait encore attendre. Valve attend qu'un saut de performance significatif et une meilleure autonomie de la batterie soient possibles.

Dans l'épisode actuel du podcast, nous parlons en détail du nouveau matériel Steam.

