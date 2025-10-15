Apple présente la puce M5 et l'intègre dans l'iPad Pro et le MacBook Pro

Nouveautés + tendances
De nouveaux produits Apple seront-ils lancés cette semaine ?
par Florian Bodoky
Avec sa nouvelle puce M5, Apple veut avant tout améliorer les performances de l'IA. En outre, les nouveaux iPad Pro, MacBook Pro et Vision Pro devraient bénéficier de performances graphiques accrues et d'une meilleure efficacité énergétique.
Apple lance la prochaine génération de ses propres chipsets. C'est le modèle de base qui ouvre le bal. Le M5 est directement utilisé dans l'iPad Pro, le MacBook Pro avec écran de 14 pouces et le Vision Pro. En ce qui concerne l'augmentation habituelle de la puissance, Apple met l'accent sur la performance de l'IA, qui serait assurée par «Neural Accelerators» dans le GPU.
Comparé au M4, le M5 devrait avoir une puissance de calcul de pointe quatre fois plus élevée pour les graphiques. De son côté, le moteur de ray tracing de troisième génération devrait permettre d'augmenter les performances graphiques jusqu'à 45 pour cent. Le CPU est composé de six cœurs d'efficacité et de quatre cœurs de performance, et devrait augmenter ses performances multithread de 15 pour cent par rapport à son prédécesseur.
Apple ne donne pas de chiffres pour le NPU, qui est uniquement dédié aux applications d'intelligence artificielle. Il est simplement indiqué que les performances d'Apple Intelligence seront améliorées et que Vision Pro sera capable de convertir plus rapidement et plus efficacement des photos 2D en scènes spatiales et de générer un persona.
La bande passante pour la mémoire partagée du M5 est de 153 Go/s, soit près de 30 % de plus que le M4.
Avec toutes les augmentations annoncées par Apple pour le M5 par rapport au M4, il convient de rappeler qu'il existe également un M4 Pro et un M4 Max. Ces puces sont également utilisées par Apple dans le modèle 14 pouces du MacBook Pro, par exemple, et les deux ont plus de cœurs CPU et GPU que le M5. Je suppose que les performances des puces Pro et Max actuelles ne seront dépassées que par le M5 Pro et le M5 Max, qu'Apple n'a pas encore présentés.
Pour le reste, il n'y a pas de changement. L'écran, les caméras et le reste de l'équipement restent inchangés, tout comme les deux tailles avec des écrans tactiles de 11 ou 13 pouces.
Si je lis bien la description, Apple renonce aussi maintenant à inclure un adaptateur secteur.
La nouvelle variante de l'Apple Vision Pro devient non seulement plus puissante avec le M5, mais devrait également être plus confortable avec un nouveau dual band en tricot.
Le M5 permet au casque de rendre 10 pour cent de pixels en plus avec ses écrans Micro-OLED et d'augmenter le taux de rafraîchissement à 120 Hertz. Apple espère ainsi obtenir des détails plus nets, des performances d'affichage plus fluides et moins de flou de mouvement.
En outre, l'autonomie de la batterie devrait augmenter de 30 minutes. Apple annonce désormais 2,5 heures d'utilisation générale et 3 heures de lecture vidéo uniquement.
Tous les nouveaux produits seront vendus par Apple à partir du 22 octobre 2025.
Le M5 est un chipset fabriqué en 3 nanomètres. Il dispose de 10 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU et 16 cœurs de NPU. «La plus grande nouveauté annoncée par Apple est l'accélérateur neuronal» dans le GPU. Avec cette nouvelle architecture, chaque bloc de calcul du M5 est optimisé pour l'IA. Apple parle d'un traitement «considérablement accéléré pour les flux de travail basés sur l'IA» et cite comme exemple les modèles de diffusion dans les applications comme «Draw Things» ou l'exécution locale de modèles de langage.
Les iPad Pro équipés de la puce M4 ont déjà disparu de la propre boutique en ligne d'Apple. Seuls les nouveaux modèles équipés du M5 sont encore disponibles. Les changements sont toutefois minimes, ou liés au processeur utilisé. Ainsi, les nouveaux iPad Pro gèrent le Wi-Fi 7 - auparavant Wi-Fi 6E - et se chargent plus rapidement. Ils sont désormais compatibles avec les blocs d'alimentation de 60 watts et devraient ainsi pouvoir charger la moitié de leur batterie en 30 minutes.
Le nouveau MacBook Pro (M5) avec écran de 14 pouces est actuellement le MacBook Pro le moins cher d'Apple pour un prix à partir de 1549 francs ou 1799 euros. La variante avec le M4 a déjà disparu de la boutique en ligne d'Apple. Par rapport à lui, le nouveau modèle offre jusqu'à quatre téraoctets de stockage en plus. Le reste de l'équipement, le design, l'autonomie de la batterie et même le poids restent inchangés. Seul le chipset M5 est nouveau et, contrairement à l'iPad, l'ordinateur portable dispose toujours du Wi-Fi 6E.
