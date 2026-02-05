Nouveautés + tendances 1 0

Nintendo vient de présenter ces nouveaux jeux Switch 2

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 5/2/2026

Nintendo révèle dans une présentation "Direct" les nouveaux jeux qui sortiront prochainement sur la Switch et la Switch 2.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Turok : Origins», «Final Fantasy 7 Rebirth», «Indiana Jones and the Great Circle».

Envie de nouveaux jeux Switch 2 ? Dans une nouvelle présentation «Nintendo Direct», l'entreprise japonaise montre une série de jeux frais pour la console. Les possesseurs de Switch 1 ne sont pas oubliés.

Comme il s'agit d'un «Partner Showcase», l'accent sera mis sur les jeux d'éditeurs tiers - y compris de nombreux jeux déjà sortis qui font pour la première fois le saut sur une plate-forme Nintendo.

«Final Fantasy 7 Rebirth»

En fait, il est logique qu'après le premier, le deuxième volet de la trilogie de remakes de Square Enix sorte sur la Switch 2. «Final Fantasy 7 Rebirth» semble être à nouveau un excellent portage. Le jeu est magnifique sur la tablette de Nintendo. Le jeu se comportera-t-il aussi bien dans les sections à monde ouvert les plus difficiles ? Je suis curieux de le savoir.

Pour lire l'essai du jeu réalisé par le spécialiste des JRPG Kevin, cliquez ici:

Critique "Final Fantasy VII Rebirth" est tout ce que je souhaitais par Kevin Hofer

Date : 3 juin

Paraît sur : Switch 2 et Xbox Series X/S, déjà disponible sur PS5 et PC

«Fallout 4 : Anniversary Edition»

Lors de la présentation, Todd Howard de Bethesda fait également l'honneur d'annoncer plusieurs portages pour la Switch 2. Autant dire tout de suite que «Starfield» n'en fait pas (encore) partie.

En revanche, les utilisateurs de la Switch 2 pourront profiter de l'édition anniversaire «» de «Fallout 4». Celle-ci comprend tous les DLC ainsi que plus de 150 mods issus de la communauté. Visuellement, la bande-annonce n'est pas convaincante avec des ombres en basse résolution et beaucoup de scintillement. Allez, Bethesda ! «Fallout 4» a plus de dix ans, il doit y avoir mieux.

Date : 24 février

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Indiana Jones and the Great Circle»

Le deuxième jeu Bethesda de la série. Et voilà, Indy est bien plus beau que «Fallout 4». Eh bien, c'est parti!

Pour savoir ce que notre archéologue Phil pense de la version PC, lisez son essai :

Critique "Indiana Jones and the Great Circle" dépasse toutes mes attentes par Philipp Rüegg

Date : 12 mai

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered»

Le remake/remaster du classique du jeu de rôle «Oblivion» fait lui aussi le saut sur la Switch 2. Je suis donc curieux de voir si le jeu tourne décemment sur la console de Nintendo. Les versions console et PC de l'année dernière sont toujours confrontées à de graves et agaçants problèmes de performance.

Point de vue Le remake d’« Oblivion » est injouable par Simon Balissat

Date: 2026

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«Resident Evil Requiem»

Le jeu d'horreur le plus attendu de 2026 s'offre une nouvelle jeunesse sur Switch 2. C'est incroyable ce que Capcom a réussi à faire sortir graphiquement de la Switch 2 avec ce portage. Pour savoir pourquoi vous devez absolument réserver ce titre, lisez mon compte-rendu d'essai :

En coulisse « Resident Evil Requiem » : alerte au chef-d’œuvre par Domagoj Belancic

Nintendo annonce également que des figurines Amiibo de Grace et Leon seront disponibles (mais pas avant l'été) :

En outre, une édition spéciale du contrôleur Switch 2 Pro sera lancée :

Egalement cool : « Resident Evil 7 : Biohazard» et «Resident Evil 8 : Village» sortiront également le même jour sur la console de Nintendo. Il ne manque plus que les remakes.

Date : 27 février

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pragmata»

Un jeu de tir de science-fiction avec un twist génial. Vous vous battez avec un arsenal futuriste contre des robots tueurs assoiffés de sang. Tout en tirant sur les boîtes de conserve, vous les piratez dans un mini-jeu qui s'affiche à droite de l'écran.

Vous voulez vous faire une idée du gameplay multitâche ? Une démo arrive aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Date : 24 avril

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Orbitals»

Le principe du jeu est similaire à notre Jeu de l'année «Split Fiction» - mais avec une esthétique d'animation des années 80 incroyablement cool. J'aimerais bien y jouer tout de suite.

Date : été

Paraît sur: Switch 2

«Paranormasight : The Mermaid Curse»

Ce jeu a l'air d'être un visual novel de mystère vraiment cool dans un cadre japonais. Un plongeur découvre son double dans les profondeurs de la mer. Une femme sans mémoire apparaît sur une petite île. Des personnes se noient dans la mer et disparaissent. Tous ces événements mystérieux sont apparemment liés à une ancienne légende concernant des sirènes magiques. Pourquoi n'ai-je pas encore entendu parler de ce titre ? Ajoutez le à votre liste de souhaits!

Date : 19 février

Paraît sur: Switch 2

«Captain Tsubasa 2 : World Fighters»

Vous voulez encore plus d'anime ? Pas de problème ! Bandai Namco offre au légendaire footballeur son plus grand jeu à ce jour - avec 22 équipes nationales, plus de 100 personnages jouables et plus de 150 attaques spéciales.

Date : 2026

La sortie est prévue pour : Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hollow Knight»

Le Metroidvania dur à cuire bénéficie d'une version Switch 2 graphiquement retravaillée avec une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés. Si vous possédez le jeu sur Switch 1, la mise à niveau est gratuite.

Date: dès maintenant

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Turok : Origins»

Le légendaire chasseur de dinosaures débarque sur la Switch 2. Dans «Turok : Origins», vous vous battez avec d'autres chasseurs contre toutes sortes de dinosaures et de monstres, au choix en vue à la première ou à la troisième personne. Il a l'air mieux que prévu.

Date: Automne

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tokyo Scramble»

En parlant de dinosaures. Le saviez-vous ? Des dinosaures vivent dans le sous-sol de la mégapole de Tokyo. S'ils vous découvrent, ils vous dévorent immédiatement. Vous ne pouvez pas vous défendre, mais seulement vous faufiler et distraire ces créatures assoiffées de sang. Ce jeu furtif a l'air intéressant, mais il ressemble aussi à un jeu de la génération PS3. Je ne sais pas trop.

Date : 11 février

Paraît sur: Switch 2

«Valheim»

Le hit du survival sur PC fait le saut sur Switch 2. Le Viking Phil était déjà enthousiasmé par la sortie en early access en 2021 :

Date: 2026

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur Xbox Series X/S, PC

«Kyoto Xanadu»

Un nouveau jeu du studio japonais culte Falcom. Kyoto est envahie par des monstres venus d'un autre monde. Dans le plus pur style Metroidvania, vous devez enquêter dans un labyrinthe géant (Xanadu) pour en trouver la cause. Entre-temps, il y a des combats en 3D pleins d'action contre des monstres géants. Et en dehors du labyrinthe, le jeu se transforme en une simulation de vie à la «Persona». Un mélange des genres endiablé!

Date: été

Lancement sur : Switch, Switch 2

Ces jeux ont aussi été présentés

En plus des grands titres phares, des bandes-annonces de jeux déjà présentés, de titres plus petits ou de ports de titres sortis précédemment ont également été présentées. Vous trouverez tous les autres jeux ici, dans l'ordre alphabétique :

