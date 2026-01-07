Nouveautés + tendances 1 0

Timeless Frame de Samsung : 130 pouces, Micro RGB et zéro modestie

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Lorsque Samsung présente un nouveau téléviseur, il est rarement question de modestie. Le nouveau téléviseur Micro RGB de 130 pouces est techniquement fascinant, visuellement extrême - et à peu près aussi adapté à un salon qu'un IMAX privé.

Lorsque Samsung annonce un nouveau téléviseur, on se demande désormais moins si il est grand que quelle est sa taille. Cette fois-ci, la réponse est 130 pouces. Au CES 2026, Samsung présentera le téléviseur Micro RGB R95H, un appareil qui ressemble plus à une déclaration architecturale qu'à de l'électronique grand public.

D'un point de vue esthétique, le téléviseur indique clairement qu'il n'est pas destiné à un salon classique. L'étroit «Timeless Frame» fait ressembler l'écran à une fenêtre flottante (ce n'est pas moi qui le dis, mais Samsung dans son propre communiqué de presse), intègre discrètement des haut-parleurs dans le cadre et suit la vieille idée de Samsung de «Technologie comme art».

Le Timeless Frame de Samsung présente ici ce qui est probablement le plus beau sapin jamais représenté sur un téléviseur.

Source : Samsung Newsroom

Cela fonctionne étonnamment bien, surtout parce qu'avec une telle taille, tout mauvais choix de design serait immédiatement et brutalement remarqué. Et au cas où vous vous poseriez la question : Non, le Timeless Frame n'est pas une évolution du Frames oder Frame Pros.

Micro RGB : La couleur à la source - et beaucoup de calcul

Techniquement, Samsung mise sur le Micro RGB. Cela signifie que des LED rouges, vertes et bleues produisent la lumière directement dans le rétroéclairage. Il n'y a plus de lumière blanche qui est ensuite colorée par des filtres. Les couleurs sont créées à la source. Cela économise les pertes de lumière, permet un contrôle plus fin et ouvre la porte à des espaces colorimétriques nettement plus larges. Samsung promet une couverture complète de BT.2020 - une valeur que même les OLED modernes avec couche de points quantiques atteignent à peine.

En coulisse Sony présente la LED RVB : l’avenir du téléviseur semble soudain à portée de main par Luca Fontana

Pour que cela ne se termine pas en chaos, il faut une énorme puissance de calcul. Des milliers de minuscules diodes RVB doivent être pilotées de manière synchrone, leur intensité doit être réduite et leur couleur contrôlée. Samsung combine cela avec un nouveau pipeline d'images AI et une surface antireflet qui, à 130 pouces, n'est pas un "nice-to-have", mais une obligation. Les reflets seraient ici la mort certaine de tout effet d'image.

Pour l'instant, c'est très bien. Même si je souhaiterais encore plus de transparence. Car au final, ce n'est pas la quantité de diodes RVB qui est déterminante - elle sera sans aucun doute très élevée - mais le nombre de zones de gradation que le processeur contrôle effectivement individuellement. Une démonstration très convaincante de Micro-RGB lors du dernier IFA à Berlin m'a au moins montré que cela pouvait en principe bien fonctionner.

Gonfler d'abord, rétrécir ensuite

Et pourtant, il reste un hic de taille : ce téléviseur n'est pas une promesse de marché, mais une pièce à conviction. 130 pouces sont certes impressionnants, mais ils ne disent pas grand-chose sur la proximité de Micro RGB avec la vie quotidienne. Les nouvelles technologies d'affichage se laissent presque toujours d'abord gonfler avant de pouvoir être raisonnablement réduites. C'est là que le bât blesse. Samsung n'a pas encore précisé quand Micro RGB pourrait apparaître en 65 ou 77 pouces à des prix qui n'impliquent pas la construction d'une maison.

Le prix du R95H reste lui aussi officiellement secret. De manière réaliste, il devrait clairement se situer dans les six chiffres ( !). Acheter ce téléviseur, ce n'est donc pas planifier autour de meubles, mais autour du Timeless Frame lui-même. Néanmoins, ce monstre est important : complètement exagéré, oui - mais sacrément fascinant.

Photo d’en-tête : Salle de presse Samsung

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







