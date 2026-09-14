Plus de Qi, plus de watts : voici les nouvelles batteries externes magnétiques de Digitec

Digitec Magnetic Powerbank
5000 mAh, 20 W, 19.35 Wh
La communauté commande, l'équipe de la marque propre livre. C'est en tout cas ce qui s'applique au souhait de nouvelles batteries externes.
Besoin d'énergie en déplacement pour des heures de doomscrolling sur TikTok et de binge-watching sur Netflix ? Les nouvelles batteries externes Digitec deviendront bientôt vos meilleures alliées.
La batterie externe d'une capacité de 5000 mAh est une évolution du modèle de mars 2025. À l'époque, la technologie de pointe était la charge selon la norme Qi. Certains utilisateurs ont déploré que la batterie externe soit ainsi plus lente qu'ils ne l'espéraient.
Et c'est pourquoi – tada ! – voici la nouvelle version. Grâce au Qi 2, elle permet désormais de charger tous les iPhones à partir du modèle 12 à 15 watts, lorsqu'ils sont fixés magnétiquement à la batterie via MagSafe. Avec le câble USB-C inclus, c'est encore plus rapide : jusqu'à 20 watts. Une double alimentation est même possible : vous branchez un appareil via le câble et placez l'autre sur le socle de charge magnétique.
Avec une capacité de 5000 mAh, vous pouvez recharger un iPhone actuel environ une fois. Il est préférable d'utiliser le câble, car la charge sans fil entraîne toujours une perte d'énergie, jusqu'à 30 %. Vous pouvez ressentir cette perte, car la batterie externe et le smartphone chauffent. Après tout, cela vous fera un petit chauffe-mains pour les mois froids à venir.
Si 5000 mAh suffisent pour une charge d'iPhone, alors 10 000 suffisent pour... exactement : pour deux charges. Quel génie des maths ! Vous savez donc maintenant à quoi sert la version plus grande de la nouvelle batterie externe Digitec. Comme elle prend en charge le Qi 2.2, des puissances de charge sans fil allant jusqu'à 25 watts sont possibles.
Ceux qui préfèrent la rapidité utiliseront également le câble USB-C fourni. Il permet de délivrer jusqu'à 35 watts, ce qui suffit pour les tablettes et, en cas de besoin, offre un peu plus d'autonomie à un ordinateur portable économe.
La charge par induction électromagnétique, appelée « charge sans fil » dans le jargon marketing, a ses pièges. D'une part, elle n'est pas aussi efficace qu'avec un câble. D'autre part, la bobine en cuivre de la batterie externe et celle du smartphone doivent être alignées le plus précisément possible. Apple a inventé MagSafe pour cela, Google appelle sa technologie PixelSnap. Mais attention, seules les dernières générations d'appareils sont prises en charge. Les deux fabricants misent sur des bobines magnétiques intégrées aux smartphones. Contrairement à Samsung : là, les aimants se trouvent dans les coques.
Quoi qu'il en soit, les aimants maintiennent fermement l'iPhone et la source d'énergie ensemble. Cela fonctionne mieux « à nu », c'est-à-dire avec l'iPhone sans coque directement sur la batterie externe ou la station de charge. Si vous protégez votre précieux smartphone avec une coque, celle-ci devrait idéalement être compatible MagSafe.
Ceux qui utilisent des coques bon marché doivent s'attendre à ce qu'il n'y ait qu'un fin anneau en fer collé à l'intérieur, ce qui fait que l'appareil glisse facilement. Et là, adieu la performance de charge.
Je suis journaliste depuis 1997. Stationné en Franconie, au bord du lac de Constance, à Obwald, Nidwald et Zurich. Père de famille depuis 2014. Expert en organisation rédactionnelle et motivation. Les thèmes abordés ? La durabilité, les outils de télétravail, les belles choses pour la maison, les jouets créatifs et les articles de sport.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher