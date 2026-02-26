Nouveautés + tendances 18 11

Plus de matériel, même protection des données : le nouveau Volla Phone Plinius

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 26/2/2026

Pour succéder au X23, l'allemand Volla Phone lance le Plinius. Comme toujours, la robustesse du matériel est moins mise en avant que la confidentialité.

Depuis 2017, Volla Phone de Remscheid construit des smartphones avec Android sans Google et un traitement local des données. Les utilisateurs doivent avoir un contrôle total sur la vie privée et la protection des données. Le nouveau Plinius est également livré avec son propre système d'exploitation Volla OS. Vous pouvez lire dans cet essai de collègue Michelle comment cela fonctionne exactement et quels sont les avantages et les inconvénients du concept.

Test de produit Protection de la vie privée : Volla Phone X23 à l’essai par Michelle Brändle

Le Plinius, qui succède au X23 que nous avons testé, arrive maintenant sur le marché. Il s'agit également d'un «Rugged Phone», mais sa robustesse n'est pas visible. Visuellement, il est simple et adapté au monde de l'entreprise.

Le boîtier est protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP68. Un film en verre blindé et un couvercle arrière transparent assurent une protection supplémentaire contre les chocs et les rayures.

L'écran OLED de 6,67 pouces affiche une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hertz. La luminosité est de 550 nits, avec un pic à 1000 nits.

L'appareil photo principal, avec ouverture f/1,79, a une résolution de 64 mégapixels. S'y ajoutent une caméra grand angle de huit mégapixels et un capteur macro de deux mégapixels. La batterie a une capacité de 5300 mAh.

Le Plinius a trois caméras - mais effectivement seulement deux perspectives différentes.

L'IA directement sur l'appareil sans cloud

Le processeur utilisé est un MediaTek-Dimensity-7300 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Il devrait également avoir suffisamment de puissance pour les applications d'intelligence artificielle. Celle-ci est disponible directement sur l'appareil, sans passer par le cloud. Pour la première fois, l'optimisation des photos par l'IA est prise en charge.

Le fabricant fabrique l'appareil entièrement en allemand, et le système d'exploitation Volla OS, ouvert à tous, est également développé et mis à disposition sur des serveurs allemands. Selon Volla Phone, le Plinius est entièrement conçu pour durer. Ainsi, il est possible d'ouvrir le smartphone à l'aide d'un tournevis ordinaire et de remplacer la batterie elle-même. L'appareil reste néanmoins étanche.

La mise à jour matérielle devrait être lancée en avril. Le prix est de 598 euros pour la version avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage (extensible). Le Plinius Plus arrivera ensuite en juin pour 100 euros de plus. On y trouve 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire (extensible). De plus, le dos est construit de manière plus solide et dispose d'un connecteur pogo pin pour les accessoires à fixation magnétique.

Photo d’en-tête : Volla Phone

