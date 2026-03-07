Nouveautés + tendances 2 1

Les téléphones durcis vont à l'extrême : mini-téléphones et monstres de batterie au MWC

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 8/3/2026

La tendance des téléphones durcis est à l'extrême. Au Mobile World Congress, on peut voir de très grands téléphones d'extérieur, mais aussi de très petits.

Les grands constructeurs font complètement l'impasse sur les téléphones durcis. De manière cynique, je pourrais presque supposer qu'ils profitent des écrans brisés et des caméras enfoncées. Ou alors ils aiment simplement vendre des étuis de protection supplémentaires.

C'est l'occasion pour les petits fabricants de commercialiser des appareils mobiles d'extérieur qui ne se cassent pas tout de suite s'ils glissent des mains et heurtent le béton. Au Congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone, deux nouvelles tendances sont apparues dans le domaine des appareils mobiles durcis. Certains fabricants construisent de très grands modèles, d'autres de très petits.

Cubot Kingkong Mini 4 : comme une pierre

Le Kingkong Mini 4 évoque moins le singe géant que l'armure d'Iron Man. Dans la main, le smartphone ressemble un peu à un caillou : compact, mais massif. L'appareil pèse tout de même 190 grammes, mais ne mesure que 6,1 centimètres de large et 12,9 centimètres de haut. Pour l'épaisseur, je mesure près de 1,7 centimètre, soit autant que deux smartphones normaux superposés.

Le téléphone durci au format mini tient bien dans la main.

Grâce à son épaisseur, l'appareil peut tout de même accueillir une batterie de 4700 mAh. L'écran mesure 4,7 pouces et a un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hertz. L'appareil photo principal se déclenche à 48 mégapixels, le fabricant a intégré 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage (extensible). Le processeur est un Unisoc T7255 - qui a déjà été commercialisé en 2019. Le fait que seul Android 15 soit installé et qu'il n'y aura probablement pas beaucoup de mises à jour est un autre downer.

En revanche, l'appareil est vraiment solide : il répond aux normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Le fabricant s'engage à ce qu'il fonctionne jusqu'à cinq mètres sous l'eau et après avoir été passé au jet d'eau à haute pression, qu'il survive à des chutes de deux mètres et qu'il soit également protégé contre le sable et la poussière. Le plateau SIM et le port USB sont également couverts.

Le prix du Cubot Kingkong Mini 4 est d'environ 200 euros ou francs suisses. On ne sait pas encore quand il arrivera exactement en Suisse. Nous avons en tout cas la marque dans notre assortiment.

Fossibot M116 Pro : moins prolixe que prévu

Le fabricant avait déjà annoncé ce mini-téléphone peu avant le salon. Depuis, il est également clair que les préventes débuteront le 10 mars via Kickstarter et se termineront un mois plus tard. Ensuite, les appareils seront livrés et le smartphone sera mis en vente régulière.

Toutes les informations détaillées sont disponibles ici:

Nouveautés + tendances Smartphone compact et ultra-stable avec écran 4 pouces et actioncam par Lorenz Keller

Au MWC, j'ai pu prendre brièvement l'appareil en main. Malgré son design camouflage, le M116 Pro semble solide et pas si extrême que ça. La version orange, en particulier, est moins criarde et voyante qu'on ne le pensait. Le smartphone avec son écran de 4 pouces est très maniable, malheureusement il a des bords assez épais autour de l'écran.

La vidéo ne semble pas si mauvaise sur le salon.

L'appareil photo à deux capteurs (50 et 48 mégapixels) semblait très solide au premier coup d'œil. En particulier, l'objectif grand angle, qui promet un look de caméra d'action, prend de bonnes photos, pour autant que j'ai pu en juger directement au salon.

Le prix et la date de commercialisation ne sont pas encore fixés. Vous trouverez ici tous les modèles de Fossibot dans l'assortiment..

Doogee V Max 2 Pro : une brique pleine de batterie

Doogee a lancé à Barcelone le successeur du V Max Pro, qui s'appelle tout simplement V Max 2 Pro. Au centre, on retrouve à nouveau l'énorme batterie. 22 000 mAh sont intégrés dans ce smartphone. C'est en quelque sorte un appareil mobile et une banque d'énergie en un seul et même appareil

La particularité de l'appareil est qu'il intègre un interphone POC. «Push-to-Talk over Cellular» (POC) signifie que vous pouvez quasiment communiquer par radio via le réseau mobile. Donc parler en appuyant sur un bouton, l'autre personne entend immédiatement le message et peut à nouveau répondre en appuyant sur un bouton. Comme cela est possible avec les talkies-walkies traditionnels par radio.

La lumière puissante à l'arrière peut être réglée et contrôlée via une application.

Le fabricant n'a pas encore révélé beaucoup de détails. Le processeur est un MediaTek Dimensity 8400. Et lors du salon, j'ai pu voir que le V Max 2 Pro intègre plusieurs LED RVB à forte luminosité, qui peuvent être contrôlées dans les moindres détails via une application. Ainsi, l'appareil mobile peut être utilisé comme une lampe de poche.

Les détails concernant le prix et la date de commercialisation ne sont pas encore connus. Vous trouverez ici tous les modèles Doogee dans l'assortiment.

Oukitel WP63 : fait du feu en cas de besoin

En cas d'apocalypse, je me procurerais un Oukitel WP63. Ce smartphone intègre une batterie de 20 000 mAh. Un câble USB-C pour charger d'autres appareils est également directement intégré. A cela s'ajoute un haut-parleur et une lampe de camping lumineuse à l'arrière.

Mais la particularité de l'Oukitel WP63 est qu'il peut faire du feu. Vous avez bien lu : En haut, une petite bobine s'ouvre à la manière d'un plateau pour carte SIM. En appuyant sur le bouton, la bobine chauffe suffisamment pour allumer une cigarette, mais aussi un morceau de papier ou un copeau de bois sec. Cela fonctionne un peu comme l'allume-cigare de la voiture d'autrefois.

L'allume-feu se trouve en haut, dans la petite rallonge.

L'appareil de 6,7 pouces est protégé selon les normes IP69 et MIL-STD-810H, donc par exemple contre le lavage au jet d'eau à haute pression. Selon le fabricant, il devrait pouvoir résister à une chute d'environ 30 mètres de haut. Ce n'est pas irréaliste, comme je l'ai constaté lors de l'essai d'un autre Rugged Phone.

vidéo Guide Le classique Nokia contre le roi de l'outdoor : quel appareil mobile dure le plus longtemps ? par Lorenz Keller

Le prix de l'Oukitel WP63 est d'environ 350 francs. Dans certains pays, la vente commencera en mai, en Europe et en Suisse, la date n'est pas encore claire. Vous trouverez ici tous les modèles Oukitel dans l'assortiment.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







