Google met Gemini sur vos appareils Smarthome vieux de dix ans

1/10/2025

Google modernise sa plateforme de maison intelligente vieillissante et place son IA vocale Gemini comme hub de contrôle central dans des millions de foyers.

La volonté de Google d'intégrer son assistant vocal LLM Gemini sur les appareils Google Home est connue depuis plus longtemps. C'est maintenant chose faite : la société commence à déployer l'application sur les appareils existants et a donné des détails sur deux nouvelles caméras de sécurité optimisées pour Gemini ainsi que sur un haut-parleur intelligent. La société a également peaufiné sa structure d'abonnement et l'application Google Home.

La bonne nouvelle: Google a confirmé que Gemini sera disponible gratuitement sur tous les haut-parleurs, caméras, écrans intelligents et sonnettes de porte compatibles avec Google Home de la dernière décennie et remplacera l'actuel Google Assistant. Vous pourrez donc bientôt utiliser Gemini sur le premier haut-parleur intelligent de Google, Google Home, qui date de 2016.

Sur ces appareils appartenant à Google, Gemini Live sera disponible gratuitement.

Source : Google

La mauvaise nouvelle: Les fonctionnalités vraiment cool ne seront utilisables qu'avec un abonnement. Pour cela, il faut débourser respectivement 10 et 20 dollars US.

L'accès anticipé à Gemini sur les appareils compatibles avec Google Home débutera le 1er octobre. L'accès anticipé signifie que des problèmes inattendus peuvent survenir lors du déploiement sur des millions d'appareils, que Google s'efforcera de résoudre au cours des prochains mois. Pour participer à l'Early Access, vous devez vous inscrire dans les paramètres de l'application Google Home. Vous recevrez une notification lorsque la mise à jour sera disponible pour vous.

Des conversations IA qui ressemblent à des conversations

Les utilisateurs d'Android connaissent peut-être déjà Gemini sur leurs smartphones. Gemini est le chatbot vocal basé sur LLM de Google qui vous aide à faire un brainstorming ou une recherche et peut même vous expliquer ce que vous voyez sur l'écran de la caméra de votre smartphone. Pour en savoir plus, lisez l'article de ma collègue Michelle.

Avec Gemini, vous avez des conversations qui semblent presque naturelles. Vous pouvez par exemple énumérer à l'assistant les ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur et lui demander une recette. Avec lui, vous réfléchissez ensuite au plat qui plairait le plus aux enfants.

En tant qu'assistant de maison intelligente, vous vous adressez à Gemini comme d'habitude avec le déclencheur «Hey Google». Cela convient pour une question ou une commande. En revanche, si vous souhaitez engager un véritable dialogue avec l'assistant sans utiliser à chaque fois le mot déclencheur, vous lancez la conversation en tapant «Hey Google, let's chat» - il y aura certainement un équivalent allemand pour cela. Dans ce mode de discussion, vous pouvez parler librement avec Gemini.

Gemini devient le cerveau de votre maison intelligente

La situation devient plus intéressante lorsque vous utilisez Gemini non seulement comme interlocuteur, mais aussi comme cerveau de votre maison intelligente. Au lieu de commandes vocales fixes et rigides telles que «Hey Google, allumez la lumière dans le salon», vos enceintes intelligentes comprennent désormais le langage naturel. En vous parlant, l'assistant peut interpréter des chaînes de commandes, comme lui demander d'allumer toutes les lumières sauf celles de la salle de bain et de fermer la porte d'entrée à clé.

Gemini peut interpréter et mettre en œuvre des instructions abstraites en langage naturel.

Source : Google

Il est également possible de créer de nouvelles automatisations de cette manière - même des routines uniques pour une occasion particulière. Vous pouvez par exemple faire une sieste impromptue et demander à Gemini de vous réveiller à 17 heures avec une musique douce et une lumière douce. Il devrait également être possible de modifier les commandes et les automatismes ultérieurement, non seulement dans l'application Google Home, mais aussi en parlant à l'assistant.

En outre, vous pouvez demander à Gemini de vous parler d'événements passés, ce qui permet une surveillance ultime. Vous pourriez ainsi savoir, par une simple demande, combien de temps la télévision a fonctionné dans la journée et quand quelles lumières ont été allumées. L'historique des événements est également disponible dans l'application sous forme de journal écrit.

