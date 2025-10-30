Nouveautés + tendances 2 1

Voici les nouveaux jeux PS Plus de novembre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 30/10/2025

Une aventure atmosphérique à pas feutrés, un titre de sport automobile réaliste et un jeu qui se moque de la physique vous attendent dans l'abonnement Playstation Plus Essential.

Les nouveaux jeux Playstation Plus pour novembre 2025 sont connus. A partir du 4 novembre, vous pourrez à nouveau obtenir trois titres gratuitement si vous avez un abonnement PS Plus actif. Mon préféré est le jeu d'aventure indépendant et atmosphérique «Stray». Vous pouvez ajouter les jeux à votre bibliothèque jusqu'au lundi 1er décembre inclus.

«Stray»

Quand: 4 novembre

Où: PS4, PS5

Millésime: 2022



Rares sont les titres indépendants qui ont attiré autant l'attention ces dernières années que «Stray». Vous incarnez un chat errant qui se fraie un chemin dans les ruelles éclairées au néon d'une cyberville en ruine : seul, blessé et séparé de votre famille.

Vous vous traînez dans des ruelles sombres, vous escaladez des jambes robotisées, vous grattez des meubles poussiéreux et vous cherchez à sortir de la métropole souterraine. Vous explorez l'environnement du point de vue d'un quadrupède, interagissez avec les robots et résolvez des énigmes environnementales. Vous êtes assisté par le drone B-12 qui vous aide à naviguer et à communiquer.

Issu du studio indépendant français BlueTwelve, le jeu séduit par ses décors évocateurs, son gameplay calme et son histoire riche en émotions.

«EA Sports WRC 24»

Quand: 4 novembre

Où: PS5

Année: 2023



Avec «EA Sports WRC 24», Codemasters apporte ses années d'expérience de la série «Dirt» au championnat du monde officiel des rallyes. Le jeu s'appuie sur la licence complète de la FIA avec des pilotes, des équipes et des véhicules actuels. Vous roulez sur la terre, la neige et l'asphalte, vous luttez contre les conditions météorologiques changeantes et les virages serrés.

La plus grande nouveauté se trouve dans les détails : le mode «Builder» vous permet de concevoir votre propre voiture de rallye à partir de zéro. Le mode «Moments» vous fait revivre des étapes légendaires de l'histoire du WRC. Ajoutez à cela le multijoueur cross-play, les épreuves chronométrées et une carrière qui vous mènera pas à pas de pilote débutant à champion.

Techniquement, «WRC 24» offre une sensation de conduite stable et un système physique précis qui pénalise sensiblement les erreurs.

«Totally Accurate Battle Simulator»

Quand: 4 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2019



Les choses sont très différentes dans «Totally Accurate Battle Simulator». Ici, ce ne sont pas des pneus qui s'entrechoquent sur des routes en terre battue, mais des armées sauvages de figurines qui se balancent. Vous affrontez des Vikings contre des chevaliers, des paysans contre des mammouths ou tout contre tout. Et regardez ce qui se passe. L'IA trébuche, tombe et se bat à la manière d'un slapstick exagéré.

Sous cette apparence ridicule se cache un principe intelligent : vous combinez des unités, expérimentez des formations et trouvez des solutions tactiques surprenantes. A cela s'ajoute un mode sandbox dans lequel vous créez vos propres armées et scénarios. «TABS» n'est pas un jeu de stratégie au sens classique du terme, mais un terrain de jeu créatif plein de chaos et d'humour.

