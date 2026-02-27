Nouveautés + tendances 1 0

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 28/2/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 21 février au 28 février).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Star Wrath», «Aphelion», «Forza Horizon 6».

Cette semaine, découvrez de nouvelles aventures spatiales, des mises à jour sur des blockbusters AAA très attendus et des perles indépendantes passionnantes dans notre aperçu des bandes-annonces. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir et à faire vos listes de souhaits.

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été récemment annoncés.

«Pokémon Vent & Vague»

La société Pokémon annonce de nouveaux jeux pour le 30e anniversaire de la série. «Wind» et «Vague» sortiront en 2027 sur Switch 2. Vous trouverez toutes les informations sur ces titres dans cet article :

Nouveautés + tendances "Pokémon Vent & Vague" - voici à quoi ressemble la nouvelle génération de "Pokémon". par Domagoj Belancic

«Star Wrath» - bricoler et looter dans l'espace

Dans ce jeu de tir d'extraction, vous bricolez votre propre vaisseau spatial. Avec celui-ci, vous faites des excursions risquées au cours desquelles vous collectez le plus de loot possible et combattez des ennemis humains ou contrôlés par l'ordinateur.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la bêta fermée.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«MARVEL MaXimum Collection» - Brawler nostalgique

Cette collection rétro ramène pas moins de 13 jeux classiques sur consoles et consoles portables de l'univers Marvel. Elle comprend également des fonctionnalités pratiques comme Rollback Netcode, Rewind et un musée de souvenirs nostalgiques.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Silent Planet - Elegy of a Dying World» - soooo beau

On dirait «Castlevania» avec une grosse dose d'esthétique cyberpunk. Outre les jolis graphismes rétro en pixels, la bande-son sensationnelle se démarque particulièrement.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Forza Horizon 6» - le Japon idyllique

Nous savons déjà que le nouveau «Forza Horizon» se déroule au Japon. La nouvelle bande-annonce donne un aperçu des différents biomes à découvrir dans le jeu. Des forêts de cerisiers en fleurs aux sommets enneigés en passant par les grandes villes éclairées au néon, «Forza Horizon 6» a tout simplement l'air d'un rêve.

Date : 19 mai

Publication sur : PS5 (plus tard), Xbox Series X/S, PC

«Marvel's Wolverine» - Date de sortie!

Ce «Trailer» aurait pu être un e-mail. En effet, ces six maigres secondes ne révèlent rien de plus que la date de sortie. Au moins, nous savons maintenant quand le super-héros se fraiera un chemin à travers des hordes d'ennemis avec ses griffes.

Date : 15 septembre

Lancement sur: PS5

«007 : First Light» - je le connais?

L'aventure Bond nous donne de nouvelles impressions sur le méchant Banwa, interprété par Lenny Kravitz. Je n'ai pas encore été totalement convaincu par ce méchant.

Date : 15 septembre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Hubert» - un si bon garçon

Tout le monde le sait : les chiens sont la meilleure chose qui soit arrivée à ce monde. Malheureusement, il y a trop peu de jeux sur les chiens. C'est pourquoi j'ai hâte de découvrir «Hubert». Vous incarnez un chien de troupeau qui doit surveiller des moutons, renifler des choses et pisser sur des arbres. Ça rappelle un peu «A Dog's Life» pour la PS2.

Date: ???

Publication sur: PC

«Lost Host» - Conduire une voiture différemment

Vous incarnez une petite voiture jouet à la recherche de son propriétaire. Vous suivez l'action depuis une perspective isométrique. Le jeu a l'air cool et dégage les vibrations de «Toy Story».

Date: ???

Lancement pour: PC

«Aphelion» - premier gameplay

Cette aventure spatiale futuriste de Don't Nod («Life is Strange») est développée en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Deux astronautes de l'ESA s'écrasent sur une planète inconnue et doivent percer le secret derrière le mystérieux crash pour s'échapper. La nouvelle bande-annonce montre pour la première fois du gameplay.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Let's Build a Dungeon» - Devenez développeur

Dans cette suite de «Let's Build a Zoo», vous gérez un studio de jeu qui développe un MMORPG. Suivez le jeu depuis sa phase de conception jusqu'à sa sortie et faites en sorte qu'un maximum d'abonnés payants vous restent fidèles. Vous pourrez ensuite jouer vous-même au jeu fictif de votre studio.

Date: 2026

Paraît sur : Xbox Series X/S, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«PowerWash Simulator 2 | Adventure Time» - Crossover

Le site «PowerWash Simulator 2» va recevoir sa première extension. Il s'agit d'un crossover de la célèbre série d'animation «Adventure Time». Deux autres DLC avec des franchises connues devraient suivre cette année.

Date : 9 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







