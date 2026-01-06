Nouveautés + tendances 3 0

HP goes C64 : ce clavier renferme un PC complet

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 6/1/2026

Le HP EliteBoard G1a est un PC complet dans un clavier. Mais contrairement au C64, il n'est pas conçu pour jouer, mais comme outil de travail au bureau.

Alors que le C64 connaît un renouveau, HP présente son propre ordinateur à clavier, l'EliteBoard G1a, lors du CES 2026. Le premier PC IA avec Copilot+ dans ce facteur de forme devrait surtout se trouver sur les bureaux de bureau.

Un mini-PC robuste pour le partage de bureau

Complet, l'ordinateur à clavier s'appelle «HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC». Il offre un clavier complet, y compris un pavé numérique et des touches de fonction. Comme il ne mesure que douze millimètres de haut au total, la course des touches devrait être très faible.

L'ordinateur à clavier a besoin d'un moniteur.

Source : HP

HP équipe l'ordinateur de processeurs AMD de la gamme «Ryzen AI 300». Ils sont censés atteindre plus de 50 TOPS et sont donc adaptés aux applications d'intelligence artificielle. C'est pourquoi l'EliteBoard est également un PC Copilot+ avec l'outil d'IA de Microsoft du même nom et d'autres fonctions d'IA à bord. Une Radeon 800M intégrée est responsable des calculs graphiques. Le fabricant ne donne pas encore d'indications sur la mémoire vive.

Deux ports USB-C se trouvent à l'arrière de l'EliteBoard. Ils servent à l'alimentation de l'ordinateur et à la sortie d'images sur des moniteurs. HP ne précise pas de quels ports il s'agit exactement.

Les deux ports USB-C à l'arrière sont les seuls ports de l'EliteBoard G1a.

Source : HP

Du C64 ou encore le Raspberry Pi 500, l'EliteBoard G1a ne se distingue pas seulement par son système d'exploitation Windows 11. L'ordinateur à clavier de HP peut être équipé d'une batterie. Elle permet de transporter l'ordinateur d'un écran à l'autre sans l'éteindre. Avec un poids de 750 grammes, ce petit PC est également plus léger qu'un ordinateur portable.

L'EliteBoard dispose également d'un capteur d'empreintes digitales en option. Il ne fait pas partie de l'équipement standard. En revanche, une souris sans fil, déjà connectée au PC, est incluse. Die gesamte Tastatur L'ensemble du PC est censé être facile à nettoyer et ne pose aucun problème si une boisson est renversée dessus.

La souris est incluse.

Source : HP

Prix et disponibilité

Selon HP, l'EliteBoard G1a devrait être disponible à partir de mars. Le fabricant n'a pas encore indiqué de prix. De même, on ne sait pas encore quelles seront les dispositions de clavier disponibles. Les entreprises étant le groupe cible, on ne sait pas non plus dans quelle mesure le PC à clavier sera disponible dans le commerce traditionnel.

Photo d’en-tête : HP

