Le Bridge Pro permet à vos ampoules Hue de détecter les cambrioleurs

Après la fuite d'il y a deux semaines, il est maintenant définitivement clair qu'après dix ans, Hue élargit son assortiment avec un pont doté de superbes fonctionnalités.

Mi-août dernier, notre collègue Debora Pape a fait état de la leak auto-infligé de Hue, qui a révélé que le fabricant avait le pont plus puissant dans les starting-blocks. Qu'il s'agisse d'un coup de pub habilement orchestré ou d'une malencontreuse erreur, cela reste sans doute un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que le Bridge Pro a été présenté au salon de la technologie IFA de Berlin et qu'il est maintenant officiellement là. Et ce, avec une fonctionnalité qui transforme les ampoules Hue en système d'alerte contre les cambrioleurs.

Dix ans après, une nouvelle génération de bridges arrive

Après la sortie du Bridge V2 en 2015, le silence s'est installé autour de l'unité de contrôle centrale nécessaire pour piloter les appareils Hue de manière coordonnée. Les Mordu-es de smartlight ont dû se contenter de 50 à 60 appareils pris en charge par pont.

Dix ans plus tard, la nouvelle génération de ponts fait enfin beaucoup mieux : elle contrôle 150 points lumineux et gère jusqu'à 50 accessoires comme des interrupteurs et des capteurs. Il peut stocker jusqu'à 500 scènes et, dans un avenir proche, gérer deux flux de divertissement simultanés. De même, d'ici la fin de l'année, 20 ampoules au lieu de 10 seront synchronisées avec de la musique en mode divertissement. Mais ces ajouts devront être suffisants car, contrairement à la version précédente, le fabricant n'a pas encore prévu de support multi-ponts.

Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le pilotage via le protocole ZigBee et la compatibilité avec les ampoules ZigBee de certains fournisseurs tiers.

Les lampes comme capteurs de mouvement et système d'alarme anti-intrusion

L'information concernant la deuxième hypothèse, rapportée par l'autoproclamée Ent-hue-siast Debora Pape, se confirme également : Hue transforme les lampes intelligentes en capteurs de mouvement. La société appelle cette fonction MotionAware.

Selon le porte-parole, les conditions préalables pour MotionAware sont de toute façon déjà présentes dans la plupart des lampes Zigbee. Il était donc logique de les utiliser pour faire le lien entre l'éclairage intelligent et le système de sécurité. Des cas d'utilisation plus courants sont des lumières qui s'allument lorsque l'on passe devant elles ou qui détectent la présence d'une personne dans une pièce sans contact visuel direct.

Pour cela, il faut répartir au moins trois lampes dans la pièce, qui établissent un profil de zone. Les lampes envoient ensuite des données en continu au Bridge Pro. Si celui-ci détecte des anomalies dans les perturbations des signaux radio, il en déduit que quelqu'un se trouve dans la zone. Dans l'application, cela peut être défini comme déclencheur d'automatisation. Par exemple, pour déclencher une alarme : Outre une notification sur le smartphone, elle peut par exemple définir une couleur de lumière vive dans la zone.

Les lumières détectent les cambrioleurs, même s'ils ne font que voler des chocolats pour l'exemple.

MotionAware est utilisable à la fois sur les nouvelles ampoules et sur environ 95 pour cent des anciennes ampoules ZigBee. Malheureusement, MotionAware ne sera disponible qu'avec le nouveau Bridge Pro. Les anciennes générations de bridges n'auront rien. L'entreprise mentionne également que les données de mouvement ne sont stockées que localement.

Intégration du WLAN

Le Bridge Pro a été complété par une puce Wi-Fi intégrée. Ainsi, il peut être intégré au réseau non seulement par Ethernet, comme c'était le cas auparavant, mais aussi par WLAN. Dans de nombreux cas, cela simplifie le placement du pont. La connexion via le port Ethernet est toujours possible, mais l'alimentation électrique via Ethernet n'est pas prévue. En revanche, l'entreprise mise sur l'USB-C pour l'alimentation électrique.

Migration de Bridge V2 vers Pro

Les utilisateurs et utilisatrices qui ont passé beaucoup de temps à personnaliser leurs systèmes avec le modèle précédent peuvent désormais transférer ces paramètres vers le nouveau Bridge Pro en suivant les instructions de l'application. Cela fonctionne aussi bien avec un seul pont qu'avec deux ponts fusionnés pour former le nouveau Pro. Pour ces derniers, c'est ce qui est prévu au moins jusqu'à la fin de l'année.

Dans les deux cas, les personnalisations concernant les lumières, les interrupteurs, les capteurs devraient être transférées, mais aussi les pièces, les zones et les scènes. Pour l'instant, les automatismes et les paramètres de divertissement ne peuvent être transférés que d'un seul Bridge V2 vers le Bridge Pro.

La migration entre le modèle précédent et la version Pro est possible.

L'incontournable fonctionnalité IA

Naturellement, cette année, Hue mise également sur l'IA pour ses produits. Il est ainsi possible de générer différentes suggestions d'ambiances lumineuses via l'application en saisissant du texte ou de la voix. Cela devrait réduire les efforts nécessaires pour créer de nouvelles scènes.

L'IA fait des suggestions sur différentes ambiances lumineuses.

Photo d’en-tête : Stefanie Lechthaler

