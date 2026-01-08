Nouveautés + tendances 1 0

Les cinq nouveautés TV LG les plus importantes du CES 2026

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 9/1/2026

Le CES de Las Vegas est le lieu de toutes les exagérations. On est d'autant plus frappé par le calme avec lequel LG 2026 se présente. Aucun produit ne domine, mais de nombreuses petites adaptations intelligentes. Cinq d'entre eux sont particulièrement pertinents.

Quand on pense au CES, on pense aux superlatifs. Plus grand. Plus lumineux. Plus mince. Et volontiers aussi à des technologies qui ne seront pertinentes que dans trois ans - si tant est qu'elles le soient.

LG adopte un ton différent en 2026. Pas de grand tapage, pas de produit unique qui éclipse tout le reste. Au lieu de cela, la présentation semble presque inhabituellement réfléchie. Comme si l'on s'était demandé : «Qu'est-ce qui agace vraiment les gens dans les téléviseurs modernes ?»

Voici les cinq principales conclusions du CES 2026.

1. la série C devient soudain l'arme principale de LG

Une technologie premium dans le milieu de gamme : la série C sera très, très intéressante cette année.

Commençons par la série de modèles qui a longtemps été considérée comme une valeur sûre : la série C. Pendant des années, elle a été la valeur sûre de LG : un peu plus basse que les téléviseurs de milieu de gamme, mais à un prix beaucoup plus attractif et donc plus grand public. En 2026, LG modifie pour la première fois cette zone de confort de manière sensible.

Le LG C6 est en effet équipé du processeur «Alpha 11 Gen 3» sur toutes les tailles, soit exactement la même base de calcul que le G6 et le W6. Cela signifie un meilleur traitement de l'image, des dégradés de couleurs plus nets grâce à un pipeline de 12 bits et des progrès sensibles en matière d'upscaling. Pour les joueurs, il y a aussi la 4K à 165 Hz, y compris VRR, G-Sync et FreeSync.

Les choses deviennent vraiment intéressantes avec les grandes diagonales. Avec le C6H, LG introduit en fait une deuxième classe C : Les modèles de 77 et 83 pouces sont équipés de la dalle tandem RGB, jusqu'ici réservée à la série G, tandis que les tailles inférieures restent équipées de la dalle W-OLED classique. Il ne faut pas se méprendre : il est très probable qu'il ne s'agisse pas de la dernière version que LG intègre cette année dans le G6, mais de la dernière génération de dalle tandem RGB. C'est-à-dire celui qui se trouvait dans le G5.

Malgré tout, le dieu de la télévision Vincent Teoh, qui a déjà vu les appareils, parle non sans raison de la «plus grande mise à niveau de la série C» depuis des années. En effet, ceux qui veulent un 77 ou un 83 pouces obtiennent pour la première fois une qualité d'image proche de celle de la série G au prix de la série C. Et ceux qui achètent plus petit ne profitent certes pas du panneau RGB-Tandem-OLED, mais tout de même du dernier processeur TV. Cela ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'est enfin transparent.

2. le G6 ne devient pas simplement plus lumineux, mais plus adapté au salon

LG attend beaucoup de sa nouvelle couche antireflet non mate.

Naturellement, LG sortira à nouveau un nouveau produit phare OLED en 2026. Selon le constructeur, le LG G6 devrait être environ 20 pour cent plus lumineux que son prédécesseur. LG ne précise toutefois pas ce que ce chiffre signifie concrètement. Quels modes d'image ont été comparés entre eux, s'il s'agit de la luminosité de pointe dans de petites fenêtres HDR ou de la luminance dans des images pleines, tout cela reste ouvert. Pour l'instant, il s'agit donc d'un chiffre marketing. Il faudra attendre les essais pour savoir à quel point le G6 est réellement plus lumineux au quotidien.

L'important est aussi ce que LG n'a pas fait : Il y a eu des rumeurs préalables selon lesquelles LG pourrait renoncer au sous-pixel blanc de son panneau OLED tandem. Ce n'est pas le cas. LG reste fidèle au principe de l'OLED tandem RVB de l'année dernière. Le gain de luminosité proviendrait plutôt d'un traitement amélioré, d'ajustements plus fins des matériaux et d'une commande plus efficace du panneau.

Cela peut paraître peu spectaculaire sur le papier, mais c'est cohérent. LG tire tout simplement plus d'une dalle déjà excellente, plutôt que de créer de nouveaux problèmes avec un changement d'architecture risqué.

En coulisse Panasonic Z95B : une révolution OLED avec technologie Tandem ? par Luca Fontana

La nouveauté vraiment passionnante ne se situe de toute façon pas au niveau de la luminosité : avec Reflection Free Premium, LG introduit un nouveau filtre polarisant qui réduit considérablement les reflets, sans miser - comme Samsung - sur un écran mat. Les noirs doivent ainsi rester profonds et les couleurs saturées même en journée, tandis que les fenêtres, les lampes et les murs clairs n'envahissent plus l'image en permanence.

3. micro-RGB : la grande tendance LCD du CES 2026 avec de nombreuses questions en suspens

LG veut lancer non seulement un mini LED RVB, mais aussi un téléviseur micro LED RVB.

