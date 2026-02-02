Nouveautés + tendances 73 46

La RAM et les SSD deviennent hors de prix : les prix continuent d'exploser - de plus de 100 pour cent

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 2/2/2026

L'industrie du stockage subit actuellement un choc des prix sans précédent. L'appétit pour la puissance de calcul de l'IA n'est pas en reste.

RAM et Mémoire de masse sont déjà devenus sacrément chers ces derniers mois. L'explosion des prix n'est pas prête de s'arrêter : ceux qui souhaitent acheter un nouveau PC/serveur ou le mettre à niveau dans les prochains mois devraient s'habiller encore plus chaudement. L'entreprise d'études de marché TrendForce annonce des hausses de prix spectaculaires pour la mémoire vive et les disques SSD. Dans des proportions jamais vues auparavant.

Pourquoi tout devient si cher? La réponse est simple : l'offre et la demande. La vague de l'IA fait grimper la demande en centres de données. Et les centres de données ont besoin de quantités énormes de RAM et de stockage de masse. Les fabricants ne peuvent pas produire assez vite. Pire encore, de nombreuses entreprises de stockage réorganisent leurs chaînes de production, délaissant la mémoire flash (SSD) au profit de la DRAM (mémoire vive). En effet, la DRAM est actuellement plus rentable. Résultat : la pénurie de SSD et de RAM ne fait qu'empirer.

RAM pour PC : plus de 100 pour cent plus chère

Le secteur des PC est le plus durement touché. Les prix de la mémoire vive DDR devraient augmenter de plus de 100 pour cent au premier trimestre 2026, par rapport au trimestre précédent. C'est un record. Même les grands fabricants de PC qui ont des contrats d'approvisionnement fixes avec les fabricants de mémoire n'obtiennent plus assez de RAM. Leurs stocks se réduisent comme peau de chagrin.

La raison : les ventes de PC au quatrième trimestre 2025 ont été meilleures que prévu. Maintenant, il n'y en a tout simplement pas assez. En outre, en raison de l'essor de l'IA des producteurs comme Crucial délocalisent leur production vers la mémoire HBM (High Bandwidth Memory) et la NAND d'entreprise hautement spécialisée.

RAM pour serveurs : bataille d'enchères pour des puces rares

L'état d'urgence règne également dans le secteur des serveurs. Les grands fournisseurs de cloud et les fabricants de serveurs américains et chinois négocient désespérément depuis janvier des contrats à long terme avec les producteurs de mémoire. Résultat : la RAM pour serveurs devrait être plus chère d'environ 90 pour cent. Un record historique.

Les fabricants sont confrontés à un dilemme : ils doivent répartir soigneusement leur capacité de production limitée entre les clients les plus importants sans s'aliéner personne.

Mémoire vive des smartphones : + 90 pour cent

Même les fabricants de smartphones ne sont pas épargnés. Les prix des mémoires LPDDR4X et LPDDR5X - c'est-à-dire la RAM qui équipe les appareils mobiles - augmentent d'environ 90 pour cent. Là encore, c'est un record.

Les marques américaines de smartphones ont déjà bouclé leurs contrats fin 2025. Les fabricants chinois négocient encore - probablement jusqu'à fin février, après le Nouvel An chinois.

SSD : l'IA dévore la mémoire

La situation n'est pas meilleure pour les SSD. Les SSD d'entreprise, c'est-à-dire le stockage haute performance pour les centres de données, devraient voir leur prix augmenter de 53 à 58 pour cent. Encore une fois : un record.

L'élément déclencheur : les applications d'IA ont besoin de toujours plus de mémoire, surtout pour les processus dits d'inférence. Autrement dit, lorsque des modèles d'IA entraînés effectuent des tâches. Depuis fin 2025, les grands fournisseurs de cloud achètent en masse des disques SSD aux États-Unis. Les fabricants ne peuvent pas suivre.

Les prix vont-ils encore augmenter ?

TrendForce prévient : les prix pourraient encore augmenter. Les prévisions actuelles ont déjà été drastiquement revues à la hausse. A l'origine, on prévoyait une augmentation de 55 à 60 pour cent des prix de la DRAM traditionnelle - aujourd'hui, on parle de 90 à 95 pour cent.

Pour les utilisateurs finaux, cela signifie que pour tous ceux qui ont besoin de matériel, le point de vue du supportable est probablement déjà dépassé. Ceux qui n'ont pas encore trouvé la RAM et le SSD trop chers devraient les acheter au plus tard maintenant. Ou se préparer à des produits inabordables.

Photo d’en-tête : G.Skill

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 73 personne(s)







