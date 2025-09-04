Nouveautés + tendances 9 0

Instagram est enfin arrivé sur l'iPad

Après des années de demandes, Instagram est enfin disponible en tant qu'application dédiée pour l'iPad. La nouvelle application a été spécialement optimisée pour le plus grand écran de la tablette d'Apple.

L'absence d'une application Instagram officielle sur l'iPad est devenue un running gag. C'était la même chose avec Whatsapp et la calculatrice. Aujourd'hui, le trio est complet : Instagram pour la tablette d'Apple est enfin là.

À l'ouverture de l'application, vous êtes directement projeté dans le monde des reels. Le format vidéo court, inspiré de TikTok, est ici au premier plan. Cela souligne l'attention continue d'Instagram sur le contenu vidéo.

À l'ouverture de l'application, le flux Reels apparaît directement.

Contrairement à la version iPhone, l'application iPad exploite pleinement l'écran plus grand. Cela signifie, par exemple, que dans les messages directs (DM), vous voyez simultanément la boîte de réception et un chat ouvert. De même, les commentaires sur les reels sont désormais affichés juste à côté des vidéos.

Pour les vidéos, je vois toujours la colonne de commentaires sur le côté.

Meta a également ajouté un tout nouvel onglet. Sur «Suivre», vous disposez de plusieurs options pour afficher votre contenu Instagram

Tous : un mélange d'articles recommandés et de reels

Amis : affiche le contenu des comptes qui vous suivent également

Récents : affiche les articles dans l'ordre chronologique afin que vous puissiez voir les contenus les plus récents en premier

Tout ne s'affiche pas encore parfaitement. Par exemple, toutes les pages de l'application ne sont pas disponibles en mode sombre.

Je peux choisir la façon dont je veux afficher mes chaînes, ici malheureusement encore avec un fond blanc au lieu du noir.

Disponibilité : pourquoi seulement maintenant?

L'application est désormais disponible dans le monde entier et gratuitement sur l'App Store pour tous les iPads prenant en charge iPadOS 15.1 ou ultérieur. Instagram existe depuis 15 ans, l'iPad depuis quelques mois. Pourquoi donc seulement maintenant l'application adaptée?

Pendant des années, le directeur d'Instagram, Adam Mosseri, a hésité à développer une application pour iPad, car la demande n'était pas jugée suffisamment élevée. Désormais, il présente lui-même les grandes nouveautés sur sa plateforme. Ce changement d'avis pourrait s'expliquer par l'augmentation de l'utilisation. Le nombre d'utilisateurs de tablettes ne cesse d'augmenter, notamment chez les enfants. La demande est donc également devenue plus importante.

Une autre raison pourrait être le concurrent TikTok. TikTok lui-même est de plus en plus discrédité et fait la une des journaux.

En lançant son application iPad et en se concentrant clairement sur les reels, Instagram renforce sa position sur le marché des vidéos courtes et crée ainsi une bonne alternative pour les utilisateurs de TikTok.

Photo d’en-tête : Apple

