Voici les nouveaux jeux PS Plus de mars 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 26/2/2026

Les nouveaux jeux Playstation Plus de mars 2026 sont arrivés : avec le golf, la chasse aux monstres, les slimes colorés et un MMO géant, il y en aura pour beaucoup.

Le soleil commence à pointer le bout de son nez et, alors que de nombreuses personnes sont de nouveau attirées par l'extérieur, Sony veille à ce que les consoles ne soient pas oubliées. Avec les nouveaux jeux Playstation Plus de mars 2026, il y a de la matière fraîche pour tous ceux qui veulent encore passer quelques soirées devant leur écran malgré le printemps.

À partir du mardi 3 mars 2026, vous aurez accès à quatre nouveaux titres du programme Playstation Plus Essential, que vous pourrez ajouter à votre bibliothèque jusqu'au 6 avril 2026 inclus, si votre abonnement est actif.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? Le Playstation Plus est divisé en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

«PGA Tour 2K25»

Quand: 3 mars

Où: PS5

Millésime: 2025



Dans «PGA Tour 2K25», vous pénétrez sur certains des parcours de golf les plus célèbres du monde, dont des lieux de tournois prestigieux comme le PGA Championship, l'U.S. Open et l'Open Championship. Le jeu met l'accent sur un gameplay authentique qui vous demande un placement précis, un timing et une planification stratégique.

Dans le mode Carrière très complet, vous façonnez votre propre golfeur : vous choisissez l'équipement, les arbres de compétences et les personnalisations sur mesure qui façonnent votre style de jeu et déterminent votre progression vers le statut de professionnel. Chaque parcours compte, car le système de notation révisé mesure vos performances de manière détaillée et récompense une progression constante.

«Monster Hunter Rise»

Quand: 3 mars

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Monster Hunter Rise» est un jeu de rôle et d'action dans lequel vous incarnez un chasseur combattant d'immenses créatures dans de vastes territoires. Au début, vous créez votre propre personnage, choisissez parmi 14 classes d'armes et personnalisez votre style grâce à des compétences et des combinaisons d'équipement.

Le cœur du jeu s'articule autour d'un cycle bien défini : Vous explorez, chassez et améliorez votre équipement. Chaque chasse réussie vous fournit des matériaux que vous utilisez pour forger et améliorer vos armes et armures, vous préparant ainsi à affronter des ennemis toujours plus puissants.

Vous aurez à vos côtés deux compagnons animaux : le Palico, qui vous apportera une aide utile au combat, et le Palamute, qui vous offrira de nouvelles possibilités de mobilité grâce à sa rapidité. Les zones variées, des forêts denses aux falaises escarpées en passant par les ruines en ruine, vous invitent à explorer et contiennent de nombreuses ressources qui vous permettront de progresser.

«Slime Rancher 2»

Quand: 3 mars

Où: PS5

Millésime: 2024



Dans «Slime Rancher 2», vous incarnez à nouveau Beatrix LeBeau, qui s'aventure cette fois sur la mystérieuse île arc-en-ciel. Le monde est coloré, ludique et plein de nouvelles espèces de Slime que vous devez capturer, élever et soigner.

Votre ranch est l'endroit central où vous construisez des bâtiments, planifiez des améliorations et gérez votre écosystème Slime en pleine croissance. Le jeu combine la simulation d'agriculture et l'exploration en vue subjective

«The Elder Scrolls Online Collection : Gold Road»

Quand: 3 mars

Où: PS4, PS5

Année: 2021



Avec «The Elder Scrolls Online Collection : Gold Road», un nouveau chapitre vous attend dans l'univers MMO de Tamriel qui s'est développé depuis des années. L'extension ajoute une nouvelle zone, des quêtes scénaristiques supplémentaires et des activités nouvelles à l'univers déjà vaste du jeu.

Vous voyagerez à travers de vastes paysages, rencontrerez des factions, résoudrez des intrigues et affronterez sans cesse de nouveaux adversaires. Le système de progression vous permet de perfectionner votre personnage pendant de nombreuses heures et de l'orienter vers un style de jeu personnalisé.

Photo d’en-tête : Capcom

