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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 8 au 14 août)

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 15/8/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 8 au 14 août).

Sur l'image de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : «Warrior Cats: Clans of the Forest», «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition», «Phantom Blade Zero», «Warhammer 40,000: Dawn of War 4».

Amusez-vous à naviguer et à ajouter à votre liste de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition»

De nulle part, Aspyr a sorti cette semaine «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition». Le jeu étend le «War in the North» original avec de nouveaux contenus d'histoire. Si vous étiez fan de l'Action-RPG original de Snowblind Studios de 2011, vous devriez jeter un œil à ce titre.

Date : 11 août 2026

Sorti pour : PS5, Xbox Series, Switch 1 et 2, PC

«Warrior Cats: Clans of the Forest»

Si vous aimez les chats et la fantasy, ce jeu devrait certainement vous plaire. Inspiré par la série de livres du même nom d'Erin Hunter, vous incarnez un quadrupède de votre choix dans ce RPG au tour par tour. Vous pouvez chasser, améliorer vos compétences et défendre votre foyer contre des rivaux. Ainsi, vous progressez dans les rangs de votre clan.

Date : Automne 2026

Sortie pour : PS5, Xbox Series, Switch 1 et 2, PC

«Hordeguard: Winds of the North»

«Hordeguard: Winds of the North» promet une stratégie de type Tower Defense avec des éléments d'Action-RPG de la plus haute qualité. Vous défendez une colonie viking contre des hordes d'ennemis. En parallèle, vous collectez des ressources et explorez un monde varié. Vous le faites seul ou en coopération.

Date : inconnue

Sortie pour : PC

«Precognition»

Le nouveau jeu de Sam Barlow – le créateur de «Her Story» et «Immortality» – a enfin un nom : «Precognition». Vous fouillez des archives remplies de clips vidéo pour percer un secret. Ils sont composés des futurs souvenirs du personnage principal, Diana. Le jeu combine des séquences en prise de vue réelle avec une narration non linéaire et met l'accent sur la liberté de choix.

Date : inconnue

Sortie pour : PC

Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus approfondis du gameplay et de l'histoire.

«Phantom Blade Zero»

De nouvelles séquences de gameplay sont à découvrir pour le prochain Action-RPG de S-Game. Vous incarnez Soul, un épéiste gravement blessé. Il vous reste exactement 66 jours pour vous frayer un chemin à travers le monde et déjouer une conspiration. Le 18 août à partir de 10h, il y aura un State of Play avec encore plus d'informations.

Date : 29 octobre 2026

Sortie pour : PS5, PC

«Hope In The City»

Le jeu de mystère narratif convainc dans la bande-annonce de démonstration par son style artistique unique. Vous incarnez Hope, 17 ans. Un jour, en rentrant de l'école, ses parents ont tout simplement disparu. N'obtenant aucune réponse officielle sur leur disparition, elle décide de mener sa propre enquête.

Date : inconnue

Sortie pour : PC

«Stranger than Heaven»

Les développeurs du prochain jeu d'action-aventure donnent un aperçu de la création du jeu. «Stranger than Heaven» est une préquelle éloignée de la franchise «Like a Dragon». Dans le jeu, vous incarnez Makoto Daito, un outsider nippo-américain qui cherche une nouvelle vie au Japon. L'histoire s'étend sur 50 ans de sa vie.

Date : 15 janvier 2027

Sortie pour : PS5, Xbox Series, PC

«Way of the Hunter 2»

La simulation de chasse quittera bientôt l'accès anticipé. «Way of the Hunter 2» est censé vous procurer le frisson de la chasse lorsque vous parcourez la nature sauvage de l'Amérique du Nord ou de la savane africaine, toujours à la recherche de proies.

Date : 29 septembre 2026

Sortie pour : PS5, Xbox Series, PC

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Le dernier opus du jeu de tir à la première personne sortira en octobre. Mon collègue Domagoj a déjà pu y jeter un premier coup d'œil. La nouvelle bande-annonce montre une course-poursuite effrénée à travers Paris.

Date : 23 octobre 2026

Sortie pour : PS5, Xbox Series, PC

«Elden Ring Tarnished Edition»

Enfin, tous ceux qui possèdent une Nintendo Switch 2 pourront profiter du chef-d'œuvre de FromSoftware. Avec la Tarnished Edition, vous recevez le DLC «Shadow of the Erdtree» en même temps. Deux nouvelles classes de départ sont également disponibles : le Chevalier Lourd et le Chevalier Idus.

Date : 28 octobre 2026

Nouvelle sortie pour : Switch 2 ; déjà disponible pour PS5, Xbox Series, PC

«Warhammer 40,000: Dawn of War 4»

Le dernier opus de l'univers «Warhammer» est retardé. Au lieu du 17 septembre, les fans devront patienter jusqu'à peu avant Noël. Selon les développeurs, ils doivent encore améliorer les performances, éliminer les bugs et peaufiner le gameplay. Ils veulent offrir la meilleure expérience de jeu possible à la sortie.

Date : 3 décembre 2026

Sortie pour : PC

«Neo Berlin 2087»

Dans le jeu de tir d'action cyberpunk d'Elysium Game Studios, vous explorez une ville déchirée avec une conspiration en son centre. Vous reconstituez des souvenirs sur les scènes de crime, découvrant ce que d'autres n'ont pas pu. Cool : vous pouvez passer de la vue à la première personne à la troisième personne à tout moment.

Date : bientôt

Sortie pour : PS5, Xbox Series, PC

Bandes-annonces de nouveaux contenus pour des jeux déjà sortis

«Overwatch»

Avec «Saison 4 : Heroes of Busan» d'«Overwatch», le Hero-Shooter s'enrichit de la nouvelle héroïne Tank D.Mon. La pilote de mécha fait partie de l'histoire depuis 2018 et est maintenant jouable. De plus, la nouvelle saison propose des ajustements aux cartes et aux systèmes.

Date : déjà sorti

Sorti pour : PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series, Switch 1 et 2, PC

«Total War: Warhammer 3»

Le jeu de stratégie au tour par tour de Creative Assembly et Feral Interactive reçoit un nouveau DLC : dans «Lords of the End Times», vous devrez faire face à de nouveaux défis et ennemis. Le DLC offre de nouvelles unités, de nouveaux scénarios, des améliorations de gameplay et bien plus encore.

Date : jeu principal déjà sorti ; DLC à venir bientôt

Sorti pour : PC

Sur l'image de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : «Warrior Cats: Clans of the Forest», «The Lord of the Rings: War in the North: Legacy Edition», «Phantom Blade Zero», «Warhammer 40,000: Dawn of War 4».

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