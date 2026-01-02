Nouveautés + tendances 12 3

Le nouveau projecteur Freestyle de Samsung est deux fois plus lumineux

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 2/1/2026

Samsung améliore son projecteur compact dans un domaine clé : le Freestyle+ projette une image deux fois plus lumineuse que ses deux prédécesseurs. Le logiciel adapte automatiquement l'image aux murs inclinés ou aux surfaces inégales.

Le nouveau Freestyle+ est deux fois plus lumineux que son prédécesseur, écrit Samsung dans un communiqué de presse en amont du salon Tech CES de Las Vegas qui débute le 6 janvier.

Un coup d'œil aux spécifications me laisse perplexe. Le fabricant indique 430 lumens ISO comme valeur de luminosité. Pour la première et la deuxième génération de l'appareil, Samsung écrit 550 lumens. Plus de lumens signifie plus de luminosité, quelque chose ne va pas.

L'imbroglio de la luminosité des projecteurs

Cette confusion est due aux méthodes de mesure. Les fabricants font souvent la promotion de leurs propres mesures, qui ne sont pas comparables entre elles. Ainsi, les 550 lumens sont une valeur relevée par Samsung qui n'est pas comparable avec les autres projecteurs.

C'est pourquoi il existe depuis longtemps une méthode commune, appelée ANSI Lumen. Elle est basée sur une méthode de mesure du «American National Standards Institute». Vous trouverez également cette donnée dans notre boutique, dans la catégorie des projecteurs - dans la mesure où les fabricants la relèvent. Pour l'ancien projecteur Freestyle, il s'agirait de 230 ANSI lumens.

L'alternative proposée par «International Organization for Standardization», dont le siège est à Genève, est une méthode de mesure très similaire, mais un peu plus rigoureuse grâce à un équipement plus précis. Selon les spécialistes, les lumens ISO sont environ 12 pour cent plus bas que les lumens ANSI.

Avec cette conversion, nous arrivons à environ 205 lumens ISO pour la première et la deuxième génération de projecteurs portables. La troisième devrait donc effectivement être deux fois plus lumineuse avec 430 lumens ISO. La raison pour laquelle Samsung passe maintenant aux lumens ISO, et ce qui a été mesuré auparavant, reste ouverte.

Ce qui est plus important, c'est qu'en augmentant le nombre de lumens, Samsung s'attaque à la plus grande faiblesse du Freestyle. Ses prédécesseurs ne pouvaient être utilisés que dans des pièces sombres. Un essai devra montrer dans quelle mesure cela a changé.

Le Freestyle s'adapte automatiquement aux surfaces de projection inégales.

Source : Samsung

L'IA pour l'ajustement automatique de l'image

Le reste du matériel, le design et l'utilisation restent les mêmes. En revanche, le logiciel bénéficie d'une mise à niveau appelée «AI OptiScreen». Elle vise à simplifier encore l'ajustement de l'image.

Le Freestyle s'adresse en premier lieu aux utilisateurs qui souhaitent regarder des vidéos ou des films n'importe où, rapidement et sans complication. Pas d'écran, pas d'installation sophistiquée, mais chez des amis dans la salle de loisirs, à la maison sur le mur de la cuisine ou dans une chambre d'hôtel au plafond.

Plus le projecteur est capable de s'adapter aux irrégularités, aux angles obliques et aux surfaces de différentes tailles, plus il est facile à utiliser. L'IA doit simplifier cette tâche et minimiser le besoin de réglages manuels. Il suffit de l'allumer - et le Freestyle optimise automatiquement l'image en fonction des circonstances. Un essai doit également montrer dans quelle mesure cette image idéale est atteinte. N'oubliez pas non plus que ces corrections automatiques réduisent toujours la résolution utilisable et que la qualité de l'image peut s'en trouver dégradée.

Samsung prévoit de commercialiser le Freestyle+ au cours du premier semestre. Les prix exacts sont encore inconnus. Le modèle précédent coûtait environ 800 à 1000 francs au lancement, il est désormais disponible pour beaucoup moins cher.

Photo d’en-tête : Samsung

