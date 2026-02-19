Nouveautés + tendances 12 7

"Unreal Tournament 2004" : un patch de la communauté réveille le jeu de tir en arène après 20 ans d'absence

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 19/2/2026

Un classique renaît : la communauté a fait ce qu'Epic Games avait abandonné depuis longtemps. "Unreal Tournament 2004" fonctionne désormais sur des systèmes modernes, prend en charge la 4K et fonctionne même sur Raspberry Pi.

Les fans l'ont fait : l'équipe de «OldUnreal» a publié un gros patch de la communauté pour «Unreal Tournament 2004». Il s'agit de la première mise à jour depuis plus de 20 ans. Le patch porte le numéro de version 3374 et fait entrer le légendaire jeu de tir en arène dans l'ère moderne. Epic Games a même officiellement approuvé cette démarche.

Que fallait-il faire?

Vous connaissez certainement le problème : de nombreux jeux anciens ne fonctionnent qu'avec des astuces, voire plus du tout, sur les systèmes Windows actuels. C'était le cas de «Unreal Tournament 2004». Epic Games a mis fin au support actif dès décembre 2005 avec le patch 3369. Depuis, le jeu de tir a été laissé à lui-même.

L'équipe de «OldUnreal» avait déjà connu le succès avec «Unreal Gold» et le jeu original «Unreal Tournament» (1999). Ces deux jeux étaient déjà jouables sur des systèmes modernes. Avec le nouveau patch 3374, ils se consacrent avec la même passion à «UT 2004». Le patch prend en charge les processeurs ARM64 et fonctionne donc sur des ordinateurs monocarte bon marché comme le Raspberry Pi 4 jusqu'aux systèmes haut de gamme modernes.

Les améliorations techniques

La mise à jour modernise en profondeur le jeu de tir. «Grâce au patch de la communauté, Unreal Tournament 2004» prend désormais en charge des résolutions allant jusqu'à 4K, atteint des taux de rafraîchissement plus stables et devrait se planter moins souvent. De plus, le patch apporte un nouveau moteur de rendu OpenGL 3.3.

Une capture d'écran en jeu de «Unreal Tournament 2004»: le classique profite visiblement de modernisations techniques.

Source : Epic Games

Particulièrement important pour les utilisateurs de Linux et macOS : l'équipe a écrit un nouveau backend SDL pour Linux et macOS et a même implémenté un nouveau moteur de rendu. L'ensemble de la base de code a été migré vers des systèmes de construction modernes. Vous n'obtenez donc pas une solution en demi-teinte, mais un code profondément remanié.

En même temps, l'équipe coupe les vieilles ficelles : le support des processeurs 32 bits, de DirectX 8 et des versions de Windows antérieures à Vista est supprimé. Le jeu requiert désormais impérativement DirectX 9.

Jouer gratuitement - avec la bénédiction d'Epic

Le jeu lui-même est disponible gratuitement. Epic a donné à Internet Archive la permission d'héberger les fichiers en ligne. «OldUnreal» vous fournit un installateur qui télécharge d'abord les images d'archive.org, puis patche le jeu avec la mise à jour de la communauté. Vous n'avez donc pas besoin de vieux CD ou de sources douteuses. Vous trouverez des instructions détaillées ici.

Important pour les joueurs allemands : En Allemagne, la version internationale de «Unreal Tournament 2004» est mise à l'index. A la place, une version coupée, interdite aux moins de 16 ans par l'USK, a été publiée.

La vie en ligne reprend ses droits

Le patch «OldUnreal» intègre des serveurs maîtres de communauté modernes qui permettent de continuer à jouer en ligne sur «Unreal Tournament 2004». Vous pouvez donc vous mesurer à d'autres joueurs. Mais pas sur les serveurs officiels d'Epic Games, qui seront fermés en 2022. Les serveurs équipés du système anti-triche AntiTCC ne sont pas encore totalement pris en charge, mais le support devrait suivre.

Un classique continue de vivre

Le projet montre ce qui est possible lorsque les fans s'en préoccupent. Le patch est actuellement déclaré comme une version preview. D'autres améliorations suivront donc. Pour vous, en tant que joueur, cela signifie qu'un jeu de tir vieux de 20 ans fonctionne à nouveau de manière fluide sur le matériel actuel, qu'il fonctionne sur plus de plates-formes que jamais et qu'il n'a même pas besoin d'argent pour cela.

«Unreal Tournament 2004» était autrefois le jeu de tir en arène par excellence, bien avant que les Battle Royals ne s'emparent du genre. Avec le patch 3374, ce classique fait son retour.

Photo d’en-tête : Epic Games

