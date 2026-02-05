Nouveautés + tendances 11 8

La Steam Machine arrive plus tard, la faute au boom de l'IA

Philipp Rüegg 5/2/2026

Le PC de salon de Valve devrait arriver au cours du premier semestre au lieu du premier trimestre. Le prix devrait également être revu à la hausse.

L'assaut de Valve sur le salon est reporté. Dans son communiqué de mercredi , la société explique que le lancement de son nouveau matériel Steam est reporté. Lors de la révélation en novembre, il avait été dit que la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller sortiraient au premier trimestre 2026. Les prix auraient également été annoncés. La fenêtre de tir s'étend désormais sur le premier semestre complet de l'année.

La Steam Machine devrait combiner les avantages du PC et de la console.

Cela est directement lié au boom mondial de l'IA. Notre collègue Kevin Hofer a récemment mis en lumière ce phénomène. Valve n'échappe pas à ce phénomène : «Comme de nombreux autres fabricants du secteur, Valve est affecté par les pénuries mondiales actuelles de composants de mémoire. En raison de la hausse des prix, nous devons revoir notre tarification et nos plans de lancement, notamment en ce qui concerne la Steam Machine et le Steam Frame.» Cela n'augure rien de bon. Les fabricants de consoles comme Sony, Microsoft et Nintendo ont déjà augmenté les prix de leurs systèmes l'année dernière. Depuis, la RAM et les SSD sont devenus encore plus chers.

Valve a déjà fait savoir que la Steam Machine ne serait pas subventionnée. Il faut s'attendre à un coût comparable à celui d'un ordinateur personnel. Lors du lancement de la Steam Machine, le prix de la version de 515 gigaoctets était estimé entre 500 et 600 dollars US. Depuis, les prix du matériel ont parfois plus que doublé.

Cela concerne également le Steam Frame - le nouveau casque VR autonome de Valve. Comme il peut être utilisé sans PC, comme un Quest 3, il dépend également de composants dont le prix ne cesse d'augmenter.

Le Steam Frame devrait également être plus cher.

Nouveaux détails sur les performances

En plus des détails peu réjouissants sur le prix et le lancement, Valve révèle de nouvelles informations sur le matériel. L'alternative à la console Steam Machine devrait être capable de jouer à la plupart des jeux Steam à une résolution d'image de 4K et un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde avec FSR «activé de manière excellente». Valve travaille également sur le VRR HDMI. Cette technique, qui permet d'afficher une image fluide lorsque le taux de rafraîchissement varie, n'est actuellement possible que de manière détournée sous Linux avec une carte graphique AMD. La Steam Machine fonctionne sous SteamOS, un système d'exploitation basé sur Linux.

Les Steam Controllers ne semblent pas concernés par le prix, mais arriveront tout de même avec le reste du matériel.

Valve confirme : Le SSD (NVMe 2230 ou 2280) et la mémoire vive (DDR5 SODIMMs) sont accessibles et évolutifs. Il est également possible de changer le panneau amovible en façade. Pour cela, Valve prévoit de publier des données techniques et des fichiers CAO dans les mois à venir. Les clients et les fournisseurs tiers pourront ainsi fabriquer leurs propres panneaux pour la nouvelle Steam Machine.

