Mise à jour de Hue : stockage gratuit de vidéos 24 heures sur 24 et plus de contrôle

Debora Pape Traduction : traduction automatique 30/10/2025

La dernière mise à jour simplifie l'utilisation de l'application Hue et offre un stockage sur le cloud de 24 heures pour les caméras Secure.

La nouvelle version de l'application est disponible pour les smartphones Android et les iPhones.

Une organisation simplifiée des appareils

Auparavant, l'application faisait la distinction entre les ampoules et les autres appareils. Dans l'aperçu des pièces de la section «Maison», seules les lampes étaient affichées. Les interrupteurs, capteurs et autres ne pouvaient être contrôlés et gérés que sur «Périphériques» dans la section «Paramètres»

C'est terminé : vous trouverez désormais tous les appareils ainsi que les zones de détection de mouvement définies directement dans les pièces attribuées. Vous pouvez les allumer, les éteindre et vérifier leur état. Cependant, après la mise à jour, vous devrez attribuer certains appareils, comme les capteurs, à une pièce avant de pouvoir les y voir.

Ce changement est vraiment utile. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à la manière d'accéder à vos interrupteurs, mais vous contrôlez tous les appareils Hue dans la section «Maison». La section Appareils dans les paramètres est toujours présente et vous affiche désormais aussi une liste de vos ampoules.

Motion Aware utilise des capteurs de lumière

Les propriétaires du nouveau Bridge Pro peuvent utiliser leurs ampoules Hue pour détecter les mouvements dans des zones définies appelées Motion Aware. Cela permet d'automatiser le contrôle des lampes, par exemple. Jusqu'à présent, le système ne tenait pas compte de l'obscurité de la pièce : les lampes s'allumaient même dans les pièces lumineuses.

Avec la nouvelle version de l'application, Motion Aware peut désormais utiliser les capteurs de lumière d'autres appareils. Avant de les allumer, ils vérifient ainsi s'il est vraiment nécessaire d'allumer les lampes.

Prise en charge de plusieurs ponts pour les fournisseurs tiers

Depuis près d'un an, il est possible de gérer plusieurs ponts Hue dans une maison et avec un seul compte. Jusqu'à présent, l'une des nombreuses limitations était que certains tiers ne pouvaient contrôler qu'un seul pont. Avec la mise à jour de la version de l'application, Google Home et Samsung Smart Things disposent désormais du support multi-ponts.

Pour cela, vous devez d'abord reconnecter les applications respectives. Selon Hue, il est ensuite nécessaire de réinitialiser les automatismes existants.

Contrôle vocal simplifié de l'IA Hue, mais pas pour tous

Dans «pays sélectionnés» et si la langue du système est réglée sur l'anglais, vous pouvez désormais donner des instructions vocales à l'assistant IA. L'assistant peut contrôler les lumières et vous suggérer des scènes en fonction de l'ambiance lumineuse que vous souhaitez créer

