Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Nouveautés + tendances
"Pokémon Vent & Vague" - voici à quoi ressemble la nouvelle génération de "Pokémon".
par Domagoj Belancic
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 21 février au 28 février).
En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Star Wrath», «Aphelion», «Forza Horizon 6».
Cette semaine, découvrez de nouvelles aventures spatiales, des mises à jour sur des blockbusters AAA très attendus et des perles indépendantes passionnantes dans notre aperçu des bandes-annonces. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir et à faire vos listes de souhaits.
Ces titres ont été récemment annoncés.
La société Pokémon annonce de nouveaux jeux pour le 30e anniversaire de la série. «Wind» et «Vague» sortiront en 2027 sur Switch 2. Vous trouverez toutes les informations sur ces titres dans cet article :
Dans ce jeu de tir d'extraction, vous bricolez votre propre vaisseau spatial. Avec celui-ci, vous faites des excursions risquées au cours desquelles vous collectez le plus de loot possible et combattez des ennemis humains ou contrôlés par l'ordinateur.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la bêta fermée.
Date: ? ??
Paraît sur: PC
Cette collection rétro ramène pas moins de 13 jeux classiques sur consoles et consoles portables de l'univers Marvel. Elle comprend également des fonctionnalités pratiques comme Rollback Netcode, Rewind et un musée de souvenirs nostalgiques.
Date: ? ??
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
On dirait «Castlevania» avec une grosse dose d'esthétique cyberpunk. Outre les jolis graphismes rétro en pixels, la bande-son sensationnelle se démarque particulièrement.
Date: ? ??
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.
Nous savons déjà que le nouveau «Forza Horizon» se déroule au Japon. La nouvelle bande-annonce donne un aperçu des différents biomes à découvrir dans le jeu. Des forêts de cerisiers en fleurs aux sommets enneigés en passant par les grandes villes éclairées au néon, «Forza Horizon 6» a tout simplement l'air d'un rêve.
Date : 19 mai
Publication sur : PS5 (plus tard), Xbox Series X/S, PC
Ce «Trailer» aurait pu être un e-mail. En effet, ces six maigres secondes ne révèlent rien de plus que la date de sortie. Au moins, nous savons maintenant quand le super-héros se fraiera un chemin à travers des hordes d'ennemis avec ses griffes.
Date : 15 septembre
Lancement sur: PS5
L'aventure Bond nous donne de nouvelles impressions sur le méchant Banwa, interprété par Lenny Kravitz. Je n'ai pas encore été totalement convaincu par ce méchant.
Date : 15 septembre
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Tout le monde le sait : les chiens sont la meilleure chose qui soit arrivée à ce monde. Malheureusement, il y a trop peu de jeux sur les chiens. C'est pourquoi j'ai hâte de découvrir «Hubert». Vous incarnez un chien de troupeau qui doit surveiller des moutons, renifler des choses et pisser sur des arbres. Ça rappelle un peu «A Dog's Life» pour la PS2.
Date: ???
Publication sur: PC
Vous incarnez une petite voiture jouet à la recherche de son propriétaire. Vous suivez l'action depuis une perspective isométrique. Le jeu a l'air cool et dégage les vibrations de «Toy Story».
Date: ???
Lancement pour: PC
Cette aventure spatiale futuriste de Don't Nod («Life is Strange») est développée en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Deux astronautes de l'ESA s'écrasent sur une planète inconnue et doivent percer le secret derrière le mystérieux crash pour s'échapper. La nouvelle bande-annonce montre pour la première fois du gameplay.
Date: 2026
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Dans cette suite de «Let's Build a Zoo», vous gérez un studio de jeu qui développe un MMORPG. Suivez le jeu depuis sa phase de conception jusqu'à sa sortie et faites en sorte qu'un maximum d'abonnés payants vous restent fidèles. Vous pourrez ensuite jouer vous-même au jeu fictif de votre studio.
Date: 2026
Paraît sur : Xbox Series X/S, PC
Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.
Le site «PowerWash Simulator 2» va recevoir sa première extension. Il s'agit d'un crossover de la célèbre série d'animation «Adventure Time». Deux autres DLC avec des franchises connues devraient suivre cette année.
Date : 9 avril
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher