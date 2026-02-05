La Steam Machine arrive plus tard, la faute au boom de l'IA

Nouveautés + tendances
La nouvelle Xbox pourrait sortir en 2027, selon AMD
par Philipp Rüegg
Le PC de salon de Valve devrait arriver au cours du premier semestre au lieu du premier trimestre. Le prix devrait également être revu à la hausse.
L'assaut de Valve sur le salon est reporté. Dans son communiqué de mercredi , la société explique que le lancement de son nouveau matériel Steam est reporté. Lors de la révélation en novembre, il avait été dit que la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller sortiraient au premier trimestre 2026. Les prix auraient également été annoncés. La fenêtre de tir s'étend désormais sur le premier semestre complet de l'année.
Cela est directement lié au boom mondial de l'IA. Notre collègue Kevin Hofer a récemment mis en lumière ce phénomène. Valve n'échappe pas à ce phénomène : «Comme de nombreux autres fabricants du secteur, Valve est affecté par les pénuries mondiales actuelles de composants de mémoire. En raison de la hausse des prix, nous devons revoir notre tarification et nos plans de lancement, notamment en ce qui concerne la Steam Machine et le Steam Frame.» Cela n'augure rien de bon. Les fabricants de consoles comme Sony, Microsoft et Nintendo ont déjà augmenté les prix de leurs systèmes l'année dernière. Depuis, la RAM et les SSD sont devenus encore plus chers.
Valve a déjà fait savoir que la Steam Machine ne serait pas subventionnée. Il faut s'attendre à un coût comparable à celui d'un ordinateur personnel. Lors du lancement de la Steam Machine, le prix de la version de 515 gigaoctets était estimé entre 500 et 600 dollars US. Depuis, les prix du matériel ont parfois plus que doublé.
Cela concerne également le Steam Frame - le nouveau casque VR autonome de Valve. Comme il peut être utilisé sans PC, comme un Quest 3, il dépend également de composants dont le prix ne cesse d'augmenter.
En plus des détails peu réjouissants sur le prix et le lancement, Valve révèle de nouvelles informations sur le matériel. L'alternative à la console Steam Machine devrait être capable de jouer à la plupart des jeux Steam à une résolution d'image de 4K et un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde avec FSR «activé de manière excellente». Valve travaille également sur le VRR HDMI. Cette technique, qui permet d'afficher une image fluide lorsque le taux de rafraîchissement varie, n'est actuellement possible que de manière détournée sous Linux avec une carte graphique AMD. La Steam Machine fonctionne sous SteamOS, un système d'exploitation basé sur Linux.
Valve confirme : Le SSD (NVMe 2230 ou 2280) et la mémoire vive (DDR5 SODIMMs) sont accessibles et évolutifs. Il est également possible de changer le panneau amovible en façade. Pour cela, Valve prévoit de publier des données techniques et des fichiers CAO dans les mois à venir. Les clients et les fournisseurs tiers pourront ainsi fabriquer leurs propres panneaux pour la nouvelle Steam Machine.
Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Philipp Rüegg
Nouveautés + tendances
par Kevin Hofer
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen