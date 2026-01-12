Nouveautés + tendances 31 4

Les gadgets du CES 2026 dont vous n'avez pas besoin (mais que vous pourriez vouloir)

12/1/2026

Qu'ils soient utiles ou non, de nombreux fabricants ont mis les bouchées doubles pour se faire remarquer à l'occasion du plus grand salon technologique du monde. Voici une sélection des nouveautés les plus excitantes de Las Vegas.

Un cadre photo qui génère de nouvelles images sur commande vocale et le robot WALL-E pour le salon. Au salon de la technologie CES, il y a des gadgets dont vous avez toujours eu besoin (sarcasme inclus).

Cadre photo à encre électronique commandé par la voix

Le Fraimic Smart Canvas est un écran E-Ink intégré dans un cadre. Il n'affiche pas seulement de l'art mural simple, mais peut être personnalisé. Vous pouvez soit envoyer des images et des photos (au format JPEG ou PNG) à l'écran via votre smartphone, soit utiliser l'IA pour créer de nouvelles œuvres.

Avec votre smartphone, vous n'avez besoin que de l'application Fraimic et de votre réseau Wi-Fi. Pour les peintures IA, vous prononcez une invite directement dans le petit microphone près de l'écran et le Fraimic crée une peinture IA à partir de cette invite. Magnifique...

Les cadres photo de Fraimic peuvent être rejoués par commande vocale.

Source : Fraimic

Grâce à son cadre en bois noir, le Fraimic prend des allures de peinture murale. L'écran E-Ink intégré utilise la technologie Spectra-6. Celle-ci affiche une image mate et une résolution allant jusqu'à 200 ppi. Le Fraimic a une autonomie de plusieurs années grâce à la technologie de faible consommation d'énergie. De plus, il reconnaît s'il est suspendu horizontalement ou verticalement afin d'afficher les images dans le bon sens à chaque fois.

Vous pouvez précommander le Fraimic Smart Canvas en deux tailles : Le plus petit intègre un écran de 13,3 pouces et vous coûtera 322 francs. Le plus grand cadre est doté d'un écran de 31,5 pouces et est disponible pour 806 francs. Les cadres photo seront livrés à partir du printemps 2026.

Une mini-sphère de Las Vegas pour le bureau

Switchbot présente au CES sa lampe de bureau Obboto assistée par l'IA. L'appareil fait penser à une version miniature du célèbre «Sphere» de Las Vegas. Cela est dû aux plus de 2900 LED RVB de la sphère lumineuse. Celles-ci vous permettent d'afficher des animations prédéfinies ou vos propres images et GIF dans le style pixel art.

Grâce au capteur de mouvement, elle réagit au toucher et aux mouvements dans la pièce. Grâce à ses différents modes d'éclairage, la lampe de table est censée vous aider à mieux vous concentrer, à vous détendre, à méditer ou à dormir. Outre les images, Obboto affiche également l'heure et les données météorologiques.

Que ce soit pour dormir ou pour méditer, Obboto a plusieurs modes à sa disposition.

Source : Switchbot

Vous pouvez commander Obboto depuis décembre 2025 sur leur site web pour un prix actuel de 230 dollars américains (l'équivalent de 182 francs).

Mui Board : un écran intelligent en bois

Au premier abord, le Mui Board est simplement un morceau de bois. Ce n'est que lorsqu'on le touche que des points LED s'allument à travers le placage de bois et affichent des informations et des symboles. L'écran à matrice de points en dessous est censé être invisible et est basé sur un Raspberry Pi avec WLAN et Bluetooth.

Le Mui Board vous permet de commander votre maison intelligente grâce au standard Matter : tamiser les lumières, régler le thermostat, baisser les stores. Grâce à l'intégration de systèmes de musique tels que Sonos, vous pouvez également contrôler la lecture de la musique. Vous pouvez également écrire des messages manuscrits sur le bois ou enregistrer et envoyer des messages vocaux

Développé à partir d'un prototype de 2019, il est maintenant disponible en tant que deuxième génération sur le site de crowdfunding Indiegogo. Vous pouvez choisir entre l'érable naturel ou le cerisier foncé comme variante. Cependant, ce produit haut de gamme n'est pas vraiment bon marché puisqu'il coûte près de 1000 dollars américains (l'équivalent de 800 francs).

Le robot WALL-E pour de l'argent de poche

Huit cents francs, c'est une bagatelle pour vous ? Alors il vous reste peut-être 4400 francs pour un robot qui ne sait rien faire, mais qui a l'air mignon. Vous pouvez le trouver chez Zeroth. La startup de robotique IA a reproduit WALL-E du film Disney du même nom. La version jaune emblématique avec ses yeux mobiles n'est pour l'instant disponible qu'en Chine.

WALL-E est réel grâce à Zeroth.

Source : Zeroth

Une sorte de variante sans nom est également commercialisée par Zeroth aux États-Unis. Elle porte le non-nom de W1 et a des yeux légèrement différents de ceux de WALL-E. Grâce à son design Dual-Tread, il est censé pouvoir se déplacer sur l'herbe, le gravier et les pentes, et ce à une vitesse maximale de 0,5 mètre par seconde. Le petit bolide ! En outre, il peut porter jusqu'à 50 kilos, soit plus du double de son propre poids de 20 kilos, et 28 kilos avec la batterie. Sa taille est d'à peine 60 centimètres.

Le robot W1 ne fait pas grand-chose, mais il est très mignon.

Source : Zeroth

Pour la navigation, le W1 utilise un lidar, des caméras RGB et différents capteurs. Il intègre également le WLAN et le Bluetooth. Ses possibilités sont toutefois limitées. Selon Zeroth, il peut transporter des objets, les suivre et prendre des photos. Pour cela, il utilise son appareil photo intégré de 13 mégapixels.

Le W1 sera disponible aux Etats-Unis à partir du 15 avril. Aucune information n'a pour l'instant été communiquée sur une éventuelle vente en Europe.

Loona DeskMate transforme votre iPhone en robot IA

Loona DeskMate est une station de charge de Keyirobot pour votre iPhone, qui fonctionne avec votre appareil mobile comme un assistant IA. Il possède trois ports USB-C, un port USB-A et un pad Magsafe. Le pad active automatiquement l'application d'IA lorsque vous clipsez l'iPhone sur le chargeur.

Loona DeskMate ne nécessite pas de technologie propre, mais utilise toutes les possibilités de votre iPhone : écran, caméra, microphone. Grâce à la fonction de charge, vous n'avez pas besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire.

Loona DeskMate tire profit de votre iPhone.

Source : Keyirobot

Le pied est orientable et inclinable. Loona Deskmate se tourne ainsi toujours directement vers vous lorsqu'elle parle et vous regarde avec des yeux de bande dessinée adorables. Les possibilités semblent multiples : par exemple, Loona devrait pouvoir résumer des e-mails, aider à planifier des rendez-vous et coordonner des réunions avec zoom.

Loona Deskmate devrait être commercialisée via le crowdfunding sur Kickstarter . La campagne débutera en mars, mais l'entreprise ne donne pas encore de prix précis.

Baby Fufu : rafraîchissez votre progéniture

L'année dernière, Yukai Engineering avait déjà présenté un Fufu au CES. Alors que ce mini-ventilateur devait simplement refroidir le thé, l'entreprise a littéralement des projets plus ambitieux. Baby Fufu rafraîchit votre progéniture au lieu du thé. Le gadget en forme de chat est équipé de pales de ventilateur. L'air est aspiré par le dessous de la figurine et expulsé par la bouche. Pour éviter que les bébés et leurs petits doigts n'entrent en contact avec le ventilateur, une petite plaque de protection est placée dans la bouche de Baby Fufu.

Baby Fufu rafraîchit votre petit enfant.

