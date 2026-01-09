Nouveautés + tendances 5 3

Les téléviseurs Samsung en 2026 : Ce que vous devez savoir

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 9/1/2026

Une fois de plus, Samsung promet de tout faire au CES 2026. Mais tout n'est pas pertinent. J'ai regardé, trié et classé : Voici les nouveautés qui feront réellement la différence dans votre salon.

Les superlatifs ne manquent pas au CES. Plus grand, plus lumineux, plus intelligent - chaque année, c'est la même chose. Samsung ne fait pas exception à la règle en 2026. Il est donc d'autant plus important de mettre de côté l'agitation marketing et de se demander ce qui a vraiment changé. Quelles sont les nouveautés qui sont plus que de beaux chiffres sur une diapositive, et quelles sont les décisions qui ont de réelles conséquences sur la vie quotidienne dans le salon?

J'ai regardé de près la présentation de Samsung au CES et j'ai parcouru les présentations, les démonstrations et les annonces. J'en ai retiré ce qui pouvait être classé et ce qu'il fallait réellement savoir en 2026 sur les nouveaux OLED et les téléviseurs Micro RGB de Samsung.

S95H : le nouveau produit phare - avec des angles et des bords

Le nouveau produit phare QD-OLED s'appelle le S95H et succède au S95F. Samsung ne le positionne pas seulement comme un modèle haut de gamme pour 2026 ; il veut clairement qu'il soit considéré comme un produit haut de gamme visuellement remarquable.

La différence la plus frappante n'est pas seulement technique, mais surtout esthétique : le S95H possède un cadre métallique fixe qui fait partie intégrante du design et ne peut pas être retiré. C'est courageux. Et c'est risqué. Car ce cadre est, disons, une déclaration. Il confère au téléviseur une présence presque architecturale et le fait ressembler davantage à un objet qu'à un écran classique.

Si vous aimez ce look, vous aurez l'un des OLED les plus distinctifs de ces dernières années. Ceux qui ne l'aiment pas n'ont pas de chance.

Source : whathifi.com

Techniquement, le S95H devrait notamment être nettement plus lumineux que son prédécesseur. Il est actuellement impossible de vérifier l'ampleur de ce bond en avant - les démonstrations du CES sont notoirement inadaptées à cet égard. Samsung lui-même parle d'environ 30 pour cent, sans donner plus de détails. Par exemple, quels modes ont été comparés pour obtenir cette valeur et si l'on parle uniquement de pics de luminosité dans de petites zones de l'image.

Un peu de «Stat-Padding» Le géant sud-coréen de la technologie applique sa nouvelle stratégie HDMI : le S95H possède quatre connecteurs HDMI 2.1 directement sur l'appareil. En outre, un boîtier de connexion sans fil One Connect peut être connecté en option pour fournir quatre autres ports HDMI 2.1. En théorie, cela donne huit ( !) entrées HDMI 2.1 à part entière sur un téléviseur.

Ce n'est certainement pas une fonctionnalité pour tout le monde, sauf peut-être pour les utilisateurs de puissance, les joueuses et les amateurs de home cinéma avec des configurations très complexes. En même temps, Samsung ne force plus personne à utiliser le boîtier One Connect sans fil. Ceux qui le veulent peuvent l'utiliser, même s'ils doivent l'acheter en plus. Ceux qui n'en veulent pas ou n'en ont pas besoin n'en ont pas besoin.

S90H : la couche mate glisse vers le milieu de gamme

Le S90H est presque plus excitant que le produit phare haut de gamme. Car c'est ici que se produit ce que Samsung a préparé depuis longtemps : Le revêtement antireflet, jusqu'ici réservé aux modèles haut de gamme, fait son entrée dans le milieu de gamme.

C'est important. Le concurrent LG lance cette année une série C nettement améliorée, quasiment l'équivalent pour LG de l'OLED milieu de gamme de Samsung. Alors que LG y améliore surtout le processeur et, pour les grandes tailles, la dalle, Samsung fait valoir que les reflets sont le plus grand ennemi des téléviseurs modernes. Et quelle que soit votre opinion sur les écrans mats, l'avantage est visible dans une pièce lumineuse. J'insiste sur ce point dans mes propres essais.

