Nouveautés + tendances 23 21

New York poursuit Valve en justice pour les loot boxes

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 26/2/2026

Les loot boxes payantes sont considérées comme des jeux d'argent illégaux par le bureau du procureur de New York. Les mécanismes seraient particulièrement dangereux pour les enfants.

La procureure générale de New York, Letitia James , poursuit Valve pour les loot boxes. La poursuite civile devant la Cour suprême de l'État, accuse l'entreprise derrière Steam d'avoirEn proposant des loot boxes dans des titres tels que «Counter-Strike 2», «Team Fortress 2» et «Dota 2», elle encourage les jeux d'argent illégaux et met ainsi en danger les enfants et les adolescents.

Le modèle bien connu de ces boîtes et clés est au centre de l'affaire : les joueurs peuvent ouvrir des conteneurs virtuels moyennant paiement. Ceux-ci contiennent des objets cosmétiques tels que des skins d'armes ou des chapeaux. Une boîte coûte généralement 2,49 dollars US et son contenu est déterminé de manière aléatoire. Selon la plainte, ce concept ressemble délibérément à un bandit manchot, y compris l'animation «Spinning Wheel». De nombreux objets tirés sont pratiquement sans valeur, mais certains objets rares se négocient pour des milliers de dollars. Un skin AK-47 aurait rapporté plus d'un million de dollars en 2024.

«Entrée dangereuse dans les jeux d'argent pour les enfants»

Le procureur général fait valoir que Valve exploite un système de jeux de hasard. En effet, les joueurs achètent une chance aléatoire de gagner un lot ayant une valeur réelle sur le marché. Cela serait contraire à la Constitution et aux lois pénales de l'État. Valve gagnerait même deux fois : d'une part sur les clés vendues, d'autre part sur les frais liés au commerce des biens virtuels sur le Steam Community Market. De plus, Valve faciliterait le commerce via des marchés tiers sur lesquels les skins peuvent être vendus directement pour de l'argent réel.

C'est particulièrement problématique pour les mineurs. Les loot boxes créeraient des promesses de statut avec la perspective de skins rares et inciteraient ainsi à des utilisations répétées. L'autorité fait référence à des études selon lesquelles l'exposition aux jeux d'argent pendant l'enfance conduit souvent à des addictions plus tard. Pour Letitia James, les loot boxes font partie de toute une série «de fournisseurs en solde de jeux en ligne» pour les jeunes. Son agence s'attaque déjà aux plateformes de médias sociaux et aux casinos en ligne illégaux.

Un business de plusieurs milliards de dollars sur la sellette

Valve n'a pas encore réagi à la plainte américaine. Dans d'autres pays, l'entreprise a partiellement limité les mécanismes de loot boxes après que les autorités les aient considérés comme des jeux de hasard. Par exemple en Belgique et aux Pays-Bas. La question de savoir si les loot boxes doivent être traitées comme des paris fait l'objet d'un débat international depuis des années. Les avocats des entreprises responsables affirment que les récompenses purement cosmétiques sans option de paiement officielle ne relèvent pas de la législation sur les jeux de hasard.

En coulisse Microtransactions dans les jeux : nous vous expliquons les nouvelles directives de l’UE par Florian Bodoky

Pour Valve et l'industrie du jeu, c'est un modèle économique qui génère des milliards de dollars de revenus depuis des années qui est sur la sellette. Avec la plainte de New York, la pression pourrait s'accroître aux États-Unis. Le procureur général exige de Valve la remise de tous les bénéfices «générés illégalement» par les loot boxes et le paiement d'une triple amende. En outre, ces mécanismes devront à l'avenir disparaître des jeux. Il peut s'écouler des mois, voire des années, avant qu'un jugement final ne soit rendu.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 23 personne(s)