Source : Yukai

Les pattes du ventilateur ont une forme qui te permet de les attacher à la poignée d'une poussette. Cela devrait vous permettre de cibler bébé Fufu pour que le flux d'air rafraîchissant arrive à l'endroit souhaité. Les trois niveaux de débit d'air peuvent être réglés à l'aide d'un bouton. L'appareil se recharge via USB-C.

Le gadget devrait être commercialisé au milieu de l'année 2026 pour un prix d'environ 50 à 60 dollars (l'équivalent de 40 à 50 francs).

Valet : une coque de rangement chic avec fonction de recharge

Le fabricant Twelve South est connu pour ses accessoires permettant de recharger les gadgets. Sa dernière trouvaille est on ne peut plus simple : un rangement élégant pour vos clés, vos lunettes, votre portefeuille, etc. Vous pouvez également l'utiliser pour recharger des objets. Pour cela, vous posez votre smartphone ou vos écouteurs sur le carré légèrement surélevé de la tablette. Les appareils s'y rechargent sans fil jusqu'à 15 watts. Sur le côté, il y a également un port USB pour charger un appareil supplémentaire (également avec 15 watts). Ce n'est certes pas très efficace - et encore moins destiné à un appareil puissant comme un ordinateur portable - mais cela devrait faciliter au maximum le chargement de vos appareils les plus importants comme le smartphone.

Valet est chic, discret et pratique.

Source : Twelve South

Vous pouvez brancher la tablette à l'aide d'un adaptateur secteur d'une puissance maximale de 36 watts - vous trouverez un câble de 1,5 mètre dans la livraison. Dans le meilleur des cas, placez le plateau sur votre table de chevet ou à l'entrée de votre maison - un défi pour une gestion parfaite des câbles.

Valet est recouvert de cuir souple et disponible en plusieurs couleurs. Le cadre métallique extérieur est également personnalisable. Valet coûte 180 dollars américains (l'équivalent de 144 francs) et devrait être livré dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore si l'appareil arrivera jusqu'à nous, mais nous avons déjà quelques objets de Twelve South dans notre assortiment.

Hologram d'anime IA de Razer

Un avatar d'anime sur votre bureau, qui répond à vos questions et a une vue sur vous et votre écran - cela semble à la fois utile et susciter la méfiance. Certes, de tels hologrammes ont déjà été présentés il y a un an au CES 2025, mais Razer porte le gadget à un niveau plus compact.

L'avatar de l'anime est basé sur le coach de jeu IA Project Ava de Razer. L'entreprise associe désormais le logiciel à un hologramme de 5,5 pouces avec l'un des deux personnages au choix : Kira, un waifu d'anime en robe verte ou Zane, un gars musclé avec des tatouages. Razer prévoit de proposer d'autres avatars à une date ultérieure. Si vous trouvez ces personnages trop suspects, vous pouvez aussi choisir une boule lumineuse verte.

Les avatars doivent bouger de manière naturelle, y compris lorsqu'ils parlent et font des mimiques. De plus, ils vous observent en permanence, vous et votre écran, via une webcam intégrée et la webcam de votre ordinateur. L'avatar IA doit ainsi pouvoir répondre à des questions et donner des conseils - lorsque vous jouez, lorsque vous avez des problèmes avec votre PC ou même pour un conseil en style.

Des microphones sont intégrés pour la reconnaissance vocale et vous pouvez parler directement à l'avatar via une combinaison de touches. La démo actuelle utilise le LLM de Grok, qui n'est pas très sophistiqué. Il est prévu que vous puissiez choisir d'autres LLM par la suite.

Selon un rapport de Verge, l'avatar semble avoir un fort potentiel d'amélioration. De plus, selon The Verge, il n'est pas certain que l'IA soit très demandée pour les conseils de jeu et autres. Reste à savoir comment le produit évoluera jusqu'à la sortie fin 2026. Les prix ne sont pas encore connus non plus.

Photo d’en-tête : Razer