Samsung reste flou sur la dalle du S90H. Concrètement, Samsung n'a pas encore communiqué officiellement sur les tailles de pouces qui seront équipées d'un panneau QD-OLED et celles qui seront équipées d'un panneau WOLED. Dans la version précédente, seule la version 65 pouces était considérée comme un candidat QD-OLED fiable, tandis que les autres tailles étaient équipées différemment en fonction du marché et de la disponibilité. La question de savoir si Samsung sera plus clair en 2026 - et étendra le QD-OLED à des tailles populaires comme 55 ou 77 pouces - reste l'une des questions cruciales en suspens pour ce modèle.

QD-OLED vs. WOLED - quelle est la différence? WOLED utilise des pixels OLED blancs dont la lumière est divisée en rouge, vert et bleu par des filtres de couleur. Cette méthode est éprouvée et efficace, mais elle coûte en luminosité et en saturation des couleurs. QD-OLED génère de la lumière via des OLED bleus et la convertit directement en rouge et en vert à l'aide de Quantum Dots. Cela économise les pertes de lumière et permet d'obtenir des couleurs plus vives avec une luminosité élevée, mais c'est plus complexe et plus cher.

Au moins, le S90H n'a pas de cadre métallique voyant et inamovible.

Micro-RGB : un grand potentiel, (encore) beaucoup de questions ouvertes

Le micro-RGB n'est pas un thème nouveau. Lors de l'IFA 2025 à Berlin, Samsung avait déjà présenté des téléviseurs de ce type, mais à l'époque uniquement dans des dimensions absurdes à partir de 115 pouces. Des appareils qui servaient plus de vitrines techniques que de réelles options d'achat.

Point de vue RGB-LED, Micro-RGB et la grande confusion par Luca Fontana

En 2026, le ton change. Pour la première fois, Samsung parle de tailles plus petites. A Las Vegas, il a été question de modèles allant jusqu'à 55 pouces. La formulation est importante : techniquement possible, mais pas encore annoncé. Ni les prix ni les fenêtres de vente concrètes n'ont été mentionnés. Jusqu'à présent, seul Sony parle concrètement d'un début de vente en 2026 pour les téléviseurs mini-RGB de 65 pouces. C'est précisément pour cette raison qu'il vaut la peine de faire preuve de retenue.

Car les mini- et micro-RGB restent une technologie extrêmement exigeante. Contrairement aux mini-rétroéclairages LED classiques, les rétroéclairages RVB fonctionnent avec des LED rouges, vertes et bleues qui produisent directement la lumière dans la couleur souhaitée. Cela permet d'économiser des filtres, de réduire les pertes et promet un volume de couleurs plus élevé - c'est-à-dire des couleurs vives même à très haute luminosité. Mon impression personnelle à l'IFA de l'année dernière était effectivement : «Ces mini et micro téléviseurs RVB peuvent vraiment faire quelque chose !»

Le principe est élégant, mais la mise en œuvre est extrêmement complexe. Samsung n'a présenté que deux séries de micro RGB. La série R95 constitue le fer de lance technologique : elle s'adresse clairement au segment haut de gamme absolu et comprend notamment le téléviseur 130 pouces en «Timeless Frame». Selon Samsung, il s'agit d'une dalle monobloc, c'est-à-dire pas d'une structure MicroLED modulaire, mais d'un écran cohérent avec des diodes RGB de taille micrométrique.

En dessous, Samsung positionne désormais la série R85, qui devrait apporter pour la première fois le micro RGB dans des tailles plus petites et à des prix potentiellement plus bas. Il n'est toutefois pas précisé quelles réductions techniques cette série fait concrètement par rapport au R95. Samsung confirme seulement que les deux séries utiliseront le même processeur. Les différences en termes de densité de LED, de nombre de zones ou de luminosité maximale n'ont pas été spécifiées.

Toujours pas de Dolby Vision - et encore moins de Dolby Vision 2

Avant que quelqu'un ne le demande, oui, Samsung continue de renoncer ostensiblement au Dolby Vision et n'envisage même pas de recourir au Dolby Vision 2. En effet, le format HDR dynamique HDR10+, qu'il a lui-même codéveloppé, doit continuer à être poussé. Et tout comme LG, ils veulent aussi laisser de côté HDMI 2.2 - pour le moment.