Parallèlement, LG présente Micro-RGB evo, une technologie qui n'est délibérément pas mise en scène comme un tueur d'OLED, mais comme son contre-argument le plus lumineux. Ce qui est important ici, c'est que le Micro-RGB fait partie d'une tendance claire de l'industrie des téléviseurs LCD qui s'étend sur tout le CES 2026 - de LG à Samsung en passant par Hisense et TCL.

Le principe de base est rapidement expliqué, mais il est crucial : les mini LED classiques fonctionnent avec des LED de rétroéclairage blanches ou bleues, dont la lumière n'est divisée en rouge, vert et bleu qu'à l'aide de filtres de couleur ou de quantum dots. Cela fonctionne, mais est inefficace. Les rétroéclairages RVB inversent ce principe : les LED éclairent directement en rouge, vert et bleu. Cela nécessite moins de filtres et moins de détours. Le résultat est censé être un volume de couleurs nettement plus élevé, c'est-à-dire des couleurs riches même à très haute luminosité. C'est précisément pour cette raison que pratiquement tous les fabricants misent actuellement sur les rétroéclairages RGB - tantôt sous forme de LED RGB-Mini, tantôt sous forme de LED RGB-Micro.

Point de vue RGB-LED, Micro-RGB et la grande confusion par Luca Fontana

Ce qui est frappant actuellement, et pas seulement chez LG, c'est que les fabricants expliquent étonnamment peu de choses. Ni LG ni Samsung n'expliquent ouvertement quelle est la différence pratique entre le mini RVB et le micro RVB. Caleb Denison constate également que la communication reste remarquablement vague. La différence semble être - du moins d'après ce que l'on sait jusqu'à présent - principalement la taille des LED utilisées : Micro-RGB utilise des diodes plus petites que Mini-RGB, mais le principe sous-jacent est identique.

Le nombre de LED n'est pas le seul facteur déterminant. Oui, des diodes plus petites permettent théoriquement d'en avoir plus par panneau. Mais ce qui est plus important, c'est le nombre de LED qui peuvent être contrôlées individuellement. Et c'est là qu'interviennent des facteurs qu'il est difficile d'évaluer lors d'un salon : Local Dimming, contrôle du blooming, puissance du processeur. Les démonstrations du CES se déroulent presque exclusivement avec du matériel extrêmement lumineux, on ne voit guère de scènes sombres, de sous-titres ou de transitions à fort contraste.

La bonne classification est donc la suivante : les micro et mini RVB ne sont pas une promesse de qualité, mais une promesse de potentiel. Ce n'est pas à Las Vegas que l'on décide si ce potentiel est bien exploité, techniquement et en termes de prix, mais dans les essais. Et finalement sur le canapé.

4ème téléviseur Wallpaper et Gallery : LG redécouvre le design

La télévision est chic. Mais honnêtement maintenant : QUI HABITE DE CETTE FAÇON ?

Le téléviseur à fond d'écran a longtemps été une déclaration fascinante, mais absurdement chère, qui a disparu de la scène il y a des années. Avec le LG W6, il revient et semble pour la première fois étonnamment terre à terre : 9,9 millimètres d'épaisseur, montage à fleur de mur, OLED RGB en tandem, boîtier Zero Connect pour une transmission sans fil de l'image et du son et une technologie de niveau G6.

Ce n'est toutefois pas tant le design que le prix qui est déterminant : il ne devrait être que légèrement supérieur à celui du G6. Le téléviseur Wallpaper n'est donc plus un simple objet de prestige, mais une option de design délibérée pour les personnes qui ne veulent pas d'une boîte noire sur leur mur.

Nouveautés + tendances LG ramène le téléviseur à fond d'écran - fin, sans fil et sans révolution par Luca Fontana

Puis, avec le Gallery TV, LG se lance enfin dans un segment qui est établi depuis longtemps : les téléviseurs de galerie. Le concept est logique et proprement mis en œuvre : un écran mat antireflet, des mini-LED au lieu d'OLED et l'ambition claire de ne pas ressembler à un téléviseur classique dans le salon, mais à un tableau accroché au mur.

Le véritable problème du Gallery TV n'est pas tant le quoi que le quand. Alors que Samsung a déjà développé le concept de Gallery avec le Frame Pro, l'entrée en scène de LG ressemble plus à un passage obligé bien pensé qu'à une déclaration audacieuse. Le prix et le rétroéclairage seront finalement décisifs.

5. ce que LG ne montre pas est aussi important

Il ne reste plus qu'à se pencher sur les lacunes délibérées. LG confirme un OLED B6, un OLED budget, pour ainsi dire, parle du M9, c'est-à-dire d'un mini-téléviseur RVB avec un boîtier Zero-Connect comme étape intermédiaire, et continue de pousser le QNED vers des tailles extrêmes. Les détails ? Plus tard.

Dans le même temps, LG renonce ostensiblement à HDMI 2.2, Dolby Vision 2 et DTS. Cela peut sembler rétrograde sur le papier, mais c'est tout simplement pragmatique. Sans contenu, les nouvelles normes coûteuses n'apportent pas grand-chose, estime LG.

En coulisse Voici ce que nous réserve « Dolby Vision 2 » par Luca Fontana

