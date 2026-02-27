Nouveautés + tendances 6 2

"Pokémon Vent & Vague" - voici à quoi ressemble la nouvelle génération de "Pokémon".

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 27/2/2026

"Pokémon" fête son anniversaire et présente de nouveaux jeux. Ils semblent très prometteurs.

Il y a 30 ans aujourd'hui, les premiers jeux Pokémon «» sortaient au Japon : «Vert» et «Rouge». Ils ont marqué le début d'une histoire à succès sans précédent. «Pokémon» est de loin la franchise multimédia la plus populaire au monde, devant des géants comme «Mickey Mouse» et «Star Wars».

Pour célébrer cette étape importante, la Pokémon Company présentera toutes sortes de nouveaux projets dans le monde des monstres de poche lors d'une présentation «Pokémon Presents». Voici un récapitulatif des annonces les plus importantes.

«Pokémon Vent & Vague» - ça a l'air prometteur

Le clou de la présentation est la bande-annonce de la nouvelle génération «Pokémon». Les jeux s'appellent «Vent» et «Vague». Leur sortie est prévue pour 2027, ce qui est étonnant dans la mesure où les jeux Mainline précédents sont sortis à environ trois ans d'intervalle. D'ici la sortie de «Wind & Welle», cinq ans se seront écoulés depuis le dernier opus, «Cramoisi & Pourpre» (2022).

La bande-annonce montre un paysage insulaire tropical avec des zones de jungle luxuriantes et de grandes étendues marines. Cela confirme les informations du «Teraleak de l'année dernière».

Pour la nouvelle génération «Pokémon», Game Freak utilise un moteur graphique frais et amélioré. Les premières images animées laissent espérer que nous allons enfin pouvoir jouer à des jeux graphiquement intéressants dans l'univers de «Pokémon». L'eau est particulièrement impressionnante. Le soleil scintille sur la surface bleue, les coraux et les Pokémon sont visibles et les vagues dansent au rythme du vent.

Je suis impressionné.

Ça a l'air très chic!

Source : The Pokémon Company

Les nouveaux Pokémon de démarrage sont également visibles dans la bande-annonce. Les choix sont les suivants :

Braubel : un oiseau végétal de mauvaise humeur avec «Resting Bitch Face»

Pomfifi : un Pokémon feu haletant qui ressemble à un Spitz nain

Gekkua : un gekko aquatique aux yeux immenses

J'opte pour Braubel.

Source : The Pokémon Company

Votre choix Quel mignon petit caniche choisissez-vous ? Braubel Pomfifi Gekkua Voter

«Pokémon XD : Gale of Darkness» - Nostalgie de la Gamecube

Pour les fans nostalgiques, la Pokémon Company a aussi quelque chose à proposer. Le titre Gamecube «Pokémon XD : Gale of Darkness» sera réédité dans le cadre du «Nintendo Switch Online + Expansion Pak». Il devrait être disponible dès le mois de mars.

«Pokémon Champions» - pour les dresseurs compétitifs

Le site «Pokémon Champions», déjà annoncé, s'accompagne d'une nouvelle bande-annonce. Dans celle-ci, une date de sortie est révélée pour la première fois. Les utilisateurs de Switch et Switch 2 pourront entrer dans l'arène virtuelle dès le mois d'avril. Dans le courant de l'année, le jeu devrait également être disponible sur Android et iOS.

«Pokémon Champions» est un titre free-to-play dans lequel vous vous battez exclusivement contre d'autres dresseurs. Il n'y a pas d'histoire, pas de fioritures. Ce jeu compétitif devrait également être joué à l'avenir lors des championnats internationaux «Pokémon».

«Pokémon Pokopia» - mignon

A la veille du lancement, voici de nouvelles impressions sur le jeu sympa «Pokémon Pokopia». Dans la bande-annonce, vous pouvez voir comment construire la ville de vos rêves, avec jusqu'à trois autres joueurs si vous le souhaitez. Le jeu sortira le 5 mars sur Switch 2.

«Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille» - Info importante

Réminiscence : Aujourd'hui, les remakes «de Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille» font leur apparition sur l'eShop. Pour célébrer ce lancement, la Pokémon Company annonce que le jeu sera compatible avec «Pokémon Home» dans une future mise à jour. Cela signifie que vous pourrez stocker vos bestioles de poche dans la mémoire en ligne et les utiliser dans d'autres jeux, notamment «Pokémon Champions».

Et à part ça?

En plus des grands moments, il y avait aussi beaucoup de petites choses dans la présentation. Vous trouverez ici un résumé des notes de bas de page

Un lecteur de musique au format mini-game-boy

Pour fêter son anniversaire, la Pokémon Company lance un mini-lecteur de musique. Il ressemble au Game-Boy original en briques. Les mini-cartouches de «Pokémon Rouge & Bleu» jouent les pistes originales des classiques. On ne sait pas encore si cet objet sera disponible chez nous.

Unique, mais cool.

Source : The Pokémon Company

«Pokémon Legends : Z-A : Mega Dimension»

Un nouveau Pokémon a été repéré dans le DLC du dernier spin-off de «Pokémon»: Méga Knakrack Z.

Diverses mises à jour de jeux mobiles

De nombreux jeux mobiles bénéficient de mises à jour anniversaires.

Dans «Pokémon GO», des Pokémon passés apparaissent désormais dans le monde du jeu

Dans «Pokémon Masters EX», de nouveaux dresseurs font leur apparition, notamment «Rouge» et son Pikachu

Dans «Pokémon Café», des Pokémon partenaires apparaissent dans des tenues spéciales

Dans «Pokémon Sleep», vous pouvez dormir avec Mew dès ce soir

Dans «Pokémon Unite», les oiseaux légendaires Zapdos, Lavados et Arktos se lancent dans la mêlée

Photo d’en-tête : The Pokémon Company

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)