Google a également indiqué avoir considérablement remanié l'application. Elle devrait être nettement plus rapide et plus stable. Google annonce des améliorations en matière de temps de chargement, de stabilité et d'utilisation de la batterie. La structure de l'application a également été allégée : tous les contenus doivent pouvoir être trouvés de manière intuitive dans l'un des trois onglets Accueil, Activités et Automations.

En outre, Google transfère la gestion de vos caméras Nest dans Google App. Google s'efforce de construire une application «pour tout».

Gemini décrit ce que les caméras voient

Avec les caméras Nest, le cerveau domestique va encore un peu plus loin. L'IA ne se contente plus de reconnaître des modèles préprogrammés tels que des personnes, des animaux ou des paquets, comme c'était le cas auparavant. Désormais, une analyse complète des images est effectuée par l'IA. Elle permet à Gemini de décrire ce que l'on voit dans le flux de la caméra, comme les couleurs et les motifs des vêtements portés par une personne et ce qu'elle est en train de faire. Les notifications push pourraient ainsi contenir des informations plus utiles.

Une analyse d'image basée sur l'IA permet des notifications plus utiles sur ce qui se passe sur votre propriété.

Source : Google

Ces descriptions peuvent également être consultées dans l'historique des événements. Selon Google, vous devriez pouvoir demander à Gemini, par exemple, pourquoi vos têtes de salade ont disparu dans le jardin ou tout ce qui s'est passé devant votre porte l'après-midi. Gemini sait qu'à 9h05, un lapin avait faim de salade et que sa fille Marlène a joué 20 minutes dans le bac à sable.

Vous pouvez demander à Gemini de vous parler d'événements spécifiques.

Source : Google

Pour accompagner cette histoire d'événement accessible par commande vocale, vous pouvez afficher un rapport sur ce qui s'est passé dans la journée dans l'application Google Home. Un facteur a apporté un colis. Un visiteur a sonné à la porte. Le jardinier a commencé son travail le matin. Vous êtes au courant de tout.

Un rapport résume les événements de la journée.

Source : Google

Nouvelle structure d'abonnement : «Google Home Premium»

Pour de nombreuses fonctionnalités présentées, il faudra toutefois s'abonner. Pour cela, Google introduit un nouveau modèle d'abonnement à deux niveaux avec «Google Home Premium». Il remplace l'ancien abonnement «Nest Aware», qui comprenait uniquement des fonctionnalités pour les caméras de sécurité. «Google Home Premium», en revanche, comprend toutes les nouvelles fonctions de la maison intelligente.

Le niveau standard démarre à dix dollars par mois et comprend, entre autres, un historique des événements de vos caméras vidéo sur 30 jours, un historique de l'activité de tous les appareils dans l'application et la création d'automatismes à l'aide de Gemini. Cependant, les notifications d'IA, les descriptions d'IA, le rapport d'accueil et l'historique vidéo de 60 jours ne sont disponibles qu'à partir de 20 dollars par mois.

Sans abonnement, les prestations de vos caméras et de l'ensemble du système Google Home sont nettement plus limitées.

Nouveau matériel

Google a maintenant donné des détails sur de nouveaux appareils smart home. Tout d'abord, deux nouvelles caméras filaires apparaissent dès maintenant sur le marché européen : la Nest Cam Outdoor (2e génération) pour 150 dollars et la Nest Cam Indoor (3e génération) pour 100 dollars.

Elles sont livrées avec une résolution 2K et HDR. Les modèles précédents n'offrent que la Full HD. Selon Google, la résolution est le meilleur compromis pour les détails de l'image, les possibilités de zoom, les performances de l'IA et la fiabilité par rapport à l'espace de stockage. Elle est toutefois inférieure à la 4K désormais fréquemment utilisée par la concurrence. Le champ de vision a également été élargi et permet de voir plus loin, avec 150 degrés au lieu de 130.

Une nouvelle enceinte intelligente sera lancée au printemps 2026 pour environ 100 dollars. Elle prendra en charge l'audio à 360 degrés et pourra être couplée à d'autres enceintes pour former une paire stéréo.

Les nouvelles enceintes intelligentes sont disponibles en quatre couleurs.

Source : Google

Google a également annoncé un partenariat avec Walmart et, à l'avenir, avec d'autres fournisseurs tiers qui fabriqueront le matériel correspondant compatible avec Google Home.

Photo d’en-tête : Google

